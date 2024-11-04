Las bombas del ejército israelí caen sin pausa sobre Gaza, incluso en hospitales y refugios, dejando un rastro de destrucción y matando a decenas de palestinos cada día, en su mayoría mujeres y niños. Este fin de semana más de 50 niños han muerto tan solo en el norte del enclave, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
“En las últimas 48 horas, más de 50 niños han muerto en Yabalia, donde los ataques destruyeron dos edificios residenciales que albergaban a cientos de personas", declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado emitido el sábado. Aseguró que fue uno de los fines de semana más devastadores para los niños en el norte del enclave.
Los ataques aéreos israelíes continuaron la mañana del lunes, desatando un nuevo capítulo de destrucción que resultó en numerosas víctimas. Según la agencia de noticias palestina Wafa, los bombardeos mataron al menos a cinco palestinos, entre ellos un niño, en varias zonas del enclave. También dejaron un número indeterminado de heridos y de personas atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de rescate trabajaban frenéticamente en busca de supervivientes.
“Estamos viviendo un genocidio dentro del hospital”
El ejército israelí bombardeó este domingo el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, hiriendo a varios niños palestinos.
El director del hospital, Hussam Abu Safiya, informó que el ataque alcanzó la sala pediátrica, la sala de recién nacidos y otras áreas del edificio.
"Los proyectiles de artillería israelí están cayendo sobre nosotros desde todas las direcciones, y los drones están disparando a cualquiera que se mueva”, aseguró Abu Safiya.
“Estamos viviendo un genocidio dentro del hospital”, añadió.
Actualmente, el hospital atiende a 120 personas heridas, entre ellas 19 niños y 4 recién nacidos. Su unidad de cuidados intensivos se encuentra colapsada, con un gran número de heridos y sin recursos suficientes para atenderlo.
Ataques a UNICEF
Durante el fin de semana, UNICEF reportó que otro ataque hirió a tres niños cerca de una clínica de vacunación en Sheij Radwan, donde la campaña contra la polio seguía en curso.
"Estos ataques a Yabalia, a la clínica de vacunación y contra nuestro personal de UNICEF son ejemplos de las graves e indiscriminadas bombardeos contra civiles en Gaza", explicó Russell, describiendo la escalada como parte de "uno de los períodos más oscuros de esta terrible guerra".
Asimismo, informó que el vehículo de uno de sus trabajadores, que participaba en una campaña de vacunación contra la polio, fue atacado por lo que parecía ser un dron mientras se desplazaba en la zona de Yabalia Al-Nazla. El vehículo resultó dañado, aunque no hubo víctimas mortales.
UNICEF instó a Israel a llevar a cabo una "investigación inmediata" sobre el incidente que involucra a su personal y ha pedido que los responsables sean llevados ante la justicia.
En este marco, Russel subrayó que el derecho internacional humanitario exige la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y los edificios residenciales.
Aclaró que "las órdenes de desplazamiento o evacuación no permiten a ninguna de las partes en conflicto considerar a todas las personas u objetos en una zona como objetivos militares". También condenó el constante desprecio por estos principios, que ha llevado a "decenas de miles de niños muertos, heridos y privados de servicios esenciales para sobrevivir".
"UNICEF también llama a los Estados miembros (de la ONU) a utilizar su influencia para garantizar el respeto del derecho internacional, priorizando la protección de los niños", dijo Russell, añadiendo que "ya es hora de poner fin” a la ofensiva.
Estos ataques se producen en medio de una ofensiva devastadora de Israel sobre Gaza, iniciada tras los ataques del grupo de resistencia palestina Hamás el pasado octubre.
A pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego inmediato, la ofensiva continúa y ha matado a más de 43.341 muertos, principalmente mujeres y niños, y herido a más de 102.105, según el Ministerio de Salud de Gaza. En consecuencia, Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en la región.