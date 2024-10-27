El ataque de Israel al Líbano ha puesto en juego el futuro del millón de estudiantes del país .

Recientemente, el Ministerio de Educación anunció la decisión de posponer el inicio del año académico para las escuelas públicas hasta el 4 de noviembre. Esta medida de emergencia se implementó en medio de la agresión israelí, ya que muchas escuelas están ocupadas por personas desplazadas internamente.

Sin embargo, la decisión ha sido objeto de un intenso debate.

Lo que algunos funcionarios han denominado un "plan soñado" ha sido calificado por otros como un "plan fantasma", lo que resalta las profundas divisiones sobre su viabilidad y efectividad.

En medio de una crisis multidimensional, que abarca desde el colapso económico hasta la guerra total, el sector educativo de Líbano se encuentra en una encrucijada crítica. El ministro de Educación de Líbano, Abbas Halabi, quien ejerce en calidad de interino, enfrenta crecientes críticas por la estrategia de su ministerio ante la crisis.

Su plan, oficialmente presentado como una iniciativa de rescate educativo, ha sido cuestionado por expertos, padres y docentes, quienes argumentan que viola las leyes existentes y contradice los principios constitucionales de igualdad y justicia en Líbano.

En una entrevista telefónica con TRT World, Nader Hadifa, asesor del ministro interino, explicó que el plan del ministerio se encuentra en su etapa final y se implementará a principios de noviembre.

"La inscripción será electrónica y gratuita, e incluirá tanto escuelas públicas como privadas. Las escuelas privadas que ofrezcan educación presencial deben obtener la aprobación de los comités de padres y firmar un compromiso asumiendo la responsabilidad total por cualquier riesgo que pueda surgir.

También deben garantizar la tecnología necesaria para el aprendizaje en línea", explicó. En esencia, el ministerio ha indicado que la responsabilidad recae en los padres y los administradores de las escuelas privadas para mantener a los estudiantes a salvo si optan por la enseñanza presencial. Además, el ministerio ha fomentado el uso de métodos en línea o híbridos.

A través de una combinación de clases diurnas y nocturnas, así como días escolares durante los fines de semana, el plan busca acomodar a los niños desplazados utilizando los recursos existentes.

Brecha digital y desafíos de infraestructura

Sin embargo, Rania Merhi, profesora de sociología en el Ministerio de Educación, cuestiona si realmente existe la infraestructura adecuada para el aprendizaje remoto o híbrido.

"Podríamos llamarlo el plan fantasma. Todo lo que el ministro y su equipo han hecho es realizar conferencias de prensa y apariciones mediáticas para hablar sobre un plan que solo existe en su imaginación, buscando financiamiento para lo que probablemente será otro año académico inútil", afirmó.

La gerente de comunicaciones también fue cuestionada sobre si se proporcionaría internet gratuito a los estudiantes, a lo que respondió de manera categórica que no. "Esto demuestra que el ministerio de Educación no puede planificar ni encontrar alternativas adecuadas", agregó.

Los docentes también han expresado su preocupación por trabajar en las noches, ya que solo están obligados por contrato a trabajar durante el día, y muchos han asumido empleos adicionales por la noche para llegar a fin de mes.

Merhi destacó que lo que resulta aún más peligroso son las decisiones aparentemente arbitrarias que amenazan conceptos fundamentales de justicia social e igualdad consagrada en la constitución libanesa.

"¿Cuál es la relación del plan del ministerio con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el cuarto objetivo: educación de calidad?"

Los desafíos del aprendizaje en línea son particularmente agudos para los estudiantes más jóvenes. Ghinwa Al-Mashtoub, madre de dos hijos, incluyendo a un niño de siete años en la escuela primaria, expresó preocupaciones comunes entre los padres.

"¿Qué tan efectiva será esta metodología de enseñanza en línea o híbrida, especialmente con internet y electricidad intermitentes? Estoy especialmente preocupada por el impacto en los niños más pequeños y cómo se readaptarán cuando eventualmente volvamos a la educación presencial", comentó Al-Mashtoub a TRT World.

Su hijo de siete años, Basel Ghawi, expresa su deseo de regresar a la escuela.

"Prefiero aprender en la escuela en lugar de en línea porque la conexión a internet no es buena y a veces no puedo entender al maestro porque el sonido no es claro. En la escuela, puedo pedirle al maestro que repita las cosas para entender, y puedo jugar con mis amigos", afirmó.

Impacto de la ofensiva

A finales de septiembre, Israel inició una serie incesante de bombardeos aéreos, que fueron seguidos por incursiones terrestres en el sur del Líbano y ataques a varias posiciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) a principios de octubre. Hasta el momento, se han reportado más de 2.400 personas fallecidas y más de 11.200 heridas.

Israel ha declarado que su objetivo es destruir la infraestructura de Hezbollah, un partido político y grupo paramilitar libanés. Desde octubre del año pasado, Hezbollah ha estado intercambiando fuego con el ejército israelí en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Esta escalada del conflicto en la frontera sur del Líbano ha empeorado una situación ya crítica. Los ataques israelíes han apuntado a áreas densamente pobladas en todo el país, obligando a las escuelas a convertirse en centros de evacuación, especialmente en cuatro provincias: Líbano Meridional, Nabatiyeh, Valle de la Becá y Baalbek-Hermel.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi 1,2 millones de libaneses se han visto desplazados internamente, con el 78% de ellos obligados a abandonar sus provincias de origen.