Cuando faltan apenas cinco días para el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los palestinos no encuentran ninguna diferencia entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, los dos candidatos que se disputan la Casa Blanca.

En la Cisjordania ocupada, los palestinos consideran que el resultado de las votaciones del 5 de noviembre no cambiará el respaldo político y militar incondicional que Washington ha dado a Israel, en medio de su brutal ofensiva contra la devastada Gaza.

"No esperamos nada del próximo gobierno de Estados Unidos ni del candidato que gane las elecciones", afirmó Mahmoud Nawajaa, coordinador del Comité Nacional Palestino para el Boicot a Israel (BDS), en conversación con la Agencia Anadolu este miércoles.

“El genocidio que se perpetra contra nuestro pueblo en Gaza y todos los crímenes que ocurren en Palestina y el Líbano no habrían ocurrido sin el apoyo de Estados Unidos”, añadió.

Nawajaa señaló a Israel de ser la “punta de lanza de un proyecto imperial” en la región. “Las elecciones estadounidenses no cambiarán nada”, sostuvo.

“La administración de EE.UU. es cómplice y socia en el crimen de genocidio y en todo lo que está ocurriendo en Líbano, así como en la destrucción en Iraq y Yemen. Las elecciones no marcarán ninguna diferencia: la única diferencia radica en la capacidad del pueblo palestino y de las naciones árabes para presionar a los regímenes coloniales, forzándolos a cambiar sus posiciones y a trabajar por el colapso del sistema colonial”, concluyó Nawajaa.

“Dos caras de la misma moneda”

Jamal Juma, coordinador de la Campaña Palestina Contra el Muro del Apartheid (Stop the Wall), comparte una visión similar. “No tenemos ninguna fe en las elecciones de Estados Unidos”, comentó Juma a Anadolu. “Durante años, ambos partidos de EE.UU. han demostrado ser dos caras de la misma moneda” añadió.

"Está claro que los sionistas controlan las decisiones estadounidenses debido a su dominio sobre los centros financieros y mediáticos", opinó Juma. Y citó como ejemplo el hecho de que Trump haya reconocido a Jerusalén como capital de Israel en 2017, cuando todavía estaba en la Casa Blanca.