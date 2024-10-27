Israel lanzó ataques contra Irán que dejaron al menos dos soldados muertos, según reportó la agencia oficial de noticias IRNA.
“El ejército de Irán, en defensa de la seguridad nacional y para proteger a su pueblo y sus intereses, sacrificó a dos de sus combatientes al contrarrestar los proyectiles del criminal régimen sionista”, indicó el comunicado emitido el sábado.
Anteriormente, el ejército iraní había señalado que los ataques israelíes contra el país tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilám, Juzestán y Teherán, causando “daños limitados”. Sin embargo, afirmaron que sus defensas aéreas mitigaron el impacto de los bombardeos.
En respuesta, Irán asegura estar dispuesto a tomar represalias contra la "agresión" israelí, según la agencia de noticias semioficial Tasnim, citando fuentes. “No hay duda de que Israel recibirá la respuesta adecuada a cualquier acción que emprenda”, afirmaron las fuentes.
Además, Irán reanudó sus vuelos con normalidad a partir de las 05:30 GMT, informó Tasnim tras una breve suspensión después de los ataques de Israel.
Estados Unidos promete defender a Israel
Por su parte, Estados Unidos pidió el fin de los ataques de represalia entre Teherán y Tel Aviv, según un alto funcionario estadounidense.
Sin embargo, también afirmó que está "plenamente preparado" para defender a Israel si Irán responde a los ataques israelíes contra instalaciones militares iraníes.
“Si Irán decide responder, estamos totalmente preparados para defender a Israel y apoyarlo, y habrá consecuencias”.
El funcionario describió los ataques de Israel como "dirigidos" y "precisos", destinados a "disuadir futuros ataques".
En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su esperanza de que los ataques israelíes contra Irán sean "el final".
"Estuve en contacto con la comunidad de inteligencia durante la última media hora. Parece que no atacaron nada más que objetivos militares. Espero que este sea el final", dijo Biden en una rueda de prensa.
Arabia Saudita condena los ataques
Mientras tanto, Arabia Saudita condenó los ataques militares contra Irán y los consideró como una "violación de su soberanía" y del derecho internacional, instando a todas las partes a ejercer la máxima moderación y pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas para desescalar y poner fin a los conflictos en la región.
Reino Unido defiende el derecho de Israel de defenderse
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Irán no debería responder a la ola de ataques israelíes, instando a la moderación a todas las partes.
"Tengo claro que Israel tiene derecho a defenderse de la agresión iraní. Tengo igualmente claro que debemos evitar una mayor escalada regional e insto a todas las partes a que den muestras de moderación".
Pakistán señala a Israel como culpable de la escalada
Pakistán condenó enérgicamente los ataques aéreos nocturnos de Israel contra Irán, calificándolos de grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los ataques militares israelíes violan la soberanía y la integridad territorial de Irán, socavan los esfuerzos por la paz y la estabilidad regionales y también constituyen una escalada peligrosa en una región ya volátil.
"Israel tiene plena responsabilidad por el actual ciclo de escalada y expansión del conflicto", afirmó.
Qatar pide moderación y diálogo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó los ataques aéreos de Israel contra Irán y pidió moderación y diálogo para evitar la inestabilidad regional.
Malasia pide el fin del ciclo de violencia
Malasia ha condenado enérgicamente los últimos ataques de Israel contra Irán, calificándolos de violación del derecho internacional.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que los ataques del régimen sionista israelí contra un Estado soberano constituyen una flagrante violación del derecho internacional y socavan gravemente la estabilidad regional.
"Malasia pide el cese inmediato de las hostilidades y el fin del ciclo de violencia", afirmó.
Hamás condena la agresión a Irán
El grupo de resistencia palestino Hamás ha condenado enérgicamente los ataques israelíes contra objetivos militares en Irán.
"Condenamos en los términos más enérgicos la agresión sionista contra Irán y los ataques a instalaciones militares en varias provincias", afirmó el movimiento en un comunicado, calificando la acción de "flagrante violación de la soberanía iraní y una escalada que amenaza la seguridad de la región".
