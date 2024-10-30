La tensión en Bolivia escaló mientras miles de seguidores del expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas las principales rutas del país en protesta contra el Gobierno de Luis Arce. Este martes, un operativo para despejar una carretera desencadenó un enfrentamiento entre manifestantes y policías, que dejó casi 30 heridos.
El choque se produjo en Mairana, en el departamento de Santa Cruz, uno de los múltiples puntos bloqueados por campesinos desde hace 16 días.
"Los heridos son 29 (...) de los cuales 27 son efectivos policiales", más un periodista y un manifestante, según informó la ministra de Salud, María René Castro.
El presidente Arce condenó “enérgicamente los hechos de violencia” en los que policías y periodistas fueron agredidos mientras cumplían su labor y pidió una “investigación exhaustiva con la finalidad de imponer sanciones ejemplares”.
Las protestas surgieron en respuesta a una posible detención de Morales, investigado por presuntos delitos contra una menor en 2015. Los manifestantes también exigen una solución a la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y divisas.
Los enfrentamientos comenzaron hace más de un mes, en la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, en la que seguidores de Morales caminaron hacia la capital, chocando en varias ocasiones con partidarios de Arce. Desde entonces, al menos 50 manifestantes fueron detenidos tras enfrentamientos con policías, según cifras oficiales.
Morales y Arce, quienes fueron aliados políticos, ahora se encuentran en un pulso político de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
El gobierno sostiene que Morales está inhabilitado, ya que la Constitución permite la reelección inmediata o consecutiva solamente una vez. El Tribunal Constitucional emitió hace casi un año un fallo que respalda la postura del Gobierno actual e inhabilita al expresidente para volver a postularse.
Por su parte, Morales acusa al gobierno de intentar “proscribir” su candidatura mediante investigaciones judiciales y asegura que Arce busca ser el único candidato del MAS.
Arce, exministro de Economía de Morales durante su mandato, todavía no ha confirmado si se postulará, aunque ya manifestó su intención de lanzarse, y muchos asumen que lo hará.
Evo denuncia intento de asesinato
En medio de las protestas, Morales aseguró este domingo que sobrevivió a un intento de asesinato. El expresidente dijo que hombres “encapuchados” dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba en la ciudad de Cochabamba.
Al denunciar el hecho, el expresidente señaló a “agentes del Estado” como los responsables. En un mensaje que dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Morales escribió:
"Denuncio de manera urgente que agentes de élite del Estado Boliviano atentaron contra mi vida el día de hoy (domingo)", afirmó Morales en un mensaje que dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Añadió que el ataque ocurrió mientras el Gobierno de Arce, “reactiva operaciones conjuntas entre fuerzas policiales, militares y paramilitares", para desarticular bloqueos de caminos principalmente en la región de Cochabamba, que este domingo cumplieron 14 días.
Poco después, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas negó que esté implicada en el supuesto atentado que denunció Morales y llamó a sus seguidores a la "calma". Por su parte, Arce indicó en redes sociales que ordenó "una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho". Agregó que "el ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida”.