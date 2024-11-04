TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye llama a un alto el fuego en la guerra civil de Sudán "sin demora"
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó su preocupación por la situación en Sudán, instó a un cese inmediato de las hostilidades y destacó la necesidad de enviar ayuda humanitaria.
Türkiye llama a un alto el fuego en la guerra civil de Sudán "sin demora"
El conflicto de Sudán ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de personas desplazadas. / Foto: AP. / AP
Por Redacción
4 de noviembre de 2024

Türkiye ha expresado una profunda preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en Sudán, destacando especialmente la violencia contra civiles.

"Estamos profundamente preocupados por la situación humanitaria en Sudán y los ataques contra civiles en el estado de Al Jazirah, que violan el derecho humanitario", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en un comunicado este domingo.

El ministerio enfatizó la necesidad de un alto el fuego urgente "para restaurar la paz y la estabilidad".

También instó a una acción inmediata para "asegurar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares y la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria".

El comunicado reiteró la postura de Türkiye a favor de la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad" de Sudán. En esa línea, se comprometió a brindar apoyo humanitario continuo para "aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés", agregó el comunicado.

Enfrentamientos aumentan en Al Jazirah

RECOMENDADOS

El estado de Al Jazirah, en el centro de Sudán, se ha convertido una de las principales zonas de enfrentamientos tras la deserción del comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Abu Aqla Kaykal.

Es la primera deserción de alto rango de las RSF. Abu Aqla Kaykal se unió al ejército sudanés junto con, según el ejército, "un gran número" de sus tropas.

Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, las RSF lanzaron ataques importantes en las partes orientales del estado de Al Jazirah entre el 20 y el 25 de octubre.

Nkweta-Salami aseguró que los paramilitares habrían cometido asesinatos en masa, agresiones sexuales, saqueos generalizados de mercados y viviendas, e incendios generalizados de granjas.

El conflicto en Sudán estalló a mediados de abril de 2023 entre el ejército regular, liderado por el líder de facto del país, Abdel Fattah al Burhan, y las RSF, dirigidas por su exvicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo.

El conflicto ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de personas desplazadas.

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato