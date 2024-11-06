ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Netanyahu despide al ministro de Defensa israelí Gallant y desata protestas
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despidió a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y nombró en reemplazo como al ministro de Exteriores, Israel Katz. Cientos de personas protestaron.
Netanyahu despide al ministro de Defensa israelí Gallant y desata protestas
Netanyahu y Gallant han tenido desacuerdos reiterados a lo largo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Pero hasta este momento, el primer ministro había evitado despedirlo. Foto: AA / AA
Por Redacción
6 de noviembre de 2024

Mientras arrecia su ofensiva contra Gaza, matando a cientos de palestinos cada día, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo un cambio sorpresivo en su gabinete. Este martes, despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y lo reemplazó por el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, según reportes de los medios israelíes. Una decisión que desató protestas en las calles de Tel Aviv.

Netanyahu y Gallant han tenido desacuerdos reiterados a lo largo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Pero hasta este momento, el primer ministro había evitado despedirlo.

En su primera respuesta a la decisión, Gallant escribió en X: "La seguridad del Estado de Israel ha sido y siempre será la misión de mi vida".

Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronoth reportó que Netanyahu informó a Gallant de su despido sólo 10 minutos antes del anuncio oficial.

Después, la oficina de Netanyahu dio a conocer que, en lugar de Katz, asumiría como ministro de Relaciones Exteriores el líder del Partido Nacional de Derecha, Gideon Sa'ar. "Hablé hoy con el ministro Gideon Sa'ar y le ofrecí a él y a su facción unirse a la coalición y asumir el cargo de ministro de Exteriores", dijo Netanyahu, según la declaración de su oficina.

El líder de la oposición, Benny Gantz, jefe del Partido de la Resiliencia de Israel, comentó sobre el despido de Gallant, al publicar en X: "Política a expensas de la seguridad nacional".

RECOMENDADOS

En contraste, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, elogió la decisión de Netanyahu de despedir a Gallant: "Felicito al primer ministro por la decisión de despedir a Gallant”, y añadió que “hizo bien en destituirlo de su cargo".

Protestas tras el despido

Cientos de israelíes se manifestaron en Tel Aviv para protestar contra el despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, informó un periodista de la agencia de noticias AFP.

Coreando consignas contra el gobierno y contra Netanyahu, los manifestantes se reunieron en un área comercial poco después de que se anunciara la destitución de Gallant la noche de este martes.

Previamente, Yair Golan, el líder del Partido Democrático de Israel, había instado a través de un mensaje en X, a que las personas salieran a las calles a protestar.

Un intento anterior de Netanyahu por despedir a Gallant en marzo de 2023 había desatado protestas generalizadas en contra del primer ministro.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato