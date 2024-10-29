Israel acaba de asestarle un golpe prácticamente mortal a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA): el Parlamento aprobó dos leyes que le prohíben a la organización operar en su territorio, incluidas Gaza y Cisjordania ocupada. Lo que no es menor, pues la vida de millones de palestinos, que ya intentan sobrevivir a una crisis humanitaria, quedarán aún más vulnerables. Aún más en el límite.
Durante casi 70 años, la UNRWA ha sido la encargada de proporcionar ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados de Palestina en distintos territorios. Y desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, que ya ha matado a más de 43.000 palestinos, ha sido la principal agencia de asistencia en el enclave devastado. Sin embargo, con las leyes recién aprobadas, sus operaciones tienen los días contados: 90 para ser exactos, cuando se prevé que las nuevas medidas entren en vigencia. Lo que ha encendido las alarmas a nivel internacional y generado la firme condena de parte de varios países.
De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que si estas normas se aplican “probablemente impedirían que la UNRWA continúe su labor esencial en el territorio palestino ocupado, con consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos”. Y luego sentenció que no existe una “alternativa” a esta agencia que pueda proporcionar sus servicios. “Hago un llamado a Israel para que actúe de manera coherente con sus obligaciones en virtud de la Carta de la ONU y el derecho internacional. La legislación nacional no puede alterar esas obligaciones”, añadió Guterres.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, también dijo en una conferencia de prensa que Guterres le había escrito directamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para expresarle “su profunda preocupación por esos proyectos de ley, por el impacto que tendrían". También comentó que las nuevas leyes de Israel son “diametralmente opuestas a la Carta (de la ONU) y a la responsabilidad del gobierno israelí en virtud del derecho internacional".
¿En qué consiste exactamente la prohibición de Israel?
Las leyes recién aprobadas de Israel obligan al país a cortar los lazos con la UNRWA y a retirarle los privilegios diplomáticos en medio de la crisis de Gaza. Una de ellas obtuvo 92 votos a favor de los 120 miembros de la Knesset, con 10 en contra.
Según un informe del diario israelí Yedioth Ahronoth, la primera de las leyes aprobadsa establece que la UNRWA “no gestionará ninguna institución, no prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad, ya sea directa o indirectamente, en el territorio soberano de Israel”. La ley estipula además que las actividades de la agencia “en Jerusalén Este se darán por terminadas y los poderes del organismo pasarán a ser responsabilidad y control de Israel”.
El segundo proyecto de ley, que fue aprobado por los legisladores en una votación de 87 a 9, ordena que Israel corte todos los vínculos con UNRWA, excluyendo cualquier cooperación o privilegios que la agencia tenía anteriormente.
Estas medidas revocan el acuerdo de 1967 que permitió a UNRWA operar en Israel, terminando sus actividades en el país y prohibiendo el contacto entre funcionarios gubernamentales y empleados de la agencia. También estipulan que el personal de UNRWA no recibirá visas diplomáticas, según el diario.
Con la aprobación de las leyes, los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Israel ya no emitirán visas de entrada a los empleados de UNRWA, los funcionarios de aduanas israelíes no manejarán los bienes importados de la agencia y se revocarán las exenciones fiscales. UNRWA también perderá el estatus diplomático y la inmunidad que ha tenido desde 1967, informó Yedioth Ahronoth.
Devastar aún más a los palestinos
Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, condenó en términos enérgicos la nueva acción de Israel contra la agencia: “La votación del Parlamento de Israel (Knesset) contra la UNRWA no tiene precedentes y sienta un antecedente peligroso”. También sostuvo que la decisión forma parte de una “campaña en curso para desacreditar” a la organización “y deslegitimar su papel en proporcionar asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados palestinos”. Lo que, agregó, se traduce en devastar aún más a los palestinos, que han enfrentado “más de un año de puro infierno”.
Lazzarini además expresó su preocupación de que este veto de Israel a la UNRWA privaría a más de 650.000 niños palestinos en Gaza de una educación, amenazando a “toda una generación”. Calificó la aprobación de las leyes como “castigo colectivo”. “Poner fin a la UNRWA y sus servicios no despojará a los palestinos de su condición de refugiados”, insistió Lazzarini, señalando que esta condición está protegida por una resolución separada de la Asamblea General de la ONU hasta que se alcance una “solución justa y duradera” para los palestinos.
Sin pruebas, Israel acusó a empleados de la UNRWA de haber sido cómplices en la incursión transfronteriza de Hamás del 7 de octubre de 2023, al señalar que los programas educativos de la agencia “promueven el terrorismo y el odio”. Sin embargo, la agencia niega las acusaciones y afirma que se adhiere a los estándares de neutralidad de la ONU, por lo que se centra únicamente en apoyar a los refugiados.
Por su parte, Hamás aseguró que la decisión de Israel de prohibir la UNRWA tiene como objetivo "matar de hambre al pueblo palestino". En una conferencia de prensa en Nouakchott, Mauritania, el alto funcionario de Hamás Osama Hamdan dijo que la decisión era un "desafío a la comunidad internacional" y un intento flagrante de bloquear servicios críticos para los palestinos. "El propósito de detener las actividades de esta agencia es matar de hambre al pueblo palestino y cortar varios servicios, incluidos los servicios de salud", dijo Hamdan.
Türkiye: Medidas de Israel violan claramente el derecho internacional
En reacción a las medidas aprobadas por el Parlamento de Israel para detener las acciones de la UNRWA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye sostuvo que “violan claramente el derecho internacional”. “Al atacar a la UNRWA, Israel pretende destruir la solución de dos Estados e impedir el retorno de los refugiados palestinos a su patria”, señaló la declaración. Y añadió que desde 1949, la agencia “ha proporcionado asistencia vital a millones de refugiados palestinos y sus actividades son cruciales para la estabilidad regional”, por lo que es “obligación jurídica y moral de la comunidad internacional adoptar una postura firme contra los intentos por prohibirla”.
En una línea similar, los gobiernos de España, Irlanda, Noruega y Eslovenia emitieron una declaración conjunta condenando la aprobación de las leyes. “La legislación aprobada por la Knesset sienta un precedente muy grave para el trabajo de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema multilateral”, dijeron.
También, en una declaración conjunta del lunes, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido instaron a Israel a detener la legislación, expresando “profunda preocupación”, en especial dada la crisis humanitaria en Gaza.
Las fuerzas de Israel han continuado con su devastadora ofensiva en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 43.000 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 101.100 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud. La embestida israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.