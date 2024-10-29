Israel acaba de asestarle un golpe prácticamente mortal a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA): el Parlamento aprobó dos leyes que le prohíben a la organización operar en su territorio, incluidas Gaza y Cisjordania ocupada. Lo que no es menor, pues la vida de millones de palestinos, que ya intentan sobrevivir a una crisis humanitaria, quedarán aún más vulnerables. Aún más en el límite.

Durante casi 70 años, la UNRWA ha sido la encargada de proporcionar ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados de Palestina en distintos territorios. Y desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, que ya ha matado a más de 43.000 palestinos, ha sido la principal agencia de asistencia en el enclave devastado. Sin embargo, con las leyes recién aprobadas, sus operaciones tienen los días contados: 90 para ser exactos, cuando se prevé que las nuevas medidas entren en vigencia. Lo que ha encendido las alarmas a nivel internacional y generado la firme condena de parte de varios países.

De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que si estas normas se aplican “probablemente impedirían que la UNRWA continúe su labor esencial en el territorio palestino ocupado, con consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos”. Y luego sentenció que no existe una “alternativa” a esta agencia que pueda proporcionar sus servicios. “Hago un llamado a Israel para que actúe de manera coherente con sus obligaciones en virtud de la Carta de la ONU y el derecho internacional. La legislación nacional no puede alterar esas obligaciones”, añadió Guterres.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, también dijo en una conferencia de prensa que Guterres le había escrito directamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para expresarle “su profunda preocupación por esos proyectos de ley, por el impacto que tendrían". También comentó que las nuevas leyes de Israel son “diametralmente opuestas a la Carta (de la ONU) y a la responsabilidad del gobierno israelí en virtud del derecho internacional".

¿En qué consiste exactamente la prohibición de Israel?

Las leyes recién aprobadas de Israel obligan al país a cortar los lazos con la UNRWA y a retirarle los privilegios diplomáticos en medio de la crisis de Gaza. Una de ellas obtuvo 92 votos a favor de los 120 miembros de la Knesset, con 10 en contra.

Según un informe del diario israelí Yedioth Ahronoth, la primera de las leyes aprobadsa establece que la UNRWA “no gestionará ninguna institución, no prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad, ya sea directa o indirectamente, en el territorio soberano de Israel”. La ley estipula además que las actividades de la agencia “en Jerusalén Este se darán por terminadas y los poderes del organismo pasarán a ser responsabilidad y control de Israel”.

El segundo proyecto de ley, que fue aprobado por los legisladores en una votación de 87 a 9, ordena que Israel corte todos los vínculos con UNRWA, excluyendo cualquier cooperación o privilegios que la agencia tenía anteriormente.

Estas medidas revocan el acuerdo de 1967 que permitió a UNRWA operar en Israel, terminando sus actividades en el país y prohibiendo el contacto entre funcionarios gubernamentales y empleados de la agencia. También estipulan que el personal de UNRWA no recibirá visas diplomáticas, según el diario.

Con la aprobación de las leyes, los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Israel ya no emitirán visas de entrada a los empleados de UNRWA, los funcionarios de aduanas israelíes no manejarán los bienes importados de la agencia y se revocarán las exenciones fiscales. UNRWA también perderá el estatus diplomático y la inmunidad que ha tenido desde 1967, informó Yedioth Ahronoth.

Devastar aún más a los palestinos