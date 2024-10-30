Estados Unidos establece el día de sus elecciones presidenciales el primer martes de noviembre cada cuatro años. En 2024, la fecha elegida es el 5 de noviembre, pero ese no es el único día en que los ciudadanos pueden votar.

Sí, parece muy confuso. Pero en realidad el proceso conocido como voto anticipado busca ofrecer más opciones para que los electores participen en los comicios.

Vamos entonces por partes para entender a fondo este tipo de votación que se ha ido extendiendo con el paso de los años.

¿Qué es exactamente el voto anticipado y cómo funciona?

Se trata de una opción que la mayoría de los estados en EE.UU. ofrece a sus ciudadanos para votar antes del día de las elecciones. Y hay dos modalidades: ya sea de manera presencial en un centro electoral local o por correo. A esta última alternativa también se le conoce como “voto en ausencia”.

En persona: esta modalidad de votación anticipada es muy similar a la del día de las elecciones, tanto por el tipo de equipo que se utiliza como por los lugares que sirven de centros de votación. La principal diferencia es que los ciudadanos acuden a estos sitios durante un período previo a la jornada electoral. Las fechas exactas de estos períodos varían de un estado a otro.

Por correo: este tipo de voto tiene al menos dos categorías. Por un lado, “voto en ausencia sin excusa”, en el que los electores pueden solicitar esta opción bajo cualquier motivo. El otro tipo es “voto en ausencia con excusa”, al que solo pueden acceder los ciudadanos con una justificación válida por la que no pueden votar el día de las elecciones.

Las condiciones y requisitos para poder votar por correo, bajo cualquiera de las modalidades, también dependen de cada estado. Exigir una excusa válida para que los electores votaran en ausencia –como un viaje o una enfermedad– solía ser la norma en la mayoría de los estados. Sin embargo, actualmente solo un número reducido de estados sigue exigiendo una justificación autorizada. De hecho, la página principal del Gobierno de Estados Unidos señala que “en la mayoría de los estados, no se requiere una justificación para votar anticipadamente”.

Híbrido: hay una tercera opción de voto anticipado que es un híbrido entre el presencial y el de correo: el voto anticipado por correo. Bajo esta modalidad, en una oficina electoral, el ciudadano presenta (y a veces rellena) una papeleta enviada previamente por correo.