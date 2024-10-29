En la COP16, la mayor cumbre de la ONU sobre biodiversidad, se agota el tiempo para lograr un acuerdo que permita financiar y alcanzar las 23 metas de conservación fijadas hace dos años. Y, de cara a avanzar en las intrincadas negociaciones para una hoja de ruta hacia ese objetivo, seis jefes de Estado, 115 ministros y el secretario general de la ONU, António Guterres, llegarán entre el martes y el miércoles a Cali, Colombia, donde se realiza el evento.

Bajo el lema "Paz con la Naturaleza", los 196 países del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se reunieron en la COP16 para establecer mecanismos de financiación y monitoreo del cumplimiento de las 23 metas. Sin embargo, más de una semana después de que empezara la cumbre, todavía no hay acuerdos sobre cómo costear estos objetivos y compartir las ganancias de la información genética extraída de plantas y animales --para uso medicinal, por ejemplo-- con las comunidades de las que proceden.

En ese contexto, cada hora es vital. La cumbre finaliza este viernes 1 de noviembre y quedan cinco años para alcanzar las 23 metas trazadas en la COP15 en Canadá, entre ellas declarar el 30% de los mares, suelos y cuerpos de agua dulce como áreas protegidas de aquí a 2030.

A nivel mundial tan solo el 17,6% del territorio y el 8,4% de los océanos y costas se encuentran protegidas, señalaron el lunes varias organizaciones ambientalistas en un informe titulado Protected Planet. "Para alcanzar las metas falta delimitar un área terrestre casi del tamaño de Brasil y una extensión marina más grande que el Océano Índico de aquí a 2030", enfatizaron los autores.

De su lado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) denunció que más de la tercera parte de las especies de árboles están en riesgo de extinción a nivel mundial. Entre ellas, variedades cruciales para obtener leña, combustibles, alimentos y medicina. De las 166.061 especies vegetales y animales que evalúa la organización, unas 46.000 están en riesgo de extinción.

Con estos desafíos en el horizonte, entre el martes y el miércoles, el secretario Guterres se unirá a los presidentes de Colombia, Armenia, Bolivia, Guinea-Bisáu, Haití y Surinam, además de 115 ministros y 44 viceministros, en la COP.

Los ministros "vienen a ayudarnos a avanzar en algunos de estos temas", anticipó el portavoz del CDB, David Ainsworth. Cuando aparecen obstáculos "delicados e infranqueables los negociadores tendrían que regresar a consultar a sus gobiernos, pero si los ministros están aquí las decisiones llegan más rápido", agregó Ainsworth.

La COP16 ha tenido una asistencia récord de 23.000 delegados y 1.200 periodistas, según los organizadores.