Gaza, Palestina - Desde niño, Muawiya Al-Wahidi anhelaba abrir su propia barbería en su barrio, en Gaza. Abandonó la escuela para formarse en esta profesión y pasó varios años trabajando en diversos locales, hasta que logró cumplir su sueño.

Fue hace siete años cuando finalmente instaló su local en Al-Sabra, en la parte oeste de Gaza, un vecindario residencial lleno de tiendas, supermercados pequeños y talleres. Muawiya trabajaba allí desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y, a pesar del cansancio, recibía a cada cliente con una sonrisa.

“Éramos felices con nuestras vidas. Volver a casa con mi pequeña familia después de un largo día de trabajo era una sensación muy gratificante. Me llenaba de alegría poder conseguirle a mis hijos lo que querían”, recuerda Muawiya, palestino de 46 años y padre de Siraj, de 13 años, y Sadeem, de 10.

Hasta que los ataques israelíes lo cambiaron todo.

“Me parte el corazón hablar de esos días como si fueran recuerdos lejanos”, reflexiona Muawiya.

La bomba que lo dejó en silla de ruedas

El 12 de mayo de 2021, durante la ofensiva de 11 días de Israel sobre Gaza, Muawiya se dirigía a su barbería cuando un avión de guerra israelí bombardeó un auto en la calle, a siete metros de distancia. Muawiya vio que su vecino Nader, sastre del taller de costura contiguo, había resultado herido mientras estaba frente a su tienda. Se apresuró a ayudarlo, justo cuando un avión israelí lanzó otra bomba que mató a Nader. Esa matanza brutal se llevó la vida de 253 palestinos.

En aquel ataque, Muawiya perdió su pierna derecha, y por poco también la izquierda. Además, el estruendo del bombardeo le arrebató el 80% de la audición. Las lesiones lo dejaron postrado en cama e incapaz de moverse.

“En un abrir y cerrar de ojos, perdí la capacidad de caminar. De repente, no pude trabajar ni hacer nada por mí mismo. Me costó aceptar el hecho de que necesitaba ayuda para todo”, cuenta dolido Muawiya a TRT Español. “Me sentía tan triste y tan deprimido que durante mucho tiempo no pude ni hablar”.

Durante un año, Muawiya se sometió a varias cirugías para recuperar un pie. Pero el equipo médico no tuvo éxito.

Necesitaba grandes cantidades de medicación para calmar el dolor desgarrador que sufría. Sin embargo, sin un ingreso estable, le costaba permitírselo.

Volver a trabajar, a pesar de todo

A pesar del trauma y las dificultades, decidió volver a trabajar y cuidar de sus seres queridos.

“Decidí que no me rendiría”, afirma hoy. “No podía soportar la idea de ser una carga para mi familia y mi comunidad. Extrañaba mucho mi barbería, que siempre me había apasionado. Sentía que necesitaba regresar de cualquier manera”, relata Muawiya a TRT Español. “Quería volver a mi vida normal”.

Con la ayuda de familiares y amigos, diseñó una silla especial para trabajar sentado y, dos años después de las bombas, Muawiya reabrió su barbería.

Aunque había perdido alrededor de dos tercios de sus clientes durante su recuperación, Muawiya estaba entusiasmado por regresar: “Estaba tan feliz de estar de vuelta en mi barbería. Me sentía vivo”.