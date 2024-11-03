Se sentaron cerca, concentrados: los atraían las palabras del imam Naeem Mohammad Baig y esperaban la siguiente frase que llenaría la sala.
Vestido con un traje gris y una camisa blanca, el imam dio un mensaje simple que, sin embargo, impresionó a la multitud: "No hemos apoyado ni a Harris ni a Trump. Pero deben votar".
El último esfuerzo de Baig por motivar a los votantes musulmanes indecisos o indiferentes llegó el último viernes antes del día de las elecciones en Estados Unidos, durante su sermón en el Centro Islámico Dar Al Hijrah, en Falls Church, Virginia. Justamente, un estado que se inclina fuertemente hacia el Partido Demócrata, que ha ganado aquí las últimas cuatro elecciones presidenciales.
A los musulmanes estadounidenses les han advertido que pueden "autosabotearse" si apoyan al republicano Donald Trump. Se les ha pedido que "voten con conciencia" y se opongan a la demócrata Kamala Harris por su postura sobre la ofensiva israelí contra Gaza. También les han dicho que se alejen de los dos candidatos presidenciales y se mantengan "independientes".
Ahora que Israel, gran aliado de EE.UU., mantiene ofensivas en el Medio Oriente contra Palestina y Líbano, aquí en Estados Unidos, a miles de kilómetros de las zonas bombardeadas, elegir un presidente nunca ha sido más difícil para los musulmanes. Especialmente, para los árabes-estadounidenses que han visto a sus familiares torturados, masacrados y desarraigados.
“Cada uno puede marcar la diferencia”
La ofensiva genocida de Tel Aviv ha dejado a más de 44.000 palestinos muertos, más de 110.000 heridos, al menos 10.000 enterrados bajo el peso de toneladas de escombros y ha desplazado a casi toda la población de 2,4 millones de habitantes. Y esto es sólo una estimación prudente, pues los expertos temen que el número de muertos supere los 200.000.
"Empecemos a pensar en cómo cada uno puede marcar una diferencia a nivel local", dijo Baig a los asistentes, tratando de alejarlos de ambos candidatos presidenciales.
En lugar de centrarse en Trump y Harris, justamente por la difícil decisión que esto implica, el imam pidió a la multitud que participara y se centrara en unas 500.000 elecciones locales, así como en los políticos que gobiernan los estados, ciudades, pueblos, condados, juntas escolares y distritos especiales.
Baig se refiere a los más de 519.000 políticos que dirigen los 50 estados de Estados Unidos. De ellos, unos 500.300 (el 96%) son funcionarios elegidos localmente, unos 18.700 (el 3,6%) son políticos estatales y sólo 537 son políticos federales (el 0,1%).
"Medio millón de cargos se deciden en múltiples elecciones en Estados Unidos, en diferentes momentos... Mis hermanos y hermanas, no estamos en el nivel de dinero o de número de votantes que nos permitan hacer un cambio mayor a una gran escala. Pero tenemos que empezar desde abajo, empezar desde lo pequeño", insistió antes de trasladar su sermón a dos iglesias cercanas que permiten el estacionamiento gratuito los viernes para los musulmanes, pero que ahora podrían terminar ese beneficio.
"No votaré en absoluto"
Mientras los musulmanes comenzaban a dispersarse, Jamal, un conductor de Uber que acudió con su hija, habló sobre la vida bajo el Gobierno del expresidente Trump hace ocho años y bajo la administración del demócrata Joe Biden los últimos cuatro.
"No voy a votar ni por Trump ni por Harris. No votaré en absoluto. Perdieron mi confianza", dijo a TRT World este musulmán estadounidense de unos cuarenta y tantos años.
Jamal tiene raíces etíopes y relató que fue testigo de cómo algunos de sus amigos y familiares sufren lo que se conoció como la "prohibición musulmana" de Trump.
En 2017, el expresdidente firmó un decreto que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. La orden también cerró la puerta a refugiados y solicitantes de asilo.
Hoy, los aliados musulmanes de Trump dicen que el líder republicano "no ha mencionado nada sobre la prohibición musulmana durante toda su campaña, hasta este momento".
"Algunos de mis familiares que llegaron desde el exterior se quedaron varados en los aeropuertos de Estados Unidos a pesar de tener visas válidas e incluso permisos de residencia", dijo Jamal, quien en 2020 dio un "voto de castigo" contra Trump y a favor de Biden.
Ahora "decepcionado" tanto por Biden como por Harris, Jamal señaló que solo participará en las elecciones locales, especialmente para las juntas escolares.
Durante meses, Harris y Biden han sido acusados de facilitar la ofensiva de Israel contra Gaza al hacerse los de la vista gorda ante el creciente número de muertos palestinos.
Sus críticos señalan que el apoyo militar, financiero y diplomático sin restricciones del Gobierno de EE.UU. a los políticos de extrema derecha de Tel Aviv, incluidos al menos 18.000 millones de dólares desde el comienzo de la ofensiva, convierte en cómplice a la administración de Biden.
Sin duda, Harris ha pedido un alto el fuego en Gaza, una solución de dos Estados para uno de los conflictos en curso más largos del mundo y dignidad para los palestinos. Sin embargo, también ha recibido críticas por sus reiteradas negativas a suspenderle el suministro de armas a Israel.
Hay unos 3,5 millones de musulmanes en Estados Unidos. Y en los estados en disputa de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, los votantes de esta comunidad pueden inclinar la balanza.
Tanto Trump como Harris tienen aliados musulmanes y han estado cortejando a estos votantes en todos los llamados estados “péndulo”shttps://trtespanol.com/eeuu-y-canada/los-7-estados-que-pueden-definir-las-elecciones-presidenciales-en-eeuu-14931837.
La "ideología de género"
Fahad Ahmed, un árabe-estadounidense de mediana edad y de ascendencia yemení, se preguntaba en un rincón de la mezquita si su "voto de protesta" a favor de Trump y en contra de Harris en Virginia realmente importa. Sin embargo, se apresuró a decirle a un compañero musulmán, quien votará en el estado de Michigan, que elija a Jill Stein en lugar de los demócratas.
La candidata del Partido Verde ha ganado un inmenso apoyo entre los votantes musulmanes desilusionados y enojados.
"Votemos inteligentemente", dijo Ahmed, quien no sólo está preocupado por las ofensivas de Israel contra Gaza y Líbano, sino que además ha encontrado una causa común con los republicanos. Según dijo, este partido está intentando enfrentar la "ideología de género" y el "adoctrinamiento" de los estudiantes por parte de las juntas escolares.
"A diferencia de los demócratas, los republicanos no son insensibles a nuestras creencias y valores religiosos", apuntó. Y agregó que, mientras Harris se ha negado a reunirse o entretener a los líderes de la comunidad musulmana, Trump no escatima esfuerzos en acercarse a los musulmanes.
Los analistas señalan que los demócratas pueden estar asumiendo un gran riesgo al ignorar el "voto de protesta" musulmán. "Simplemente no creo que comprendan lo importante que puede ser perder este voto", dijo a TRT World John Zogby, quien ha pasado los últimos 40 años como uno de los encuestadores más precisos del mundo.
"Creo que conocen las cifras, pero está incluido en el pastel que no pueden correr el riesgo de perder el voto judío. Por lo tanto, continúan insultando a los estadounidenses-árabes", indicó.