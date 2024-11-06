La elección presidencial no es la única contienda que se vota en Estados Unidos este martes. También está en juego el control del Congreso, la legislatura bicameral que consta de la Cámara de Representantes y el Senado.

Los estadounidenses decidirán sobre 435 escaños en la Cámara, cuyo control corresponderá al partido que obtenga un total de 218 o más. Actualmente, los republicanos controlan la cámara baja con 220 representantes frente a los 212 demócratas.

Simultáneamente, 34 de los 100 escaños del Senado de Estados Unidos se eligen en estas votaciones. El partido con 51 o más senadores controla la cámara alta de la legislatura federal. En el caso, no tan inusual, de que haya una división 50-50, el control pasa al partido del vicepresidente.

El Partido Demócrata controla actualmente el Senado con 51 escaños contra 49 en manos del Partido Republicano.

El resultado de las elecciones para la Cámara y el Senado desempeñará un papel importante a la hora de determinar con qué facilidad podrá gobernar el próximo presidente hasta las votaciones intermedias de 2026.

Además, el Congreso también puede influir en la defensa de la tradición estadounidense de transferir pacíficamente el poder presidencial. Hace cuatro años, Donald Trump pidió a sus partidarios que “lucharan como el infierno” en el Capitolio. Muchos republicanos en el Congreso votaron para bloquear la elección de Joe Biden.

Nuevamente, el Congreso tendrá que certificar los resultados de estas elecciones presidenciales en 2025.