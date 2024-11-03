Se sentaron cerca, concentrados: los atraían las palabras del imam Naeem Mohammad Baig y esperaban la siguiente frase que llenaría la sala.

Vestido con un traje gris y una camisa blanca, el imam dio un mensaje simple que, sin embargo, impresionó a la multitud: "No hemos apoyado ni a Harris ni a Trump. Pero deben votar".

El último esfuerzo de Baig por motivar a los votantes musulmanes indecisos o indiferentes llegó el último viernes antes del día de las elecciones en Estados Unidos, durante su sermón en el Centro Islámico Dar Al Hijrah, en Falls Church, Virginia. Justamente, un estado que se inclina fuertemente hacia el Partido Demócrata, que ha ganado aquí las últimas cuatro elecciones presidenciales.

Relacionado ¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Estados Unidos?

A los musulmanes estadounidenses les han advertido que pueden "autosabotearse" si apoyan al republicano Donald Trump. Se les ha pedido que "voten con conciencia" y se opongan a la demócrata Kamala Harris por su postura sobre la ofensiva israelí contra Gaza. También les han dicho que se alejen de los dos candidatos presidenciales y se mantengan "independientes".

Ahora que Israel, gran aliado de EE.UU., mantiene ofensivas en el Medio Oriente contra Palestina y Líbano, aquí en Estados Unidos, a miles de kilómetros de las zonas bombardeadas, elegir un presidente nunca ha sido más difícil para los musulmanes. Especialmente, para los árabes-estadounidenses que han visto a sus familiares torturados, masacrados y desarraigados.

“Cada uno puede marcar la diferencia”

La ofensiva genocida de Tel Aviv ha dejado a más de 44.000 palestinos muertos, más de 110.000 heridos, al menos 10.000 enterrados bajo el peso de toneladas de escombros y ha desplazado a casi toda la población de 2,4 millones de habitantes. Y esto es sólo una estimación prudente, pues los expertos temen que el número de muertos supere los 200.000.

"Empecemos a pensar en cómo cada uno puede marcar una diferencia a nivel local", dijo Baig a los asistentes, tratando de alejarlos de ambos candidatos presidenciales.

En lugar de centrarse en Trump y Harris, justamente por la difícil decisión que esto implica, el imam pidió a la multitud que participara y se centrara en unas 500.000 elecciones locales, así como en los políticos que gobiernan los estados, ciudades, pueblos, condados, juntas escolares y distritos especiales.

Relacionado Los 7 estados que pueden definir las elecciones presidenciales en EE.UU.

Baig se refiere a los más de 519.000 políticos que dirigen los 50 estados de Estados Unidos. De ellos, unos 500.300 (el 96%) son funcionarios elegidos localmente, unos 18.700 (el 3,6%) son políticos estatales y sólo 537 son políticos federales (el 0,1%).

"Medio millón de cargos se deciden en múltiples elecciones en Estados Unidos, en diferentes momentos... Mis hermanos y hermanas, no estamos en el nivel de dinero o de número de votantes que nos permitan hacer un cambio mayor a una gran escala. Pero tenemos que empezar desde abajo, empezar desde lo pequeño", insistió antes de trasladar su sermón a dos iglesias cercanas que permiten el estacionamiento gratuito los viernes para los musulmanes, pero que ahora podrían terminar ese beneficio.

"No votaré en absoluto"

Mientras los musulmanes comenzaban a dispersarse, Jamal, un conductor de Uber que acudió con su hija, habló sobre la vida bajo el Gobierno del expresidente Trump hace ocho años y bajo la administración del demócrata Joe Biden los últimos cuatro.

"No voy a votar ni por Trump ni por Harris. No votaré en absoluto. Perdieron mi confianza", dijo a TRT World este musulmán estadounidense de unos cuarenta y tantos años.

Jamal tiene raíces etíopes y relató que fue testigo de cómo algunos de sus amigos y familiares sufren lo que se conoció como la "prohibición musulmana" de Trump.

En 2017, el expresdidente firmó un decreto que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. La orden también cerró la puerta a refugiados y solicitantes de asilo.