“Las negociaciones sólo se harán bajo fuego”: así, de tajo, respondió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la propuesta de Egipto para una tregua en Gaza de dos días. El objetivo del plan, anunciado personalmente por el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, buscaba un cese del fuego por ese período para permitir negociaciones durante 10 días de cara a una tregua permanente, reportaron medios israelíes. Pero en Tel Aviv, una vez más, la propuesta no resonó.
El Gobierno de Israel decidió rechazar el plan debido a la oposición de Netanyahu, a pesar de que la mayoría de los ministros apoyaron el cese del fuego temporal, según reportó el medio israelí Canal 12. Y agregó que el sistema de seguridad del país también le había dado su respaldo a la propuesta. En ese contexto se dieron las declaraciones del primer ministro sobre sólo llevar las negociaciones “bajo fuego”.
En contraste con Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, pidió "concesiones dolorosas" para liberar a los rehenes en Gaza. "No todos los objetivos se pueden lograr sólo con medios militares; la fuerza no es la respuesta a todo", dijo Gallant el domingo en un evento de conmemoración por los muertos durante la incursión de Hamás el año pasado. "Cuando se trata de cumplir con nuestro deber ético de traer a los rehenes a casa, se requerirán concesiones dolorosas", agregó.
El ministro reconoció que la actual ofensiva de Israel en Gaza era "compleja y sin precedentes en sus desafíos". "Este año, atacamos a nuestro enemigo y creamos una nueva realidad de seguridad a nuestro alrededor, pero los costos han sido muy altos”, continuó.
La propuesta de Egipto
"Propusimos un alto el fuego en Gaza durante dos días para intercambiar cuatro rehenes [israelíes] por algunos prisioneros [palestinos], y luego se llevarán a cabo negociaciones durante 10 días para convertir el cese del fuego en una tregua permanente", anunció el presidente al-Sisi, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en El Cairo.
Tebboune expresó su firme apoyo a la iniciativa de Egipto, respaldando el impulso para establecer una tregua en el devastado enclave palestino.
A pesar de que durante meses, Estados Unidos, Egipto y Qatar han liderado esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua en Gaza, así como el intercambio de rehenes y prisioneros, la negativa de Israel ha sido reiterada. Tel Aviv estima que alrededor de 101 de sus ciudadanos permanecen como rehenes de Hamás en Gaza, en medio de preocupaciones de que algunos de ellos hayan muerto por cuenta de los incesantes bombardeos contra el enclave, densamente poblado.
En Gaza, bajo las bombas de Tel Aviv han muerto casi 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y más de 100.000 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud. Sin embargo, diversos cálculos apuntan a que las cifras pueden ser mucho más altas.
A eso se suma que la ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo devastador que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Las repetidas negativas de Netanyahu a las propuestas de tregua
En el más de un año que ha pasado desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023, han sido múltiples las propuestas para alcanzar una tregua y detener el derramamiento de sangre. Sin embargo, la negativa ha llegado siempre desde Israel, pues hasta ahora Netanyahu se ha negado a considerar la posibilidad de terminar el conflicto.
La semana pasada, medios israelíes reportaron que Tel Aviv había planteado una posibilidad de un alto el fuego “limitado” en el enclave. Sin embargo, de acuerdo a los informes, esta iniciativa no contemplaba el retiro de las tropas israelíes del enclave, una condición vital para Hamás. Por lo que las dudas sobre la iniciativa surgieron desde el principio.
De hecho, el esfuerzo diplomático más reciente –en cabeza de EE.UU., Egipto y Qatar–se frustró a principios de septiembre pasado a pesar de que Hamás ya había dicho que estaba “listo” para implementar el plan de tregua que se había pactado desde el 2 de julio, antes de que Tel Aviv asesinara a su entonces líder político Ismail Haniye el 31 de julio en Irán. El 11 de septiembre, tras sostener conversaciones con mediadores de Egipto y Qatar, el grupo de resistencia palestino reiteró su disposición para poner en marcha “inmediatamente” la propuesta que presentó a finales de mayo el presidente de EE.UU., Joe Biden. Un plan que enfrentó el continuo rechazo y dilaciones de Netayahu.
En ese momento, Hamás insistió en que no admitiría nuevas condiciones que no estuvieran en el plan original de Biden y sobre el que se pactó el 2 de julio. En esa línea, Hamás y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) aclararon que la única manera de alcanzar un acuerdo es que incluya un alto el fuego completo y una retirada total del enclave. "La situación en Gaza después de la ofensiva es un asunto puramente palestino", señalaron ambos grupos en un comunicado en ese momento. También añadieron que "cualquier fuerza, sin importar su origen, que actúe fuera del consenso nacional será tratada como una potencia ocupante".
Israel mató a 1.000 palestinos en el norte de Gaza en 3 semanas
Haciendo oídos sordos a los insistentes llamados internacionales para un cese del fuego, Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza, especialmente en el norte. En esa región, el Ejército de Tel Aviv ha matado a más de 1.000 palestinos, ha obligado a la mitad de la población a huir de los bombardeos y ha dejado a la otra mitad atrapada sin agua ni comida, denunció este domingo la Defensa Civil Palestina.
Mahmoud Bassal, portavoz de la entidad, dijo a la agencia de noticias Anadolu que “más de 100.000 palestinos en las zonas de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia están sufriendo el asedio y los bombardeos israelíes, mientras que la otra mitad de la población, que ascendía a unos 200.000 habitantes, se ha visto desplazada a la fuerza hacia la Ciudad de Gaza, la provincia más cercana al norte”.
Y añadió: “El Ejército de Israel está matando a todo aquel que intente prestar ayuda a los palestinos atrapados en el norte de Gaza, que sufren la falta de agua, medicinas y alimentos”. “La ocupación israelí está practicando una política de limpieza étnica en el norte de Gaza en medio del silencio internacional”, lamentó.
En esa línea, instó a las organizaciones internacionales y humanitarias “a trabajar de inmediato y con urgencia para salvar a los palestinos en el norte de Gaza”.
Ignorando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha continuado su devastadora ofensiva contra Gaza. También enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave.