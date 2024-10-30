Bajo incesantes bombardeos, al borde de la hambruna y ahora con un sistema de salud colapsado: los palestinos del norte de Gaza viven un calvario. Las duras condiciones que ya sufrían se han agravado desde que Israel impuso un asedio asfixiante en esta zona a comienzos de octubre. Solo en las últimas horas, sus ataques han matado a más de 100 palestinos, mientras que los hospitales han dejado prácticamente de funcionar.
El director del Hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, alertó que el sistema de salud ha colapsado completamente en el norte de Gaza. “Cualquier persona herida que llega al hospital muere por falta de recursos”, dijo a la Agencia Anadolu.
“No hay ni una sola ambulancia operando en el norte de Gaza”, agregó. “No hay medios para transportar a los heridos. Los que llegan al hospital lo hacen por sus propios medios o son trasladados por civiles. A veces mueren en el camino debido a la pérdida de sangre”, añadió.
Abu Safiya pidió presionar a Israel para que permita “urgentemente la entrada de médicos, especialmente cirujanos, al norte de Gaza junto con suministros médicos antes de que sea demasiado tarde”. Afirmó que “Israel está librando una guerra de exterminio y limpieza en el norte de Gaza contra los habitantes y el sistema de salud”.
Desde el 5 de octubre, más de 1.000 personas han muerto bajo fuego israelí, según la Defensa Civil de Gaza. Esta ofensiva ocurre en medio de un asfixiante bloqueo en la zona, una campaña que funcionarios del enclave describen como un genocidio y limpieza étnica.
“Se enfrentan a la muerte por negarse a dejar sus tierras”
El representante permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, advirtió este martes que cientos de miles de palestinos en el norte de Gaza se enfrentan a ser ejecutados por el Ejército de Israel solo por negarse a abandonar sus tierras y hogares.
“Cientos de miles de palestinos están en riesgo inmediato de muerte y enfrentan ejecución por negarse a dejar sus tierras”, dijo durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, refiriéndose particularmente a las áreas del norte.
“Los palestinos están sitiados y sometidos a bombardeos y hambruna. Saben que si abandonan sus áreas, no se les permitirá regresar”, señaló Mansour.
Ataque mata a 93 palestinos
Este martes, Israel bombardeó un edificio residencial en la ciudad de Beit Lahia, al norte de Gaza, que albergaba a niños, mujeres y ancianos. Según las autoridades locales, al menos 93 palestinos murieron en el ataque aéreo, incluyendo a 25 niños.
Sin embargo, la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor, ya que al menos 40 personas se encuentran desaparecidas entre los escombros, indicó el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal.
Por su parte, Marwan Al-Hams, director de hospitales de campaña en Gaza, señaló que el limitado número de médicos en el norte del enclave hace imposible atender el alto número de víctimas.
Este ataque aéreo, el más letal en los últimos tres meses en la zona, ha generado una condena internacional.
“Las imágenes de Beit Lahia en Gaza son horribles. Al menos 100 personas han sido asesinadas en otro ataque de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”, dijo Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, en la red social X.
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió una “investigación rápida, transparente y detallada”.
Los bombardeos israelíes continuaron durante en las siguientes horas. Por la noche, ataques aéreos sobre casas de familias en la misma ciudad, Beit Lahia, mataron al menos a 16 palestinos e hirieron a decenas más.
Sin tener a dónde ir, los palestinos se refugian en cementerios
Pero el calvario no se limita al norte de Gaza, sino que se extiende a todo el enclave. El hambre se ha vuelto generalizada, y muchos palestinos viven en tiendas y refugios improvisados con lonas y mantas desgastadas, que difícilmente los protegerán del invierno que se aproxima. Sin hogar ni un lugar seguro, algunos han comenzado a buscar refugio en los cementerios.
Después de más de un año de ofensiva de Israel, Abu Razzak Al-Qassas y su familia viven en un refugio improvisado dentro de un cementerio en el sur de Gaza, dependiendo de donaciones de alimentos para sobrevivir.
La familia Al-Qassas, originaria de la Ciudad de Gaza en la parte norte del enclave, está entre los muchos desplazados que se alojan en el cementerio de Jan Yunis.
“Miren lo aterrador y espantoso que es para los niños. Miren cómo estamos viviendo, no hay comida ni agua”, dijo Al-Qassas, señalando las lápidas del cementerio.
La mayoría de los dos millones de personas en Gaza han sido desplazados por el implacable asalto de Israel al enclave. Algunos, como la familia Al-Qassas, cuya casa fue gravemente dañada, han tenido que mudarse más de una vez.
“Mis hijos no tienen nada para comer o beber. Lloran toda la noche. Quieren comida. ¿De dónde la consigo?”, comentó Al-Qassas, añadiendo que apenas sobreviven con pan calentado al fuego, queso y una mezcla de especias y trigo.
“Ya no hay vida en toda Gaza, ni en el norte ni en el sur”, sentenció la esposa de Al-Qassas, Ghada.
Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes contra Gaza han matado a más de 43.061 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y han herido al menos a 101.223 heridos, según autoridades locales de salud.