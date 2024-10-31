Bajo el calor de principios de otoño, Zainab Murtada y su familia avanzan con cautela por un sendero irregular y difícil en la frontera que comparten Líbano y Siria. El aire está cargado de tensión, impregnado por la constante amenaza de los bombardeos de Israel, que han convertido en un cruce peligroso lo que antes era un terreno familiar.

Zainab, de 38 años, camina con cuidado por la ladera inclinada de un cráter masivo que un ataque aéreo israelí abrió a principios de octubre. Mientras baja con precaución, sujeta fuertemente la mano de su hija de 10 años, Lia, con la derecha. Con la izquierda agarra una bolsa rectangular negra, desgastada por el tiempo.

Delante de ellas, su esposo Ahmed, de 40 años, sostiene con equilibrio una bolsa negra de tamaño mediano sobre su cabeza, mientras guía a sus padres ancianos—ambos de 70 años—por el camino traicionero. Hace un calor sofocante de 38 grados Celsius y el sol cae sin piedad sobre quienes huyen hacia un lugar seguro, con la respiración entrecortada por el miedo y la ansiedad.

"Nunca pensé que volvería a visitar Siria en estas condiciones", reflexionó Zainab, prácticamente susurrando. "Hubo un tiempo en que mi familia y yo visitábamos Siria con alegría, pero ahora se ha convertido en una huida desesperada", añadió.

Un viaje agonizante

Hace un mes, el trayecto de Beirut a Siria tomaba solo un par de horas, como máximo. Hoy, se ha convertido en una travesía mucho más larga y dolorosa, llena de tráfico y obstáculos, que culmina en la aterradora misión de atravesar un cráter.

Para hacer frente a las condiciones del camino, se desarrolló orgánicamente un sistema de taxis. Los vehículos que transportan a los pasajeros huyendo de Líbano empezaron a dejarlos en el cráter, incapaces de cruzar. Y, entonces, regresan vacíos: lo que representa un marcado contraste con los flujos de personas que solían transitar por esta frontera.

Al otro lado del cráter, vehículos recogen a los refugiados y los trasladan hacia Siria.

Y ¿en medio del cráter? Maleteros, impulsados por la urgencia de la situación, ofrecen su ayuda, transportando equipaje pesado a través de piedras trituradas y escombros. Frecuentemente rechazan el pago de familias cuyos recursos son limitados.

Con cuatro metros de profundidad, el cráter es un testimonio de los recientes bombardeos de Israel sobre la frontera, que comenzaron el 4 de octubre. Con cada ataque, el cráter fue aumentando en profundidad y extensión.

Está ubicado en el cruce fronterizo de Masnaa, un territorio desolado de 8,5 km que funciona como zona neutral. Justamente, se encuentra entre las estaciones fronterizas y los puntos de control aduaneros de Masnaa (Líbano) y Jdeidat Yabous (Siria).

Este cruce vital, el más cercano a Damasco, está ahora lleno de relatos de desesperación. Lo que solía ser un trayecto que normalmente se realizaba en automóvil ahora se ha convertido en una travesía apta solo para caminantes, obstaculizada por el cráter recién formado, mientras se soporta el calor implacable del sol.

La familia de Zainab fue desplazada una vez antes, a finales de septiembre, huyendo de su hogar en la ciudad de Nabatieh hacia Beirut, solo para tener que abandonar nuevamente su refugio.

"¿De qué seguridad estamos hablando?", pregunta Zainab con incredulidad. "Arriesgamos nuestras vidas cruzando esta frontera, y cada momento está lleno de miedo ante la posibilidad de nuevos bombardeos", añade.

Ofreciendo ayuda

Funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalan que unas 440.000 personas han cruzado del Líbano a Siria desde que comenzaron las hostilidades. Se estima que el 71% son sirios y el 29% libaneses y ciudadanos de otros países.

Siria aún se recupera de las consecuencias de su propia guerra civil.

Sin embargo, debido a los repetidos ataques de Israel sobre la frontera, que aumentaron junto con la escalada de la violencia desde mediados de septiembre, muchas familias no tienen otra opción que embarcarse en la peligrosa travesía a pie.