ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Palestinos no le creen ni a Trump ni a Harris antes de elecciones en EE.UU.
"No esperamos nada del próximo gobierno de Estados Unidos ni del candidato que gane las elecciones", afirma Mahmoud Nawajaa, coordinador del Comité Nacional Palestino para el Boicot a Israel.
Palestinos no le creen ni a Trump ni a Harris antes de elecciones en EE.UU.
Israel ha matado a más de 43.100 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, en la ofensiva que lanzó contra Gaza hace más de un año. Y Estados Unidos le ha proporcionado un apoyo ilimitado, tanto financiero como militar y político. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción
31 de octubre de 2024

Cuando faltan apenas cinco días para el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los palestinos no encuentran ninguna diferencia entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, los dos candidatos que se disputan la Casa Blanca.

En la Cisjordania ocupada, los palestinos consideran que el resultado de las votaciones del 5 de noviembre no cambiará el respaldo político y militar incondicional que Washington ha dado a Israel, en medio de su brutal ofensiva contra la devastada Gaza.

"No esperamos nada del próximo gobierno de Estados Unidos ni del candidato que gane las elecciones", afirmó Mahmoud Nawajaa, coordinador del Comité Nacional Palestino para el Boicot a Israel (BDS), en conversación con la Agencia Anadolu este miércoles.

“El genocidio que se perpetra contra nuestro pueblo en Gaza y todos los crímenes que ocurren en Palestina y el Líbano no habrían ocurrido sin el apoyo de Estados Unidos”, añadió.

Relacionado¿Quién es Bishara Bahbah, el aliado musulmán clave de Trump en Michigan?

Nawajaa señaló a Israel de ser la “punta de lanza de un proyecto imperial” en la región. “Las elecciones estadounidenses no cambiarán nada”, sostuvo.

“La administración de EE.UU. es cómplice y socia en el crimen de genocidio y en todo lo que está ocurriendo en Líbano, así como en la destrucción en Iraq y Yemen. Las elecciones no marcarán ninguna diferencia: la única diferencia radica en la capacidad del pueblo palestino y de las naciones árabes para presionar a los regímenes coloniales, forzándolos a cambiar sus posiciones y a trabajar por el colapso del sistema colonial”, concluyó Nawajaa.

“Dos caras de la misma moneda”

Jamal Juma, coordinador de la Campaña Palestina Contra el Muro del Apartheid (Stop the Wall), comparte una visión similar. “No tenemos ninguna fe en las elecciones de Estados Unidos”, comentó Juma a Anadolu. “Durante años, ambos partidos de EE.UU. han demostrado ser dos caras de la misma moneda” añadió.

"Está claro que los sionistas controlan las decisiones estadounidenses debido a su dominio sobre los centros financieros y mediáticos", opinó Juma. Y citó como ejemplo el hecho de que Trump haya reconocido a Jerusalén como capital de Israel en 2017, cuando todavía estaba en la Casa Blanca.

RECOMENDADOS

“El actual presidente, Joe Biden, ha hecho algo peor al justificar y continuar justificando el genocidio”, añadió Juma. “Nuestro problema principal es con Estados Unidos y su enfoque racista, supremacista y deshumanizante hacia la causa palestina”, concluyó.

RelacionadoPor qué la agencia UNRWA es tan importante para los palestinos bajo asedio

El activista político palestino Omar Assaf también considera que el pueblo palestino no está contando con que los resultados de las elecciones en EE.UU. mejoren sus condiciones. “Cualquiera que lo crea, está delirando, ya que Estados Unidos opera a través de sus instituciones y tiene un sesgo hacia la agresión israelí”, afirmó.

"Estados Unidos es cómplice del genocidio con sus aviones y bombas, y compiten para ofrecer el mayor apoyo a la ocupación, ya sea el candidato republicano Trump o su rival demócrata Harris", completó.

“El verdadero rostro de Estados Unidos”

Osama Abdel Karim, ingeniero palestino, afirmó que su pueblo no espera nada del próximo gobierno de EE.UU. "No tenemos ninguna esperanza en ninguno de los dos candidatos", afirmó.

“Todas las administraciones de EE.UU., ya sean republicanas o demócratas, mantienen una política de apoyo político y militar a Israel, brindándole protección y una plataforma en diversos foros internacionales, por lo que no tenemos interés en estas elecciones”, continuó.

RelacionadoTrump busca “fuerte apoyo” de árabes y musulmanes en Michigan

“Estados Unidos es un socio principal y cómplice en el genocidio de Gaza y, antes de eso, en la Cisjordania ocupada, a través de su respaldo a la construcción de asentamientos, la judaización de Jerusalén y su anexión a Israel”, añadió.

Obadah Muhaysen, un estudiante universitario de Belén, en el sur de Cisjordania ocupada, afirmó que la ofensiva en Gaza ha revelado el "verdadero rostro" de Estados Unidos.

Israel ha matado a más de 43.100 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, en su ofensiva en Gaza hasta ahora, y ha recibido un apoyo ilimitado de Estados Unidos, tanto financiero como militar y político.

FUENTE:AA
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato