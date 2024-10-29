Ni 24 horas duró el más reciente esfuerzo de la comunidad internacional, de Egipto específicamente, para que Israel negocie una tregua en Gaza. La propuesta que hizo el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi recibió el rechazo tajante del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien en apenas horas respondió diciendo que “las negociaciones sólo se harán bajo fuego”. El plan de Egipto buscaba un cese del fuego de dos días para permitir negociaciones durante 10 días de cara a una tregua permanente, según reportaron medios israelíes. Pero una vez más, Netanyahu optó por la ofensiva.

Tel Aviv rechazó la propuesta debido a la oposición de Netanyahu, a pesar de que la mayoría de los ministros apoyaron el cese del fuego temporal, según reportó el medio israelí Canal 12. Y agregó que el sistema de seguridad del país también le había dado su respaldo al plan. Un desarrollo, que más de un año después de que Israel lanzara su brutal ofensiva contra Gaza, elevan las dudas sobre el compromiso del primer ministro de concluir el conflicto mediante negociaciones.

Un año de ofensiva

Desde los primeros días de los bombardeos incesantes de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, países y grupos internacionales han participado en esfuerzos continuos para poner fin a la ofensiva y alcanzar un cese del fuego con Hamás. También para lograr un intercambio de rehenes y prisioneros.

Sin embargo, casi todas esas iniciativas han fracasado y han recibido múltiples obstáculos de parte de Netanyahu, quien ha insistido en mantener los ataques, además de exigir condiciones tan complicadas que hacen imposible negociar efectivamente un alto el fuego.

La figura de Netanyahu se ha fortalecido también por la posición de Estados Unidos, que nunca lo ha culpado directamente de los fracasos para una tregua sino que, por el contrario, se ha apresurado a acusar al grupo de resistencia palestino Hamás de desperdiciar oportunidades para alcanzar un acuerdo.

Las tensiones regionales empezaron a intensificarse con la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que ya ha matado a más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, tras la incursión de Hamás en octubre pasado. Pero Netanyahu no paró ahí: abrió un nuevo frente de conflicto en Líbano, donde más de 2.500 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas en ataques israelíes desde octubre pasado, según las autoridades locales de salud.

A pesar de las reiteradas advertencias internacionales acerca de que de Oriente Medio está al borde de una guerra que puede extenderse por la región, Tel Aviv amplió el conflicto en Líbano al lanzar una operación terrestre en el sur el 1 de octubre.

Este es un recuento de los esfuerzos internacionales por un cese el fuego desde el año pasado, junto con las principales posiciones de Netanyahu y de sus funcionarios de gobierno que han rechazado las propuestas o han establecido más condiciones.

Cronología de propuestas para tregua en Gaza

9 de noviembre de 2023: Netanyahu rechaza un acuerdo de alto el fuegotemporal de cinco días con Hamás a cambio de la liberación de algunos rehenes en Gaza.

29 de noviembre: Netanyahu promete reanudar la ofensiva en Gaza, luego de que terminara una tregua de una semana y rechazara los intentos por renovarla. Poco después del anuncio, Israel reanuda los combates y los bombardeos en el enclave el 1 de diciembre.

20 de diciembre: mientras el entonces jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh (a quien Israel asesinó posteriormente en Irán) estaba en El Cairo para para negociar un nuevo alto el fuego o una tregua, Netanyahu deja claro que "no habrá un cese del fuego en Gaza hasta que se elimine al grupo Hamás".

22 de enero de 2024: Netanyahu rechaza una propuesta de Hamás de poner fin a la ofensiva y liberar a los rehenes a cambio de retirar a las fuerzas israelíes de Gaza y liberar a los prisioneros palestinos. El primer ministro afirma que el acuerdo sería como rendirse ante Hamás.