En medio del aumento de los ataques aéreos y terrestres de Tel Aviv contra el Líbano, un periodista israelí participó en la detonación a distancia de una estructura civil en el sur del país, como quedó registrado en un video transmitido recientemente. Las imágenes han desatado críticas sobre la imparcialidad periodística en contextos bélicos.

El video, que difundió el Canal 12 de Israel, muestra al periodista Danny Kushmaro usando chaleco antibalas y casco, mientras recibe instrucciones de un soldado sobre cómo detonar un dispositivo explosivo. En las imágenes, un militar le señala un edificio gris que está cerca y le dice que se utilizó para lanzar cohetes hacia el norte de Israel.

Tras una breve cuenta regresiva, el periodista presiona el dispositivo y el edificio se desploma inmediatamente, desapareciendo en una densa nube de humo. La detonación la grabó desde el aire el Ejército de Israel y posteriormente la compartió con el Canal 12.

Aún no se han revelado detalles