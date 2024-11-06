Donald Trump fue elegido el miércoles como el presidente número 47 de Estados Unidos, en un regreso destacado para un exmandatario que se negó a aceptar su derrota hace cuatro años, fue condenado por delitos graves y sobrevivió a dos intentos de asesinato.
Con su victoria en Wisconsin, Trump alcanzó los 270 votos electorales necesarios para asegurar la presidencia, según informó la agencia de noticias AP.
Antes incluso de que su victoria fuera oficialmente ratificada, el candidato republicano ya proclamaba su triunfo sobre la demócrata Kamala Harris.
"Hemos hecho historia por una razón esta noche, y esa razón es que superamos obstáculos que nadie pensó posibles", afirmó Trump ante sus seguidores jubilosos en Florida. "Es una victoria política que nuestro país nunca antes había visto" , recalcó.
En agradecimientos al "extraordinario honor" de haber sido elegido como presidente, Trump subrayó: "Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense".
21:35 GMT – Kamala Harris reconoce su derrota en su discurso de concesión
La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dio su discurso de concesión en la noche de este miércoles, hora local. Dirigiéndose a sus seguidores reunidos en la Universidad Howard, Harris reconoció la derrota electoral ante Trump.
“El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos”, dijo . “Pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, siempre y cuando nunca nos rindamos y sigamos luchando”.
Luego intentó centrarse en el trabajo futuro que deben hacer los demócratas. “Si bien concedo esta elección”, dijo, “no concedo la lucha que impulsó esta campaña”. “Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones”, dijo. Y agregó que Estados Unidos “nunca renunciará a la lucha por nuestra democracia”.
Harris había planeado dirigirse a una audiencia como esta en Howard la noche del martes y esperaba tener un mensaje más optimista que transmitir.
20:40 GMT – El presidente Biden llama a Trump para felicitarlo
El presidente de EE.UU. Joe Biden llamó al presidente electo, Donald Trump, para felicitarlo e invitarlo a la Casa Blanca para hablar sobre la transición. La Casa Blanca dijo que el personal coordinaría una fecha "próxima". Biden planea dirigirse a la nación sobre los resultados de las elecciones, que tendrán fuertes implicaciones para su legado, este jueves. Biden también habló con la vicepresidenta Harris para felicitarla por su campaña.
19:00 GMT – Harris felicitó a Trump
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó al presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria en la contienda, según dijo uno de sus principales asesores.
La demócrata habló con Trump sobre la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser un presidente para todos los estadounidenses, dijo el asesor, que habló en forma anónima, y confirmó que Harris pronunciará un discurso en Washington este miércoles.
17:30 GMT – Reacción de líderes al triunfo de Trump
Líderes de América Latina y el mundo enviaron sus felicitaciones a Trump tras conocerse que ganó las elecciones.
El presidente argentino Javier Milei celebró la "formidable victoria electoral" de Trump en un mensaje en inglés en el que le deseó "éxitos y bendiciones". “Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea", añadió el mandatario, que se ha convertido en el mayor aliado de Trump en la región.
Por su parte, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta” y felicitó a Trump por su triunfo.
En cambio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prefirió no pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Trump. Sin embargo, comentó: "México siempre sale adelante [...] va a haber buena relación con Estados Unidos, estoy convencida de ello".
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó al presidente electo y dijo: “Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica".
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de que el segundo mandato de Trump en EE.UU. allane el camino para estrechar las relaciones bilaterales. “Felicito a mi amigo Donald Trump por su reelección como presidente de los Estados Unidos después de una carrera presidencial muy reñida”, dijo Erdogan en X.
15:17 GMT — Harris llamaría esta noche a Trump
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, tiene previsto llamar a Donald Trump este miércoles por la noche para reconocer su derrota en las elecciones presidenciales, según ha informado NBC News, citando a dos asesores de la candidata demócrata.
El presidente Joe Biden también tiene previsto llamar a Trump y hablará públicamente sobre los resultados de las elecciones, según informó esa misma cadena de noticias, citando a un funcionario de la Casa Blanca.
Además, se espera que Harris pronuncie un discurso a las 23.00 GMT, según dijeron dos fuentes a la agencia de noticias Reuters.
15:00 – ¿Qué significa la victoria de Trump para Oriente Medio y la guerra en Ucrania?
La llegada de Trump a la Casa Blanca impactará en la política exterior estadounidense y, en consecuencia, en conflictos en curso, especialmente en la ofensiva de Israel en Gaza y Líbano, así como en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Hace tiempo que Trump se ha declarado el “protector” de Israel. Durante su anterior mandato promovió la normalización de relaciones a través de los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. También trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.
