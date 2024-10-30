La tensión en Bolivia escaló mientras miles de seguidores del expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas las principales rutas del país en protesta contra el Gobierno de Luis Arce. Este martes, un operativo para despejar una carretera desencadenó un enfrentamiento entre manifestantes y policías, que dejó casi 30 heridos.

El choque se produjo en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, uno de los múltiples puntos bloqueados por campesinos desde hace 16 días.

"Los heridos son 29 (...) de los cuales 27 son efectivos policiales", más un periodista y un manifestante, según informó la ministra de Salud, María René Castro.

El presidente Arce condenó “enérgicamente los hechos de violencia” en los que policías y periodistas fueron agredidos mientras cumplían su labor y pidió una “investigación exhaustiva con la finalidad de imponer sanciones ejemplares”.

Las protestas surgieron en respuesta a una posible detención de Morales, investigado por presuntos delitos contra una menor en 2015. Los manifestantes también exigen una solución a la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y divisas.

Los enfrentamientos comenzaron hace más de un mes, en la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, en la que seguidores de Morales caminaron hacia la capital, chocando en varias ocasiones con partidarios de Arce. Desde entonces, al menos 50 manifestantes fueron detenidos tras enfrentamientos con policías, según cifras oficiales.

Morales y Arce, quienes fueron aliados políticos, ahora se encuentran en un pulso político de cara a las elecciones presidenciales de 2025.