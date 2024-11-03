Partidarios de Evo Morales, expresidente de Bolivia, tomaron como rehenes a por lo menos 200 militares, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Se trata de la escalada más reciente en el enfrentamiento que mantienen con el Gobierno del presidente Luis Arce, marcado por semanas de protestas y bloqueos.

Tres unidades militares en la provincia de Chapare, departamento de Cochabamba, fueron "asaltadas por grupos irregulares" este viernes, y los agresores tomaron "como rehenes a más de 200 militares", detalló el ministerio. Además, "se apropiaron de armamento de guerra y municiones", agregó.

Los partidarios de Morales irrumpieron antes en un cuartel en la provincia central de Chapare y tomaron como rehenes a unos 20 soldados, dijeron fuentes militares el viernes. Las fuerzas armadas de Bolivia también indicaron en un comunicado ese día "grupos armados irregulares" habían "secuestrado a personal militar”.

Tras conocer los primeros hechos, el presidente Arce rechazó lo sucedido y advirtió: "La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria”.

Semanas de protestas y bloqueos

La situación de los rehenes ocurre casi tres semanas después de que seguidores de Morales, quien gobernó el país de 2006 a 2019, comenzaran a protestar y bloquear carreteras en respuesta a una posible detención del expresidente, investigado por presuntos delitos contra una menor en 2015. Algo que él ha calificado como cargos falsos de violación destinados a frustrar su regreso político.

Previamente, Morales había dicho en una rueda de prensa en Chapare que haría una huelga de hambre “hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo por la crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”. Sin embargo, más tarde pidió a sus partidarios que consideraran suspender temporalmente los bloqueos para "evitar hechos de sangre".

Relacionado Evo Morales hace huelga de hambre en medio de tensión política en Bolivia

A pesar de que se le prohibió volver a presentarse como candidato, Morales busca desafiar a Arce, su antiguo aliado político, por la candidatura del partido de gobierno MAS en las elecciones de agosto de 2025.

El Gobierno sostiene que Morales está inhabilitado, ya que la Constitución permite la reelección inmediata o consecutiva solamente una vez. El Tribunal Constitucional emitió hace casi un año un fallo que respalda la postura del Gobierno actual e inhabilita al expresidente para volver a lanzarse. Por su parte, Morales acusa al gobierno de intentar “proscribir” su candidatura mediante investigaciones judiciales y asegura que Arce busca ser el único candidato del MAS.

“Una mentira”

Días después de que Morales encabezara una marcha en la capital, La Paz, en la que participaron miles de bolivianos, principalmente indígenas, los fiscales anunciaron una investigación en su contra por supuesta violación a una menor en 2015.