Por otro lado, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia es una de las propuestas de su agenda, y ha llegado a decir que podría acabar con la guerra “en 24 horas”. Pero tampoco se puede dejar de lado su amenaza de abandonar la OTAN.
Su victoria también repercutirá en la relación que tiene Washington con los países de América Latina. A nivel económico, las consecuencias se verán principalmente con México, que es su mayor socio comercial.
Resta ver cómo la victoria del republicano afectará las relaciones con China. En su anterior mandato, Trump comenzó una guerra comercial contra Beijing y se intuye que retomará esta política.
¿Qué puede significar el triunfo de Trump para Oriente Medio, la guerra entre Ucrania y Rusia, Latinoamérica y China? Estas son las claves.
05:12 GMT – Los republicanos recuperan el control del Senado de EE.UU. por primera vez en cuatro años
El Partido Republicano ha recuperado el control del Senado de EE.UU. tras las elecciones intermedias del martes, al voltear escaños clave que estaban en manos de los demócratas y mantener las posiciones de sus incumbentes. Este es el primer control del Senado por parte de los republicanos en cuatro años.
A medida que llegaban los resultados, los demócratas vieron cómo se desvanecían sus esfuerzos por mantener una mayoría estrecha, con los conteos iniciales mostrando una ventaja clara para los republicanos. Este cambio de control tendrá implicaciones importantes para la agenda legislativa en los próximos años.
04:23 GMT — Así se perfila la contienda entre Kamala Harris y Donald Trump
En los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que empiezan a conocerse, el candidato republicano y expresidente, Donald Trump, logró asegurar los estados de Florida, Oklahoma, Tennessee y Carolina del Sur, mientras que la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, lleva la delantera en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.
Cada candidato ha ganado los estados que, como era previsible, son leales a sus partidos. Sin embargo, el contundente apoyo que Trump recibió en Florida debe haber obligado a una introspección entre los demócratas. En Florida, que alguna vez fue estado en disputa por excelencia, la rápida declaración a favor de Trump apenas horas después del cierre de urnas sugiere que probablemente dejó de ser un terreno de disputa. Ahora está firmemente del lado de Trump.
Para la campaña de Harris, los primeros resultados revelan la importancia de mantener los bastiones demócratas y, al mismo tiempo, defenderse de cualquier sorpresa en los estados en disputa. En Michigan, Harris tiene una ventaja inicial del 55% frente al 42%, aunque esto refleja principalmente los votos de condados urbanos de tendencia demócrata como Wayne y Washtenaw.
Es apenas una primera imagen, y ambas campañas lo saben: estas cifras se reducirán a medida que las regiones rurales, más republicanas, dejen su huella. La victoria de Trump en Florida le da un impulso crítico en el sur. El enfoque de su campaña se está desplazando hacia el norte, ya que tiene la vista puesta en estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, el trío que lo ayudó en 2016 y que marcó su derrota en 2020.
Harris, por otro lado, tiene que asegurar Michigan: una derrota allí pondría su carrera por la Casa Blanca en un terreno inestable, depositando sus esperanzas en Pensilvania y potencialmente Arizona. Lo que signifiquen estas victorias tempranas depende de quién esté mirando. Para la base de Trump, es una señal de fortaleza, una sensación de que su candidato está en camino de recuperar el viejo territorio. A los ojos de los partidarios de Harris, el mapa hasta ahora no es un factor decisivo, pero es un recordatorio de que esta noche no traerá victorias fáciles.
Todo se trata de la participación de grupos críticos (mujeres suburbanas, votantes árabes-estadounidenses, trabajadores sindicalizados), todos los cuales tienen influencia en estados en disputa como Michigan y Wisconsin. En este momento, es un juego de espera. Estos números muestran indicios de quiénes están saliendo a votar, quiénes están motivados y quiénes aún están indecisos. A medida que pasa cada hora, el panorama final sigue siendo esquivo. Sin embargo, una cosa está clara: cada estado y cada condado importará para dar forma al camino que le espera a Estados Unidos. Es temprano y esta noche todavía tiene mucho que ofrecer.
03:07 GMT — ¿Qué muestran las proyecciones iniciales?
Las primeras proyecciones de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de una jornada decisiva para el país, ya empezaron a conocerse. Según la agencia de noticias AP, el candidato republicano y expresidente, Donald Trump, lidera en 17 estados, mientras la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, está por delante en 9 estados.
Hasta ahora, eso le da a Harris 99 votos electorales y a Trump 178. El número mágico para ganar la presidencia es 270. AP hace estas proyecciones antes de que se cuenten todos los votos, basándose en las encuestas actuales y en datos adicionales.
Los observadores esperan que la reñida contienda por la Casa Blanca se defina en los estados en disputa: Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.
Estas votaciones también decidirán qué partido, si el demócrata o el republicano, controlará el Senado y la Cámara de Representantes.
Si Trump gana las elecciones sería el primer presidente de Estados Unidos previamente acusado y condenado por un delito grave. Mientras tanto, Harris busca convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia.
02:07 GMT — Funcionarios de Pensilvania piden tener paciencia ante un largo proceso de conteo de votos
Los funcionarios estatales de Pensilvania están pidiendo calma y paciencia en el conteo de votos debido a la gran participación de ciudadanos en todo el estado y una serie de amenazas disruptivas en centros de votación y edificios gubernamentales.
El gobernador Josh Shapiro, demócrata, dijo en una conferencia de prensa este martes que se contará cada voto legal y elegible. También explicó que eso lleva tiempo y que el objetivo del estado es hacerlo bien y con precisión.
Al Schmidt, el principal funcionario electoral del estado, dijo que las cifras de votos presenciales no estarán disponibles la noche de este martes, hora local.
02:07 GMT — ¿Por qué medios de comunicación, incluido TRT, utilizan las proyecciones de AP?
TRT reporta las proyecciones de la agencia de noticias AP, que “pronostica” los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en algunos estados donde las urnas ya cerraron.
En lugar de declarar ganadores en estados “en disputa”, AP proyecta únicamente resultados muy marcados.
La agencia incluso anuncia los resultados cuando aún falta contar la mayoría de los votos. Sin embargo, sus proyecciones se consideran universalmente acertadas.
AP explica que considera múltiples factores antes de declarar un ganador, y agrega que nunca declara el resultado en una contienda reñida antes de que se cuenten los votos suficientes.
00:49 GMT — Trump pide a sus seguidores en las redes sociales a "mantenerse en la fila" para votar
Trump publicó un video en sus redes sociales en el que pide a los votantes republicanos que se "mantengan la fila". "Lo estamos haciendo muy bien. Si estás en la fila, mantente en la fila", dice en el clip de 13 segundos.
"No dejes que te saquen de esa fila". El clip fue compartido en varias redes sociales.
00:00 GMT — Las urnas empiezan a cerrar en 6 estados
A las 7 p.m., hora del este de EE.UU. (00:00 GMT), las urnas cerraron en los estados de Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.
Media hora después cerrarán las de Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.
23:32 GMT — Extienden horario de votación en 5 centros de votación en Georgia tras amenaza de bomba
Se ha extendido el horario de votación en cinco centros de votación del condado de Fulton, en Georgia, que estuvieron cerrados brevemente este martes debido a amenazas de bomba, que luego se determinó no eran creíbles.
El horario extendio de cada centro de votación corresponde al tiempo que estuvieron cerrados. Las extensiones van desde 10 minutos en un centro hasta 45 minutos en dos centros.
22:20 GMT — Las elecciones presidenciales de 2024 son las más caras en la historia de EE.UU.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, que se votan este martes, serán en las más caras de la historia, con contribuciones totales que alcanzarán los 15.900 millones de dólares.
El gasto, que también incluye las contiendas al Congreso, superará los 15.100 millones de dólares de 2020 y más del doble de los 6.500 millones de dólares de 2016, según la organización sin fines de lucro OpenSecrets.
En la reñida carrera por la presidencia, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris emergió como la líder en recaudación de fondos. Su campaña obtuvo directamente más de 1.000 millones de dólares, con un 40% proveniente de pequeños donantes, además de otros 586 millones de dólares de los comités de acción política.
La campaña del republicano Donald Trump recaudó 382 millones de dólares directamente, de los cuales 28% provino de pequeños donantes, mientras que los comités afiliados contribuyeron con 694 millones de dólares.
22:00 GMT — Musulmanes en Michigan "votamos para demostrar nuestro poder”
Linda Sarsour, cofundadora de MPower Action, el brazo de activismo de MPower Change, le dijo a TRT World que la comunidad musulmana de Michigan está acudiendo a las urnas en las elecciones de Estados Unidos para reafirmar su influencia política. “Estamos votando porque queremos demostrar nuestro poder político”, dijo Sarsour. En ese sentido, subrayó la importancia de una fuerte participación comunitaria.
