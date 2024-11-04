Las tormentas que golpearon la provincia de Valencia en España durante la última semana dejaron un panorama devastador: más de 200 muertos y miles de afectados. Este domingo, los residentes de la región abuchearon al rey y la reina durante su visita a una de las zonas más afectadas, en una expresión de indignación e impotencia ante la catástrofe, que ya es considerada el mayor desastre natural de la historia reciente de España.

Durante su visita a la localidad de Paiporta, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, fueron recibidos por un grupo de unos 100 manifestantes que les lanzaron barro y palas en su dirección.

La tensa situación escaló al punto de que tuvieron que cancelaron las visitas planeadasa otras áreas afectadas por las inundaciones.

El monarca pidió luego comprensión por la reacción de la gente. “Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado", expresó Felipe VI en una reunión del centro de coordinación de las tareas de rescate. Por su parte, Sánchez dijo a la prensa que reconocía "la angustia, el sufrimiento" de los afectados, pero condenó "cualquier tipo de violencia".

Más de 17.000 efectivos de seguridad, incluyendo policías, bomberos y militares, han sido desplegados en la zona. Sin embargo, muchos residentes en pequeños pueblos afectados por las inundaciones han expresado su frustración, asegurando que la ayuda no es suficiente.

Mientras tanto, miles de voluntarios han llegado a las zonas afectadas en los últimos días, trayendo comida, agua y palas para ayudar a limpiar el barro.

Paiporta ha sido especialmente afectada por las devastadoras inundaciones, que han dejado 217 muertes confirmadas hasta el momento. Las autoridades locales indicaron que las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con algunas personas aún desaparecidas.

En apenas unas horas, la semana pasada cayó una cantidad de agua que equivale a un año de lluvia, desbordando los ríos y provocando graves inundaciones en la región de Valencia.