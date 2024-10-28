“Las negociaciones sólo se harán bajo fuego”: así, de tajo, respondió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la propuesta de Egipto para una tregua en Gaza de dos días. El objetivo del plan, anunciado personalmente por el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, buscaba un cese del fuego por ese período para permitir negociaciones durante 10 días de cara a una tregua permanente, reportaron medios israelíes. Pero en Tel Aviv, una vez más, la propuesta no resonó.

El Gobierno de Israel decidió rechazar el plan debido a la oposición de Netanyahu, a pesar de que la mayoría de los ministros apoyaron el cese del fuego temporal, según reportó el medio israelí Canal 12. Y agregó que el sistema de seguridad del país también le había dado su respaldo a la propuesta. En ese contexto se dieron las declaraciones del primer ministro sobre sólo llevar las negociaciones “bajo fuego”.

En contraste con Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, pidió "concesiones dolorosas" para liberar a los rehenes en Gaza. "No todos los objetivos se pueden lograr sólo con medios militares; la fuerza no es la respuesta a todo", dijo Gallant el domingo en un evento de conmemoración por los muertos durante la incursión de Hamás el año pasado. "Cuando se trata de cumplir con nuestro deber ético de traer a los rehenes a casa, se requerirán concesiones dolorosas", agregó.

El ministro reconoció que la actual ofensiva de Israel en Gaza era "compleja y sin precedentes en sus desafíos". "Este año, atacamos a nuestro enemigo y creamos una nueva realidad de seguridad a nuestro alrededor, pero los costos han sido muy altos”, continuó.

La propuesta de Egipto

"Propusimos un alto el fuego en Gaza durante dos días para intercambiar cuatro rehenes [israelíes] por algunos prisioneros [palestinos], y luego se llevarán a cabo negociaciones durante 10 días para convertir el cese del fuego en una tregua permanente", anunció el presidente al-Sisi, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en El Cairo.

Tebboune expresó su firme apoyo a la iniciativa de Egipto, respaldando el impulso para establecer una tregua en el devastado enclave palestino.

A pesar de que durante meses, Estados Unidos, Egipto y Qatar han liderado esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua en Gaza, así como el intercambio de rehenes y prisioneros, la negativa de Israel ha sido reiterada. Tel Aviv estima que alrededor de 101 de sus ciudadanos permanecen como rehenes de Hamás en Gaza, en medio de preocupaciones de que algunos de ellos hayan muerto por cuenta de los incesantes bombardeos contra el enclave, densamente poblado.

En Gaza, bajo las bombas de Tel Aviv han muerto casi 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y más de 100.000 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud. Sin embargo, diversos cálculos apuntan a que las cifras pueden ser mucho más altas.

A eso se suma que la ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo devastador que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.