Ahora bien, no está aconsejando votar ni por Harris ni por Trump. De hecho, explicó que los votantes entienden lo que representa cada candidato, pero enfatiza en la importancia de los temas locales en los que sus voces podrían dar forma al cambio. “Ahí es donde realmente debemos demostrar nuestro poder político”.
Sarsour fue sincera sobre su decepción ante la postura de Kamala Harris sobre Gaza, señalando que simplemente prometer “poner fin a la ofensiva” no aclara su hoja de ruta política ni proporciona una visión clara. “Harris debería haber sido más transparente en su postura sobre Gaza”, añadió. “Sabemos quién es Trump y sí, algunos miembros de nuestra comunidad están votando por él. Pero al final de cuentas, como comunidad debemos unirnos y afrontar el desafío que tenemos por delante”, completó.
21:30 GMT — Gane Harris o Trump, los palestinos en Gaza quieren que termine la guerra
En Gaza, asolada durante más de un año por los bombardeos israelíes, la esperanza de los palestinos es que las elecciones presidenciales en Estados Unidos lleven a un alto el fuego.
"Solo pendemos de un hilo y, como todos los otros pueblos del mundo, buscamos a alguien que pueda detener los ataques", comentó Ayman al Omreiti, de 45 años, a la agencia de noticias AFP.
"Esperamos que el pueblo estadounidense elija a alguien que pueda poner fin al sufrimiento del pueblo palestino", agregó. Él guarda la esperanza de que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris venza a su rival republicano, el expresidente Donald Trump.
"Al pueblo palestino le preocupa una eventual victoria de Trump", sostiene, destacando que la candidata demócrata "pidió que termine la ofensiva en varias ocasiones".
Pero para otro palestino de Gaza, Hani Ajur, lo más importante es que el ganador, "ya sea Trump o Harris, ponga fin a esta guerra y traiga paz a la región".
21:00 GMT — Cientos de migrantes parten de México a EE.UU. el día de las elecciones
Cientos de migrantes partieron este martes del estado de Chiapas, en el sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, cuya elección presidencial puede marcar su futuro.
Procedentes de varios países latinoamericanos, los migrantes salieron de la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de miles de personas que atraviesan el territorio de México hacia Estados Unidos, donde los candidatos Donald Trump y Kamala Harris se enfrentan por llegar a la Casa Blanca.
"No somos criminales, somos trabajadores internacionales", corearon los viajeros, entre ellos mujeres con niños en brazos, al emprender la caminata que avanzó varios kilómetros por una carretera.
Esto es "para llamar la atención, que estamos caminando, que estamos guerreándola por un mejor futuro, no queremos más que eso", dijo a periodistas la venezolana Johanna Pabón, aludiendo a las elecciones estadounidenses.
"Que todo sea para bien", añadió la joven, indicando que los migrantes están con "el partido (político) que nos apoye". Pabón busca llegar a Ciudad de México para pedir luego cita a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades de Estados Unidos, con miras a obtener asilo.
Junto con ella viajan otros venezolanos y personas originarias de países centroamericanos, Colombia, Cuba y Ecuador.
18:40 GMT — Arrestan a un hombre por hacer amenazas en centro de votación de Nueva York
Un hombre fue arrestado después de hacer amenazas violentas en un centro de votación en la ciudad de Fowler, en el estado de Nueva York.
"Una investigación determinó que un hombre, quien es un delincuente convicto, intentó votar, y su estado indicaba que no había sido registrado nuevamente desde que fue liberado de prisión", señaló un comunicado de la policía estatal. También agregó que el hombre se enojó y comenzó a hacer "comentarios amenazantes como quemar el lugar y regresar con un arma de fuego".
"La Policía inició una búsqueda del hombre, que huyó del sitio pero fue detenido poco después", dijo el comunicado, señalando que la investigación está en curso.
18:30 GMT – Extienden horario de votación en condado de Pensilvania por falla de software
Una corte de Pensilvania aprobó una solicitud para extender el horario de votación en el condado de Cambria, donde Trump tiene un fuerte apoyo, después de que las máquinas experimentaran una falla de software este martes. El fallo ordena que las urnas permanezcan abiertas durante dos horas adicionales, de las 8 pm a las 10 pm hora local (03:00 GMT).
Los funcionarios locales confirmaron que no se impidió el acceso a nadie y se contaron todas las papeletas.
