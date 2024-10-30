A pesar de la reciente prohibición que Israel busca imponer contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), y que pone en peligro su capacidad de operar, esta organización continúa siendo un salvavidas primordial para millones de personas en Gaza y Cisjordania ocupada. ¿La razón? Su labor de proporcionar refugio, alimentos, agua y atención médica a esta población refugiada.
Desde el comienzo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023, la UNRWA se ha convertido en un elemento vital para los palestinos desplazados y vulnerables que enfrentan desnutrición severa y desplazamientos forzados bajo el devastador bloqueo israelí.
Sin embargo, el Parlamento de Israel aprobó este lunes una prohibición a las operaciones de la UNRWA en el país, que entrará en vigor dentro de 90 días, ignorando la presión de Estados Unidos y otras figuras internacionales clave para mantener la misión del mayor proveedor de ayuda humanitaria accesible a los palestinos.
La decisión de la Knesset veta a la agencia de realizar "cualquier actividad" u ofrecer servicios dentro de Israel, lo que incluye los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
En una segunda votación, el Parlamento de Israel clasificó a la UNRWA como un grupo terrorista, cortando efectivamente cualquier compromiso directo entre esta agencia de la ONU y el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Esta prohibición pone en peligro a casi dos millones de civiles que dependen de la agencia para sobrevivir. El veto también subraya los temores globales de que impedir las operaciones de la UNRWA empeore una situación humanitaria ya de por sí atroz, dejando a los palestinos aún más vulnerables bajo el bloqueo israelí.
A pesar de que esta decisión va en contravía del derecho internacional, el proyecto de ley aprobado por Israel declaró que la agencia "no establecerá ninguna representación, proporcionará ningún servicio ni realizará ninguna actividad dentro del territorio de Israel".
Justamente, esta restricción entra en conflicto con los acuerdos internacionales sobre ayuda humanitaria, y deja a un proveedor de servicios crucial paralizado ante la creciente necesidad de los palestinos.
La hostilidad de Israel hacia la UNRWA no es nueva
Solo durante el año pasado, las fuerzas israelíes habrían lanzado 464 ataques contra las instalaciones de la UNRWA, matando a 233 miembros de la agencia, según cifras de la ONU hasta octubre de 2024.
Mientras tanto, funcionarios israelíes han afirmado reiteradamente y sin pruebas que algunos trabajadores de la UNRWA tienen vínculos con Hamás. Una acusación sobre la que un panel independiente concluyó recientemente que no tiene fundamento.
En mayo de 2024, la agencia publicó un informe titulado “UNRWA: acusaciones frente a hechos”, cuyo objetivo era combatir la desinformación y reafirmar su compromiso con la neutralidad en Gaza.
Sin embargo, el impacto de estas acusaciones ha sido muy grave. A medida que los donantes internacionales reaccionaban a las acusaciones sin fundamento, más de una decena de países suspendieron casi 500 millones de dólares en ayuda. Lo que agravó la escasez de alimentos, agua y servicios de saneamiento en la asediada Gaza. Ahora, con las restricciones adicionales que impondrá Israel a la UNRWA, el único salvavidas humanitario en Gaza pende de un hilo, intensificando unas condiciones ya de por sí difíciles.
Alimentos, agua y refugio: los salvavidas de la UNRWA en Gaza
Antes del 7 de octubre de 2023, la agencia entregaba ayuda alimentaria a más de 1,2 millones de palestinos en Gaza, atendiendo así necesidades nutricionales críticas en medio de un panorama económico que empeoraba.
Sin embargo, desde que comenzó el bloqueo israelí y se restringió severamente la ayuda, la UNRWA ha trabajado incansablemente para proporcionar apoyo esencial a los palestinos desplazados en condiciones extremas.
La agencia ahora administra refugios de emergencia en las regiones del sur y centro de Gaza, que albergan a cientos de miles de desplazados internos.
Sin embargo, la ofensiva incesante de Israel ha infligido daños graves a los centros de la UNRWA: más de 190 de sus instalaciones, incluidas escuelas y clínicas, han sido impactadas por ataques de Tel Aviv. Esta destrucción no solo ha comprometido refugios seguros, sino que también ha cobrado vidas.
El 20 de octubre de 2023, la UNRWA estimó que al menos 563 desplazados internos que se refugiaban en sus instalaciones habían muerto bajo los ataques y otros 1.790 habían resultado heridos.