Omán condena la violación a la soberanía iraní
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán expresó su “enérgica condena y denuncia” de los ataques, calificándolos de “flagrante violación de la soberanía iraní” y “una clara violación del derecho internacional”.
Emiratos Árabes Unidos llama a la prudencia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos también ha hecho un llamamiento a la moderación, subrayando “la importancia de ejercer la máxima moderación y prudencia para mitigar los riesgos y evitar la expansión del conflicto”.
Irak condena la agresión contra Irán
En Irak, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ahmed Al-Awadi, condenó “la agresión sionista contra Irán” y pidió un alto el fuego inmediato. Irak reiteró su postura contra cualquier acción que pueda provocar mayor inestabilidad en la región.
Egipto, “profundamente preocupado”
Egipto está profundamente preocupado por la escalada en Oriente Medio, incluido el ataque aéreo israelí contra Irán, y condena todas las medidas que amenacen la seguridad y estabilidad regionales, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Türkiye condena a Israel por su escalada
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró: "Extiendo mis deseos de recuperación a nuestro vecino Irán y al gobierno iraní, que fueron blanco de la agresión israelí anoche". Añadió: "El gobierno sionista israelí, envalentonado por las potencias occidentales, está intentando encender la mecha del conflicto regional".
Rusia llama al cese de la violencia
Rusia expresó su preocupación por una "escalada explosiva" en las hostilidades entre Israel e Irán. "Instamos a todas las partes involucradas a que ejerzan la moderación, detengan la violencia y eviten que los acontecimientos se conviertan en un escenario catastrófico", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova.
Alemania advierte a Irán que no responda de nuevo
El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió a Irán contra cualquier "escalada" después del ataque de Israel a Irán. "Mi mensaje a Irán es claro: las reacciones masivas y crecientes no deben continuar. Deben cesar de inmediato. Sólo entonces podremos abrir la posibilidad de una evolución pacífica en Oriente Medio", escribió en X.
Bahréin llama a un alto al fuego
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahréin condenó la acción militar contra Irán e instó a un alto el fuego inmediato para proteger a los civiles y reducir las tensiones regionales.
Kuwait rechaza la agresión
Kuwait expresó su “enérgica condena y rechazo a la agresión israelí contra Irán”. “Este acto refleja las políticas caóticas aplicadas por las fuerzas de ocupación israelíes, que violan la soberanía de las naciones, ponen en peligro la seguridad regional y no respetan los principios del derecho internacional”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait en un comunicado.
Líbano pide a la ONU que frene la escalada
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores libanés condenó el “ataque aéreo llevado a cabo por Israel en múltiples sitios dentro de Irán”, subrayando que estos ataques constituyen una “violación de la soberanía de Irán y una grave amenaza a la seguridad y la paz regional e internacional”.
El Líbano instó a las “instituciones internacionales pertinentes, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que cumplan con sus responsabilidades para frenar la escalada militar israelí en toda la región, incluida la agresión en curso contra el Líbano”.
Argelia condena la “agresión atroz” contra Irán
El Ministerio de Relaciones Exteriores argelino "condena y denuncia enérgicamente" los ataques militares de Israel contra Irán, los cuales calificó de "agresión atroz", y pidió a la comunidad internacional que impida que Israel escale el conflicto en la región.
Túnez advierte de las “graves consecuencias” del ataque
Túnez emitió un comunicado advirtiendo de las "graves consecuencias" de los ataques de Israel contra Irán y llamó a "la comunidad internacional a asumir urgentemente sus responsabilidades para poner fin a este enfoque imprudente".
Unión Europea, apoya a Israel aunque pide moderación
La Unión Europea pidió a todas las partes que ejerzan la máxima moderación para evitar una "escalada incontrolable" en Oriente Medio después de que Israel realizara mortíferos ataques aéreos en Irán.
"El peligroso ciclo de ataques y represalias corre el riesgo de provocar una mayor expansión del conflicto regional", afirmó el bloque de 27 países en un comunicado. "Si bien reconoce el derecho de Israel a la legítima defensa, la UE pide a todas las partes que ejerzan la máxima moderación para evitar una escalada incontrolable, que no beneficia a nadie".
