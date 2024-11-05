La COP16 concluyó en Colombia sin que los casi 200 países participantes lograran aumentar el financiamiento para proteger la biodiversidad mundial, su objetivo principal, aunque alcanzó consensos en otros temas clave. La conferencia, una de las banderas de campaña del presidente Gustavo Petro, se celebró sin problemas de seguridad a pesar de las amenazas de una de las disidencias de las FARC, lo que representa una buena noticia para su gobierno.

“El Gobierno colombiano hizo una gran movilización, y el pueblo de Colombia aportó significativamente. Hubo un ambiente muy positivo, pero al final, todo depende de las partes y del proceso de negociación”, afirmó Susana Muhamad, ministra de Ambiente.

Tras 12 días de intensas negociaciones, los representantes de la Unión Europea, Japón y Canadá, entre otros, no aceptaron ampliar el financiamiento, algo que los países latinoamericanos y africanos reclamaron enérgicamente, alegando que los fondos existentes son inaccesibles y poco equitativos.

La 16ª Conferencia de las Partes, del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, tenía el objetivo de aumentar hasta 200.000 millones de dólares anuales el gasto para implementar las metas fijadas en la COP15, entre ellas proteger el 30% del territorio y los mares del mundo. También buscaba combatir la deforestación, la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación, problemas provocados por la actividad humana que amenazan al planeta y a sus ecosistemas.

"Los gobiernos presentaron en Cali planes para proteger la naturaleza, pero fueron incapaces de movilizar el dinero para hacerlo realmente", explicó An Lambrechts a la agencia de noticias AFP, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP16.

A pesar de la falta de acuerdo en aspectos cruciales, la cumbre cerró con dos decisiones claves: la creación del "Fondo de Cali", destinado a compartir los beneficios derivados de datos genéticos de la biodiversidad, y el establecimiento de un órgano permanente que represente los intereses de las comunidades indígenas, un hito en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

Nuevo órgano para comunidades indígenas

Por su parte, con cánticos y ovaciones, representantes de los pueblos originarios celebraron la creación de un nuevo órgano para comunidades indígenas.

Camila Romero, representante de Chile, expresó: "Este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente". Destacó la necesidad de su participación plena y efectiva, así como el valor de sus conocimientos y prácticas tradicionales.

La ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhammad, celebró el acuerdo, afirmando que los pueblos originarios "son los que están en la primera línea de la crisis de biodiversidad" y su inclusión puede "generar un diálogo más equitativo en sistemas de conocimiento y eso es fundamental para la protección de la diversidad", explicó en una conversación con la agencia de noticias AFP.

El ‘Fondo de Cali’

Tras las negociaciones, se creó el Fondo de Cali, un nuevo marco que establece que aquellos usuarios que obtengan beneficios comerciales de la información de secuenciación genética deberán contribuir con una parte de sus ingresos al fondo global, promoviendo así un reparto más equitativo.