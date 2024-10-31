La grieta en las relaciones entre Brasil y Venezuela se profundizó este miércoles, cuando Caracas llamó a consultas a su embajador en Brasilia, en medio de la indignación por el veto que la semana pasada recibió de su vecino --y hasta hace poco aliado-- para unirse al bloque BRICS. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de impedir el ingreso de Venezuela al grupo de países, en el que Brasil es el único de Latinoamérica.
En medio de esta tensión, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció este miércoles el "comportamiento irracional de los diplomáticos brasileños, que contravinieron la aprobación del resto de los miembros del BRICS al adoptar una política de bloqueo" en la cumbre del BRICS, que se realizó en Kazán, Rusia.
Además, el ministerio criticó las "recurrentes declaraciones intervencionistas y groseras" de los representantes del gobierno brasileño sobre Venezuela. Las declaraciones de Caracas se centraron especialmente en el exministro de Relaciones Exteriores de Brasil Celso Amorim, asesor de Lula, quien dijo que su país había vetado la solicitud ante los BRICS porque Caracas "violó la confianza" de sus socios al no celebrar, según afirmaron, elecciones transparentes. Oficialmente, Brasil aún no ha reconocido la reelección de Maduro, aunque ha pedido que se publiquen las actas electorales de los comicios.
De hecho, la relación entre Brasil y Venezuela empezó a fracturarse durante los últimos meses, luego de las elecciones de julio pasado en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa. Poco después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara que el presidente había ganado la reelección, Brasil –junto a Colombia y México– pidió una verificación imparcial de resultados, así como dar a conocer "de manera expedita” las actas electorales.
Días después, Colombia y Brasil, que lideraban esfuerzos por mediar la situación entre Maduro y la oposición, sugirieron repetir las votaciones en ese país con nuevas condiciones, algo que tanto la oposición como el presidente venezolano rechazaron. Sin referirse directamente a la propuesta, Maduro respondió en ese momento que Venezuela "es un país independiente" y “tiene soberanía”. "Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.
¿Qué pasó en la cumbre de los BRICS?
Durante varios meses, Venezuela ha buscado ser miembro activo de los BRICS. Maduro viajó a Kazán para reunirse con los socios del bloque y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le había manifestado su apoyo. Sin embargo, también había expresado que el consenso era necesario para la inclusión de cualquier país en el bloque.
En la declaración que emitió la semana pasada sobre el veto, al que calificó de “agresión” y “gesto hostil”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que el país contó con el "respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso” al BRICS. Sin embargo, continuó, "la representación de la cancillería brasileña (Itamaraty), liderada por el embajador Eduardo Paes Saboia, decidió mantener el veto que (el expresidente Jair) Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años".
A manera de contexto, Venezuela y Brasil rompieron sus relaciones en 2019 por el reconocimiento del entonces presidente de Brasil, el derechista Bolsonaro, al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Retomaron las relaciones en enero de 2023 tras la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva, que habló de una "nueva época".
Ante la desavenencia de los dos países en el marco del BRICS, Putin manifestó su deseo de que "la situación se resuelva" entre los dos vecinos. "Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Consideramos que el presidente Maduro ganó las elecciones y las ganó honestamente y le deseamos éxito", añadió.
Con respecto a esta distancia entre Brasilia y Caracas, el médico, profesor y analista político Alfredo Jalife-Rahme la calificó de “desastre” porque “no debieron haber traído (a la cumbre BRICS) el pleito entre ellos”. También señaló que el veto tanto a Venezuela como a Nicaragua no debió haber ocurrido. “Hay cosas que suceden en los países y no nos metemos”, señaló en referencia a los señalamientos de injerencia de Brasil sobre la política interna de los dos países latinoamericanos.
“Hay que entender que dos rubros fundamentales de los BRICS son los energéticos y los alimentos. Venezuela pues es la mayor potencia petrolera del mundo, cuando sumas las reservas convencionales y no convencionales”, dijo específicamente sobre el veto a Caracas. Y añadió: “Hay cosas que suceden en los países y no nos metemos… Es la no intervención en los asuntos internos de otros países”.
La cumbre de tres días del BRICS reunió a los miembros de larga data Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –cuyas iniciales conforman el nombre del grupo–, junto con las incorporaciones de 2023 de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. También asistieron mandatarios, como Maduro, que buscan su inclusión en el bloque, que se fundó en 2009.