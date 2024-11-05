Una semana después de las inundaciones que devastaron amplias zonas de Valencia, en España, y mientras los servicios de rescate continúan con su búsqueda contrarreloj, fuertes tormentas azotaron Barcelona. Esto llevó a las autoridades a emitir alertas y a suspender parte del transporte en la región.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, anunció la suspensión de todos los trenes en el noreste de Cataluña, una región con ocho millones de habitantes, a petición de los funcionarios de Protección Civil.

También explicó que las lluvias obligaron a los controladores de tráfico aéreo a desviar el rumbo de 15 vuelos que operaban en el aeropuerto de Barcelona, situado en la parte sur de la ciudad.

Además, los residentes del sur de la ciudad recibieron en sus teléfonos móviles una alerta por “lluvias extremas y continuas” en los alrededores del sur de la ciudad. El mensaje instó a la población a evitar zonas con canales que normalmente permanecen secos.

En los alrededores, se cerraron varias autopistas debido a las inundaciones. En Tarragona, una ciudad en el sur de Cataluña, a medio camino entre Barcelona y Valencia, se cancelaron las clases tras emitirse una alerta roja por lluvias.