Evo Morales, expresidente de Bolivia, sobrevivió a un intento de asesinato este domingo, luego de que hombres “encapuchados” dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba en la ciudad de Cochabamba, según denunció en redes sociales. El exmandatario publicó un video que parecía mostrar agujeros de bala en su automóvil, así como a un conductor herido. Según relató Morales, el vehículo recibió “14 disparos” cuando él se trasladaba para realizar su programa semanal de radio en la región del Chapre.

Horas después, el exmandatario detalló: “Utilizamos dos vehículos y dos conductores para escapar de las balas. Uno de los vehículos recibió 4 disparos y el segundo 14. De estos últimos, 2 alcanzaron al conductor quien se salvó de milagro”.

Posteriormente, un comunicado del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido fundado por el expresidente, detalló que el ataque ocurrió a la entrada de un cuartel militar en Cochabamba, donde sujetos con "armas largas, vestidos completamente de negro" dispararon contra la comitiva de Morales.

En un video difundido por la radio Kawsachun Coca, también vinculada a Morales, se observa que en el parabrisas de una camioneta hay tres orificios, presuntamente de los disparos. El conductor tiene sangre en la cabeza y una mujer apura la marcha a gritos.

Morales responsabiliza al Gobierno de Luis Arce

Al denunciar el intento de asesinato, el expresidente señaló a “agentes del Estado” como los responsables. En un mensaje, que dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Morales escribió: "Denuncio de manera urgente que agentes de élite del Estado Boliviano atentaron contra mi vida el día de hoy (domingo)". Y luego añadió que el ataque ocurrió mientras el Gobierno de Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Economía de Morales durante su mandato, “reactiva operaciones conjuntas entre fuerzas policiales, militares y paramilitares", para desarticular bloqueos de caminos principalmente en la región de Cochabamba, que este domingo cumplieron 14 días.