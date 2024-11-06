En el “discurso de la victoria” del candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, el expresidente prometió "curar" el país después de proclamarse vencedor frente a su rival demócrata Kamala Harris en una de las elecciones más divididas y polarizadas de la historia de Estados Unidos.
“Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita con urgencia. Vamos a arreglar nuestras fronteras y vamos a arreglar todo lo que esté mal en nuestro país”, dijo Trump a una multitud de seguidores en su sede de campaña en Florida, en las primeras horas de la mañana del miércoles.
Su discurso se produjo poco después de que Fox News, un medio de comunicación de tendencia conservadora, proyectara su victoria, mientras los resultados de todo el país mostraban una ventaja decisiva a su favor frente a Harris.
“Ahora está claro que hemos logrado lo más increíble en la política... ¿miren lo que pasó, es una locura?”, comentó Trump, visiblemente emocionado.
En el centro de convenciones de West Palm Beach, Florida, Trump aseguró a los estadounidenses que “todos los días estaré luchando por ustedes”, y prometió encabezar lo que denominó la "edad dorada de América".
Trump estuvo acompañado por su familia, encabezada por su esposa, Melania Trump, su compañero de fórmula JD Vance y algunos de sus amigos más cercanos.
Trump también elogió a algunas celebridades entre el público y en el escenario. El presidente de UFC, Dana White, estuvo junto a Trump en el escenario, y el exmandatario invitó al golfista Bryson DeChambeau a unirse a él. Además, no dejó pasar la oportunidad de destacar a Elon Musk, el multimillonario dueño de X (antes Twitter), quien se ha convertido en uno de sus principales seguidores.
“Tenemos una nueva estrella. Ha nacido una estrella: Elon”, dijo Trump.
“Es hora de unirnos”
Donald Trump sería el primer expresidente en regresar al poder desde que Grover Cleveland lo hiciera en la elección de 1892. Además, se convertiría en la primera persona condenada por un delito en ser elegida presidente y, a los 78 años, sería la persona de mayor edad en asumir el cargo.
Su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, de 40 años, sería el miembro de más alto rango de la generación millennial en el gobierno de Estados Unidos.
Trump, en su discurso durante la fiesta de la noche electoral, señaló que era “hora de unirse” como país.
“Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años”, dijo Trump. “Es hora de unirnos”. “Tenemos que poner a nuestro país primero, por lo menos por un tiempo”, añadió.
Trump elogió las victorias del Partido Republicano en el Congreso
Donald Trump también aprovechó su discurso para destacar los logros del Partido Republicano en las elecciones legislativas de menor rango.
“El número de victorias en el Senado ha sido absolutamente increíble”, afirmó Trump.
Hasta el momento, los republicanos han logrado ganar 51 escaños, asegurando la mayoría en la cámara alta. Sin embargo, las carreras en Montana, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Nevada aún no han sido declaradas, por lo que es posible que los republicanos consigan más escaños.
Trump también expresó su esperanza de que los republicanos mantuvieran el control de la Cámara de Representantes y aprovechó la ocasión para felicitar al presidente de la Cámara, Mike Johnson.