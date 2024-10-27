Israel lanzó ataques contra Irán que dejaron al menos dos soldados muertos, según reportó la agencia oficial de noticias IRNA.

“El ejército de Irán, en defensa de la seguridad nacional y para proteger a su pueblo y sus intereses, sacrificó a dos de sus combatientes al contrarrestar los proyectiles del criminal régimen sionista”, indicó el comunicado emitido el sábado.

Anteriormente, el ejército iraní había señalado que los ataques israelíes contra el país tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilám, Juzestán y Teherán, causando “daños limitados”. Sin embargo, afirmaron que sus defensas aéreas mitigaron el impacto de los bombardeos.

En respuesta, Irán asegura estar dispuesto a tomar represalias contra la "agresión" israelí, según la agencia de noticias semioficial Tasnim, citando fuentes. “No hay duda de que Israel recibirá la respuesta adecuada a cualquier acción que emprenda”, afirmaron las fuentes.

Además, Irán reanudó sus vuelos con normalidad a partir de las 05:30 GMT, informó Tasnim tras una breve suspensión después de los ataques de Israel.

Estados Unidos promete defender a Israel

Por su parte, Estados Unidos pidió el fin de los ataques de represalia entre Teherán y Tel Aviv, según un alto funcionario estadounidense.

Sin embargo, también afirmó que está "plenamente preparado" para defender a Israel si Irán responde a los ataques israelíes contra instalaciones militares iraníes.

“Si Irán decide responder, estamos totalmente preparados para defender a Israel y apoyarlo, y habrá consecuencias”.

El funcionario describió los ataques de Israel como "dirigidos" y "precisos", destinados a "disuadir futuros ataques".

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su esperanza de que los ataques israelíes contra Irán sean "el final".

"Estuve en contacto con la comunidad de inteligencia durante la última media hora. Parece que no atacaron nada más que objetivos militares. Espero que este sea el final", dijo Biden en una rueda de prensa.

Arabia Saudita condena los ataques

Mientras tanto, Arabia Saudita condenó los ataques militares contra Irán y los consideró como una "violación de su soberanía" y del derecho internacional, instando a todas las partes a ejercer la máxima moderación y pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas para desescalar y poner fin a los conflictos en la región.

Reino Unido defiende el derecho de Israel de defenderse

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Irán no debería responder a la ola de ataques israelíes, instando a la moderación a todas las partes.

"Tengo claro que Israel tiene derecho a defenderse de la agresión iraní. Tengo igualmente claro que debemos evitar una mayor escalada regional e insto a todas las partes a que den muestras de moderación".

Pakistán señala a Israel como culpable de la escalada

Pakistán condenó enérgicamente los ataques aéreos nocturnos de Israel contra Irán, calificándolos de grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los ataques militares israelíes violan la soberanía y la integridad territorial de Irán, socavan los esfuerzos por la paz y la estabilidad regionales y también constituyen una escalada peligrosa en una región ya volátil.

"Israel tiene plena responsabilidad por el actual ciclo de escalada y expansión del conflicto", afirmó.

Qatar pide moderación y diálogo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó los ataques aéreos de Israel contra Irán y pidió moderación y diálogo para evitar la inestabilidad regional.

Malasia pide el fin del ciclo de violencia

Malasia ha condenado enérgicamente los últimos ataques de Israel contra Irán, calificándolos de violación del derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que los ataques del régimen sionista israelí contra un Estado soberano constituyen una flagrante violación del derecho internacional y socavan gravemente la estabilidad regional.

"Malasia pide el cese inmediato de las hostilidades y el fin del ciclo de violencia", afirmó.

Hamás condena la agresión a Irán

El grupo de resistencia palestino Hamás ha condenado enérgicamente los ataques israelíes contra objetivos militares en Irán.

"Condenamos en los términos más enérgicos la agresión sionista contra Irán y los ataques a instalaciones militares en varias provincias", afirmó el movimiento en un comunicado, calificando la acción de "flagrante violación de la soberanía iraní y una escalada que amenaza la seguridad de la región".

Omán condena la violación a la soberanía iraní

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán expresó su “enérgica condena y denuncia” de los ataques, calificándolos de “flagrante violación de la soberanía iraní” y “una clara violación del derecho internacional”.

Emiratos Árabes Unidos llama a la prudencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos también ha hecho un llamamiento a la moderación, subrayando “la importancia de ejercer la máxima moderación y prudencia para mitigar los riesgos y evitar la expansión del conflicto”.

Irak condena la agresión contra Irán

En Irak, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ahmed Al-Awadi, condenó “la agresión sionista contra Irán” y pidió un alto el fuego inmediato. Irak reiteró su postura contra cualquier acción que pueda provocar mayor inestabilidad en la región.

Egipto, “profundamente preocupado”

Egipto está profundamente preocupado por la escalada en Oriente Medio, incluido el ataque aéreo israelí contra Irán, y condena todas las medidas que amenacen la seguridad y estabilidad regionales, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Türkiye condena a Israel por su escalada

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró: "Extiendo mis deseos de recuperación a nuestro vecino Irán y al gobierno iraní, que fueron blanco de la agresión israelí anoche". Añadió: "El gobierno sionista israelí, envalentonado por las potencias occidentales, está intentando encender la mecha del conflicto regional".