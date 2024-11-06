Independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, el experimento de la democracia del país está en peligro. Sus desafíos van más allá de esta votación o del apoyo a personalidades que puedan resultar elegidas.

Las primeras tres palabras de la Constitución de Estados Unidos son "Nosotros, el pueblo".

Reflejaban muchas promesas y esperanzas en 1787, cuando los creadores de la Constitución de Estados Unidos redactaron el documento por primera vez. En ese entonces, ningún país del mundo era una democracia.

Todos eran reinos, monarquías u otras formas de gobierno en las que ciertamente el pueblo no tomaba decisiones. Como dijo el historiador estadounidense James McGregor Burns, Estados Unidos fue un experimento, un experimento de gobierno popular.

Además, cuando Benjamin Franklin salió del Constitutional Hall en Filadelfia, le preguntaron qué tipo de país se había creado en la Constitución, y supuestamente respondió a gritos: "Una república, si pueden conservarla".

Pero, al mismo tiempo, John Jay, uno de los principales fundadores de Estados Unidos, dijo que "las personas que son dueñas del país deben gobernarlo". Esta diferencia de Franklin versus Jay captura la dualidad de la democracia estadounidense.

¿Quiénes son "el pueblo"?

El "Nosotros, el pueblo" de la Constitución no era exactamente algo inclusivo.

Los redactores eran esclavistas, comerciantes y terratenientes. Difícilmente representaban al pueblo. El documento que produjeron permitía la esclavitud, tratando a los esclavos como tres quintas partes de una persona.

Las mujeres eran ciudadanas de segunda clase con pocos derechos, entre los que no estaba el del voto. El Colegio Electoral elegía al presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, como señaló el exjuez de la Corte Suprema Thurgood Marshall, esta democracia defectuosa mejoró con el tiempo. Fueron necesarias 27 enmiendas constitucionales, una guerra civil y un movimiento por los derechos civiles para que la promesa de “Nosotros, el pueblo” se volviera más inclusiva. Pero aún no se ha cumplido.

Fin del consenso internacional

Hay mucho que admirar de la democracia estadounidense. Ha permitido una enorme prosperidad y libertad personal para la mayoría. También una sensación de oportunidad que atrae a inmigrantes de todo el mundo. Durante más de 80 años ha sido el siglo de Estados Unidos, como lo llamó alguna vez el periodista Henry Luce.

EE.UU. ha sido el faro de la democracia en todo el mundo. Durante la Guerra Fría, y hasta el presente, fue el líder de la libertad y el garante de un orden internacional basado en las reglas.

Después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991, Estados Unidos se convirtió, al menos temporalmente, en la única superpotencia sobreviviente. Pero ahora, más de 30 años después, el mundo es muy diferente.

Estados Unidos puede ya no ser la potencia dominante de otrora, y algunos incluso lo ven en decadencia, o al menos enfrentando desafíos graves.