España pide un alto al fuego inmediato
Tras los ataques aéreos de Israel contra Irán, España pide moderación para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo. “Sólo una solución diplomática puede devolver la estabilidad a la región”, afirma un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además de pedir a “todas las partes que detengan la escalada de violencia”, el gobierno español exigió un alto el fuego inmediato en Gaza y Líbano, ayuda sustancial para abordar la “catástrofe humanitaria” en la región, la liberación de todos los rehenes y el respeto del derecho internacional.
El lunes, España recibirá a los ministros de Relaciones Exteriores de decenas de naciones en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo para discutir el conflicto.
Indonesia alerta de aumento de tensiones
Indonesia condenó enérgicamente los ataques militares de Israel contra Irán, afirmando que tal escalada y expansión de los conflictos son claras violaciones del derecho internacional, demostrando el total desprecio de Tel Aviv por él. "Todas las partes deben ejercer la máxima moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda aumentar las tensiones y conducir a una mayor inestabilidad en la región", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta.
India expresa preocupación por la escalada
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India expresó en un comunicado su profunda preocupación por la actual escalada en Asia occidental y sus implicaciones para la paz y la estabilidad regionales y mundiales.
Afganistán condena la violación del derecho internacional
En Kabul, la administración interina talibán de Afganistán condenó enérgicamente el ataque israelí, calificándolo de violación del derecho internacional.
Japón pide máxima moderación
El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Iwaya Takeshi, dijo en un comunicado que "Japón está profundamente preocupado" por los recientes intercambios de ataques en el Oriente Medio y, sin mencionar a Israel, condenó las acciones que exacerban las tensiones regionales y pidió la máxima moderación de todas las partes involucradas.
Reclamaciones israelíes
El ejército israelí anunció que ha concluido su ataque aéreo contra Irán, afirmando haber alcanzado instalaciones clave de fabricación de misiles en Teherán, así como conjuntos de misiles tierra-aire y otras capacidades aéreas en diversas regiones.
"Basándose en información de inteligencia, aviones de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacaron instalaciones de fabricación de misiles utilizadas para producir los proyectiles que Irán disparó contra el Estado de Israel durante el último año", indicó el ejército en un comunicado. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que también atacaron sistemas de misiles tierra-aire y otras capacidades aéreas iraníes que buscaban restringir la libertad de operaciones aéreas de Israel.
El ataque se realizó en respuesta a recientes agresiones iraníes contra Israel y sus ciudadanos. "Nuestros aviones han regresado sanos y salvos. El ataque de represalia ha sido completado y la misión cumplida", agregó el ejército.
Asimismo, el portavoz militar, contralmirante Daniel Hagari, destacó en una conferencia de prensa televisada que los ataques contra las defensas aéreas iraníes le han otorgado a Israel mayor libertad de acción en el espacio aéreo iraní. "Ahora, el Estado de Israel tiene mayor libertad de acción también en el aire sobre Irán", afirmó.
Teherán aumenta cifra de muertos y acusa a EE. UU. de complicidad
Por su parte, las fuerzas armadas iraníes anunciaron que la cifra de muertos en el ataque aéreo israelí ha aumentado de dos a cuatro soldados, alegando que los aviones de combate israelíes utilizaron el espacio aéreo controlado por Estados Unidos sobre Irak para lanzar misiles de largo alcance hacia instalaciones militares iraníes.
En un comunicado detallado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán indicó que varios misiles de largo alcance, equipados con ojivas ligeras, fueron disparados desde aproximadamente 100 kilómetros fuera de las fronteras iraníes. Estos misiles estaban dirigidos a los sistemas de radar en las provincias fronterizas de Ilam y Juzestán, así como en la capital, Teherán.
El ataque comenzó alrededor de las 23:00 GMT, y aunque los sistemas de defensa aérea iraníes lograron interceptar numerosos misiles cerca de Teherán, se escucharon fuertes explosiones en la capital. Las fuerzas armadas de Irán señalaron que, a pesar de que la mayoría de los misiles fueron interceptados, algunos causaron "daños limitados".