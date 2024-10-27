MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Trump busca “fuerte apoyo” de árabes y musulmanes en Michigan
Donald Trump dice que los votantes árabes y musulmanes estadounidenses "podrían inclinar la elección en un sentido u otro" a medida que estos se alejan de Kamala Harris.
Trump busca “fuerte apoyo” de árabes y musulmanes en Michigan
El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump saluda al alcalde de Dearborn Heights, Bill Bazzi, en un mitin en Novi, Michigan/ Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
27 de octubre de 2024

Donald Trump continúa denigrando a Detroit mientras busca votos en un suburbio de la ciudad más grande de Michigan, un estado clave en la contienda electoral.

"Creo que Detroit y algunas de nuestras áreas nos hacen parecer una nación en desarrollo", declaró el expresidente a sus simpatizantes en Novi el sábado. Según Trump, la gente quiere que describa a Detroit como una ciudad "genial", pero él considera que "necesita ayuda".

La parada de Trump en Novi, después de un evento el viernes por la noche en Traverse City, es una señal de la importancia de Michigan en la reñida contienda. Hasta la fecha, ya se han emitido más de 1,4 millones de votos, lo que representa el 20 % del electorado registrado.

Trump ganó Michigan en 2016, aunque el demócrata Joe Biden se llevó el estado cuatro años después.

Michigan cuenta con una población significativa de árabe-estadounidenses, muchos de los cuales están decepcionados por el apoyo de la administración Biden a la ofensiva de Israel contra Gaza.

Durante el mitin, Trump dio protagonismo a líderes musulmanes y árabe-estadounidenses locales que subieron al escenario con él. Esos votantes "podrían inclinar la balanza a favor o en contra", dijo Trump, y agregó que contaba con un "apoyo abrumador" de esos votantes en Michigan.

"Cuando Trump era presidente, había paz", comentó Bill Bazzi, alcalde de Dearborn Heights, uno de los líderes presentes. "No teníamos problemas ni había guerras" añadió.

El representante republicano Darrell Issa de California, aliado de Trump y nieto de inmigrantes libaneses, señaló a la prensa que el expresidente está ganando más apoyo entre los árabe-estadounidenses y ha cultivado relaciones en Oriente Medio que, según él, aportarían más estabilidad a la región.

RECOMENDADOS
Relacionado¿Qué pasará con Oriente Medio si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca?

Cambio radical

Históricamente, el Partido Demócrata fue el hogar político de los árabe-estadounidenses y musulmanes en Estados Unidos. Sin embargo, esto parece haber cambiado desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza y el apoyo financiero y militar incondicional de Washington a Tel Aviv.

Como resultado, muchos árabe-estadounidenses y musulmanes han dado la espalda a la vicepresidenta Kamala Harris, quien reemplazó este año a Joe Biden como candidata demócrata a la Casa Blanca. Harris ha perdido apoyo en esta comunidad especialmente después de declarar que no cambiaría la política de Biden hacia Israel.

Hasta ahora, Israel ha matado a casi 43.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, en la bloqueada Gaza.

La ofensiva israelí ha provocado una grave escasez de necesidades básicas, como medicamentos, electricidad, alimentos y agua, desplazando además a casi toda la población de Gaza.

Tel Aviv también ha matado a más de 2.600 personas en el Líbano desde octubre del año pasado, y ha aumentado aún más las tensiones tras ataques contra Irán.

FUENTE:TRT World
Explora
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Aranceles de Trump podrían llevar a México a una recesión, afirman expertos
Los efectos de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud
¿Por qué amenaza de aranceles de Trump es una prueba de fuego para BRICS?
Trump planea la “Riviera de Oriente Medio”, que borrará palestinos del mapa
Los "expertos" de Davos confunden a la gente cuando hablan de la deuda
Marco Rubio: Es “absurdo” que EE.UU. pague por usar el canal de Panamá
Trump sanciona a Corte Penal Internacional por orden de arresto a Netanyahu
La Casa Blanca intenta contener el escándalo por el plan de Trump en Gaza
“Todo quedó bajo tierra”: la artesana que sobrevivió al terremoto de Hatay
EE.UU. arremete contra Cuba, Venezuela y Nicaragua por crisis migratoria
Trump afirma que EE.UU. ocupará Gaza y será dueño de ese “pedazo de tierra”