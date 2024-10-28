Kamala Harris: menos Biden y con menos munición

Una eventual victoria de Harris llevaría a reforzar en mayor medida la demanda interna (el consumo, la inversión y el gasto público) como motor de la economía de Estados Unidos. Es lo que ocurrió bajo la presidencia de Biden, a quien hay que reconocer que lo hizo con bastante éxito, evitando una recesión, poniendo ciertos frenos al gran capital, reforzando a los sindicatos y preocupándose, en mayor medida que sus antecesores, por la redistribución del ingreso.

Sin embargo, ha sido la propia Kamala Harris quien se ha desmarcado ya de las medidas más avanzadas de su propio mandato como vicepresidenta. No sólo por la presión de los grupos que financian su campaña de última hora. También, y esto es muy importante, porque el aumento incesante de la deuda obligará a poner más límites, de los que ya soportó Biden, a la expansión del gasto en Estados Unidos. Sobre todo, como es lo más probable, si el Partido Demócrata no dispone de mayorías suficientes en las dos cámaras.

El efecto de esa estrategia sobre la economía de Estados Unidos es relativamente fácil de predecir: un menor impulso al crecimiento. Por tanto, lo más realista es pensar que la fuerza de la economía estadounidense, como fuente de alimentación del comercio y la economía internacionales, no aumentaría si gana Harris. Lo más probable es que disminuya, aunque quizá no tanto como en el caso de una victoria de Trump.

Por otro lado, en ambos casos se puede tener plena seguridad sobre algo quizá aún más decisivo. Las fuentes de ingresos que reciben para sus respectivas campañas electorales permiten aventurar con bastante certeza que Estados Unidos seguirá siendo el centro de financiarización de la economía internacional, generando y trasladando volatilidad e inseguridad a los mercados financieros y, por tanto, a la economía productiva de todo el planeta.

En contraste es posible que haya diferencias notables en cuanto a la lucha contra el cambio climático, para la cual Estados Unidos debería ser un pilar fundamental. Parece claro que una victoria de Trump incluso podría suponer un paso hacia atrás muy peligroso, no sólo en su propio país sino en todo el planeta, dada la naturaleza sistémica y global de este problema.

Auge del militarismo

Aunque debido a causas diversas, creo que se puede establecer que, gane quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos, se derivará un incremento del gasto en defensa, del militarismo y del riesgo de guerras consiguiente. Lo que inevitablemente hará que empeore el desenvolvimiento general de la economía internacional.

La apuesta militarista de Harris se deduce no sólo de lo ocurrido durante su mandato como vicepresidenta. También de sus declaraciones durante toda la campaña electoral. Lo más probable es que Harris no se separe ni un milímetro de la estrategia de seguridad formulada por los grandes centros de diseño estratégico de Estados Unidos, y defendida a capa y espada por Biden durante su mandato. Me refiero a sentir que China representa un riesgo existencial y que cada minuto que pase sin enfrentarlo directamente juega en su contra.

Por eso creo que la tónica de una posible presidencia de Harris será la de seguir aumentando el presupuesto de defensa, exigir mayores compromisos militares a sus socios de la OTAN y la apertura de nuevos frentes bélicos que contribuyan a debilitar la posición geoestratégica de China o de sus posibles aliados.

Y algo parecido ocurriría en caso de una victoria de Tump, aunque por una razón diferente.

Cabe la posibilidad de que este quisiera depender en menor medida –como tantas veces ha anunciado– del paraguas colectivo de la OTAN. Pero eso produciría un semejante incremento del militarismo y de contaminación al conjunto de las economías. Especialmente en las europeas, pues tendrían que elevar mucho más cuantiosamente su gasto militar.

El efecto de cualquiera de estas dos posibilidades será que habrá muchas más dificultades para financiar políticas de bienestar y estabilidad, menos empleo global y más obstáculos para el desarrollo de la actividad en la economía productiva y civil.

Malos tiempos

Todos estos elementos me llevan a pensar, parafraseando la copla popular, que ni con Harris ni con Trump tienen los males del mundo remedio. Ninguno de los dos ha hecho propuestas que apuesten con determinación el hacerles frente a los grandes males de la economía mundial. Ambos hacen apuestas militaristas, de proteccionismo comercial o, en ambos casos, de financiarización y unilateralidad en el planteamiento de los asuntos internacionales que van a impedir que la economía mundial mejore gracias al antiguamente llamado "dividendo de la paz" o al de la cooperación entre países de diferentes regímenes políticos y económicos. No hay nada más nocivo y peligroso que la resistencia de un imperio para evitar a cualquier costo su inevitable decadencia.