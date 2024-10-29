Todos los 29 de octubre, las calles Türkiye se llenan de celebración por uno de los días más importantes de su historia reciente: el Día de la República, conocido en turco como "Cumhuriyet Bayramı".

Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, el país viste sus calles con banderas y símbolos que refuerzan la identidad nacional.

Además, las principales ciudades suelen tener desfiles militares, así como eventos artísticos y culturales, creando un ambiente festivo y de orgullo nacional.

Pero, ¿cuál fue el hecho que dio origen a esta celebración?

¿Qué ocurrió el 29 de octubre?

Esta fue la fecha en la que Mustafa Kemal Atatürk, proclamó la República de Türkiye en 1923.