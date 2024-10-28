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¿Ayudó Estados Unidos directamente a Israel en su ataque contra Irán?
EE.UU. ha adoptado posturas cambiantes ante la ofensiva de Israel en Medio Oriente: a veces como un amante benevolente de Tel Aviv, otras como un amigo misterioso y rara vez como un aliado enfurecido.
¿Ayudó Estados Unidos directamente a Israel en su ataque contra Irán?
Tel Aviv notificó a Washington, su principal aliado, antes de lanzar los ataques contra Irán, dijo un funcionario de Estados Unidos a la agencia de noticias Reuters. / Foto: AP. / AP
Por Redacción

Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra Irán este domingo, afirmando que estaban dirigidos contra "objetivos militares". Y Tel Aviv notificó a Washington, su principal aliado, antes de lanzar los ataques, según le dijo un funcionario de Estados Unidos a la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, la fuente aclaró que este país no participó en la operación.

Sin embargo, los reportes de varios medios israelíes apuntan a que EE.UU. habría puesto en alerta a una flota de aviones de combate para rescatar a pilotos israelíes si se producían complicaciones durante el ataque contra Irán.

"Israel y Estados Unidos coordinaron un plan para garantizar la extracción segura de los pilotos en caso de que la operación no tuviera éxito", reportó el domingo la Radio del Ejército israelí.

El informe destacó que si bien Washington no participó en el ataque, una flota del Comando Central de Estados Unidos estaba preparada para intervenir de ser necesario. "Las capacidades avanzadas de los estadounidenses en la región les permitirían llevar a cabo una operación de rescate", afirmó el reporte.

A pesar de la preparación para una posible intervención de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Israel ya había elaborado un "plan independiente para el rescate de los pilotos sin depender del apoyo" de Washington, añadió.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que “los estadounidenses participaron en el ataque”. Durante una entrevista televisiva, el funcionario señaló a Washington de proporcionar un "corredor aéreo para la fuerza aérea sionista". Y agregó que el apoyo defensivo brindado a Israel constituye una forma de participación “completamente clara”.

Esta sábado Israel informó que había ejecutado ataques durante cuatro horas contra Irán, Por su parte, Teherán sostuvo que había repelido con éxito “los intentos de la entidad sionista de atacar algunos puntos en la capital y en todo el país”.

Tel Aviv realizó su ataque luego de que Irán lanzara más de 180 misiles contra Israel el pasado 1 de octubre. Una acción que Teherán describió como una “represalia” por los asesinatos de los principales líderes del grupo de resistencia palestino Hamás y Hezbollah en el Líbano.

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"Un apoyo total, total, total a Israel"

Tras el ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre, Estados Unidos advirtió que habría "consecuencias graves" para Teherán. Y, en esa línea, se comprometió a colaborar con Tel Aviv para hacer que este país pagara el precio de sus acciones.

Washington le había proporcionado a Israel un respaldo similar en abril, después de ayudarle a repeler el anterior ataque de Irán, pero inmediatamente después instó a Tel Aviv a no reaccionar de manera extensa.

Sin embargo, en octubre, los funcionarios del Gobierno Biden no sólo subrayaron el derecho de Israel a responder, sino que también indicaron que Estados Unidos apoyaría a Tel Aviv en la respuesta, según reportó el medio Times of Israel.

"Habrá graves consecuencias por este ataque, y trabajaremos con Israel para que así sea", afirmó entonces el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

El presidente Biden fue más allá y declaró: "Siguiendo mis instrucciones, el Ejército de Estados Unidos apoyó activamente la defensa de Israel. No se equivoquen, EE.UU. apoya total, total, totalmente a Israel".

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FUENTE:TRT World
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