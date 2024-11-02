Las imágenes de las devastadoras inundaciones que esta semana arrasaron el sur de España, especialmente Valencia, son aterradoras: el agua se llevó y desapareció todo a su paso. Pero la tragedia aún no termina. Hay miles de personas que siguen aisladas, ya que las autoridades no han podido acceder a algunas zonas tres días después de la tormenta. La desesperación, igual que la cifra de muertos que ya asciende a 205, va en aumento: hay poblaciones sin electricidad, agua potable o alimentos. Están atrapados en sus casas, con autos o escombros amontonados frente a sus puertas.

Y el cambio climático tuvo que ver en la fuerza de las lluvias, según un análisis parcial de científicos del World Weather Attribution (WWA), que estudia el papel del calentamiento global en el clima extremo. Según sus cálculos, el cambio climático provocado por el ser humano hizo que las precipitaciones en España fueran aproximadamente un 12% más intensas. También duplicó la probabilidad de una tormenta tan fuerte como la de esta semana en Valencia.

El reporte de WWA afirmó que el cambio climático es la explicación más probable para las lluvias extremas en España, ya que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que lleva a precipitaciones más intensas. El grupo señaló que su análisis no es un estudio de atribución completo y detallado, ya que los científicos no utilizaron modelos climáticos para simular el evento en un mundo sin el calentamiento causado por el ser humano.

Los científicos analizaron las observaciones históricas de lluvia, que indican que los fuertes aguaceros de un día en esta región están aumentando a medida que las emisiones de la quema de combustibles fósiles calientan el planeta. “Aún no hemos tenido tiempo de realizar un estudio de atribución completo sobre las inundaciones que acaban de ocurrir en España. Pero lo que hemos podido hacer es observar las precipitaciones en el área”, dijo la experta de WWA, Clair Barnes.

“Y basándonos en la lluvia registrada, hemos estimado que eventos similares se han vuelto aproximadamente un 12% más intensos, y probablemente alrededor de dos veces más probables de lo que habrían sido en un clima preindustrial, aproximadamente 1,3 grados (Celsius) más frío, sin el cambio climático causado por el ser humano”, añadió.

Uno de los muchos desastres climáticos en el mundo

En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo este viernes que las inundaciones en España son uno de los muchos desastres climáticos extremos y relacionados con el agua que están ocurriendo en todo el mundo. La portavoz de la organización, Clare Nullis, dijo en una conferencia de prensa que "este año, casi todas las semanas, estamos viendo imágenes muy impactantes".

"Las lluvias letales, que rompieron récords, y las inundaciones repentinas que han golpeado a España, causando decenas de víctimas y enormes trastornos y pérdidas económicas, es el episodio más reciente de una serie de desastres por inundaciones que han afectado a comunidades de todo el mundo".

Nullis dijo que el mundo se enfrenta a problemas crecientes de exceso o escasez de agua. También señaló que, con cada grado de calentamiento, el aire saturado contiene un 7% más de vapor de agua a medida que el clima global se calienta.

Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha informado que los fenómenos meteorológicos extremos, que provocan tanto inundaciones como sequías, se han vuelto más probables y graves debido al cambio climático relacionado con la contaminación o el medio ambiente, según la portavoz Nullis.

"En el pasado se han producido tormentas severas similares en la cuenca mediterránea, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de la región a este tipo de fenómenos", explicó. De hecho, la intensa tormenta en España produjo alrededor de un año de lluvia en apenas unas horas, lo que provocó que los ríos se desbordaran y generaran graves inundaciones repentinas.

Omar Baddour, jefe de vigilancia climática de la OMM, explicó en la misma conferencia de prensa que "la cuenca mediterránea es propensa a tormentas y ciclones severos durante el año, especialmente a finales de verano. Lo que ocurrió con la llegada del aire frío se limitó a una pequeña zona sobre España, Portugal, el norte de Marruecos y Francia”.

Luego añadió que "esto produce lo que llamamos inestabilidad atmosférica, en términos metrológicos, y conduce a grandes nubes y fuertes lluvias en lugares muy aislados. El fenómeno está muy extendido en el Mediterráneo".