En la mayoría de los estados de EE.UU., la jornada electoral se ha desarrollado sin incidentes, informó la agencia de noticias AP.
18:00 GMT - Donald Trump votó en Florida
El candidato del Partido Republicano y expresidente, Donald Trump, votó en Palm Beach, Florida, minutos después de la 1:00 p.m., hora local.
Trump dijo a la prensa que está "muy seguro" de que ganará las elecciones. "He llevado a cabo una gran campaña. Creo que tal vez ha sido la mejor de las tres. Lo hicimos muy bien en la primera, mucho mejor en la segunda, pero algo sucedió. Diría que esta es la mejor campaña que hemos realizado", afirmó.
"Si pierdo unas elecciones, si son unas elecciones justas, sería el primero en reconocerlo. Hasta ahora creo que han sido justas", añadió.
16:40 GMT — Harris insta a los estadounidenses a "salir a votar"
Kamala Harris instó a los estadounidenses a "salir a votar", en especial en los estados en disputa.
"Tenemos que hacerlo. Hoy es el día de la votación y la gente necesita salir y ser activa", afirmó.
La vicepresidenta y candidata demócrata votó por correo dos días antes de las elecciones en Michigan. “Mi boleta está en camino a California y voy a confiar en el sistema”, dijo este domingo desde Detroit.
15:00 GMT – J.D. Vance, fórmula vicepresidencial de Trump, vota en Ohio
JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia y fórmula de Donald Trump, votó en Cincinnati. "Me siento bien. Nunca se sabe hasta que se sabe, pero me siento bien con esta contienda", dijo Vance después de que él y su esposa emitieran sus votos.
Vance señaló que viajará a Palm Beach, Florida, para estar con Donald Trump mientras se conocen los resultados.
14:00 GMT — La mayoría de los votantes de Florida emitieron su voto antes del día de las elecciones
Cuando las urnas abrieron a las 7 de la mañana, hora local, en Florida, la mayoría de los votantes registrados del estado ya habían emitido su voto anticipadamente, tanto por correo como presencial, según un análisis de datos estatales realizado por el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.
En el condado de Orange, donde se encuentra la ciudad de Orlando, más de 4.700 personas votaron en los primeros 20 minutos de apertura de las urnas, según una publicación en las redes sociales de la oficina del supervisor electoral del condado.
11:00 GMT — Abren las urnas en varios estados de EE.UU.
Vermont fue el primer estado de EE.UU. en abrir las urnas. En algunas partes del distrito, comenzaron a votar a las 5 de la mañana, hora local.
Horas después, sobre las 11 de la mañana (GMT), ocho estados del este de EE.UU. abrieron sus centros de votación, entre ellos Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Nueva Hampshire y Virginia.
Sin embargo, los primeros en sufragar este martes fueron los votantes de Dixville Notch, un distrito de Nueva Hampshire. Los centros suelen abrir a medianoche, una tradición que se originó hace muchos años para permitir que los trabajadores ferroviarios votaran, ya que sus horarios de trabajo les impedían hacerlo durante las horas habituales.
Datos clave: así funcionan las elecciones en EE.UU.
A diferencia de la mayoría de países, al ganador de la contienda no lo define el voto popular, que es el que emite cada ciudadano el día de las elecciones o en la votación anticipada. Y al tablero de decisión entran figuras clave como los electores y el Colegio Electoral.
Esto es lo que debes saber sobre el funcionamiento de las elecciones.
El voto anticipado en Estados Unidos: ¿qué es y cómo funciona?
Estados Unidos establece el día de sus elecciones presidenciales el primer martes de noviembre cada cuatro años. La mayoría de los estados en EE.UU. ofrece a sus ciudadanos la opción de votar antes del día de las elecciones. Hay dos modalidades: ya sea de manera presencial en un centro electoral local o por correo. A esta última alternativa también se le conoce como “voto en ausencia”.
Aquí las claves para entender cómo funciona este proceso y cuál es su importancia.
Los estados "péndulo": qué son y por qué que pueden definir las elecciones
En la mayoría de los estados de EE.UU., los resultados son bastante predecibles, ya que su resultado no suele variar entre los dos principales partidos.
Por eso, el resultado de la elección generalmente depende de un pequeño grupo de estados donde está la verdadera competencia. Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, conocidos como “péndulo” o “en disputa”, se caracterizan por tener una población electoral dividida casi equitativamente entre las diferentes tendencias políticas.
Lo que hay que saber sobre los estados pendulares y por qué tienen un rol fundamental a la hora de determinar el resultado.