El hambre y la desnutrición de los palestinos han llegado a un punto crítico, con más de 1,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, o en fase 3 o superior de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). De ellas, casi 133.000 enfrentan condiciones catastróficas, clasificadas como fase 5 de la CIF.
Las tasas de desnutrición aguda se han disparado hasta diez veces de sus niveles anteriores a la ofensiva, lo que subraya la urgencia de una intervención humanitaria.
Desde el comienzo de los bombardeos de Israel en Gaza, la UNRWA ha logrado distribuir harina a 215.000 familias en el sur y centro de Gaza, llegando a casi 1,9 millones de personas a través de múltiples rondas de distribución de alimentos.
Además de la harina, la agencia proporciona paquetes que contienen arroz y alimentos enlatados, que se estima que cubren el 90% de las necesidades calóricas diarias de los palestinos.
En respuesta a la grave escasez de agua, la UNRWA ha ampliado las actividades de emergencia de agua, saneamiento e higiene, centrándose en el mantenimiento de pozos de agua, sistemas de desalinización y la distribución de agua embotellada a través de servicios de transporte por carretera. El apoyo médico también continúa en medio del bloqueo, con la agencia facilitando más de 5,87 millones de consultas y vacunando a más de 193.000 niños, a pesar de las restricciones que amenazan estos servicios esenciales.
¿Traerá el veto Israel a la UNRWA más muertes y más desplazamientos?
La prohibición de Israel a UNRWA desató el rechazo internacional.
Las Naciones Unidas y varios países advirtieron que la decisión socavará gravemente los esfuerzos humanitarios e intensificará la crisis de los refugiados palestinos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el papel de la UNRWA como "indispensable" y subrayó que "no hay alternativa" a los servicios que presta la agencia.
En esa línea, alertó que implementar el veto "podría tener consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, lo cual es inaceptable".
Guterres instó a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, afirmando que "la legislación nacional no puede alterar esas obligaciones".
El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó la decisión de la Knesset como un “precedente peligroso” que viola tanto la Carta de las Naciones Unidas como los compromisos legales de Israel.
Sally Abi Khalil, directora regional de Oxfam para Oriente Medio y el Norte de África, advirtió que Israel y sus aliados son plenamente conscientes de las graves consecuencias de esta decisión. En ese sentido aseveró: “Esto causará más muertes, más sufrimiento y más desplazamientos forzados de personas de su patria sitiada”. “Es imposible no creer que ese es el objetivo” de Israel, añadió.
“Es probable un colapso humanitario en Gaza”
De hecho, varias agencias de la ONU señalaron que la decisión de Israel contra la UNRWA puede representar una forma de castigo colectivo para los palestinos en Gaza si se implementa en su totalidad. A lo que se sumaría la muerte de más niños en el enclave.
"Si la UNRWA no puede operar, es probable que se produzca el colapso del sistema humanitario en Gaza", advirtió el portavoz de UNICEF, James Elder, que ha trabajado extensamente en el enclave desde el 7 de octubre. "Por lo tanto, una decisión como esta significa de repente que se ha encontrado una nueva forma de matar a los niños".
Los datos de las autoridades de salud en Gaza muestran que más de 13.300 niños cuyas identidades han sido confirmadas han muerto bajo las bombas de Israel. Se cree que muchos más han fallecido por enfermedades debido al colapso del sistema médico y a la escasez de alimentos y agua.
Otras agencias de la ONU describieron el trabajo de la UNRWA como indispensable. Tarik Jasarevic, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que aproximadamente un tercio de los profesionales sanitarios que ayudan con la actual campaña de vacunación contra la polio para los niños en Gaza trabajan con la UNRWA.
La agencia cuenta con alrededor de 1.000 trabajadores de salud en Gaza, añadió. En respuesta a una pregunta sobre si la prohibición representaba una forma de castigo colectivo contra los palestinos en Gaza, el portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, dijo: "Creo que es una descripción justa de lo que han decidido aquí, si se implementa, que esto se sumaría a los actos de castigo colectivo que hemos visto impuestos en Gaza".
El castigo colectivo, que equivale a un crimen de guerra, es un término que se refiere a las sanciones o el acoso contra un grupo tomado en represalia por actos de miembros individuales de ese grupo.
Las fuerzas de Israel han continuado con su devastadora ofensiva en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 43.000 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 101.100 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud. La embestida israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.