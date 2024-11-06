Donald Trump se impuso ante Kamala Harris y será el próximo presidente de Estados Unidos. Su llegada a la Casa Blanca impactará en la política exterior estadounidense y, en consecuencia, en conflictos en curso, especialmente en la ofensiva de Israel en Gaza y Líbano, así como en la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, su victoria repercutirá en la relación de Washington con los países de América Latina y con China.

Empecemos por Oriente Medio: ¿qué significa el resultado de las elecciones para esta región?

Hace tiempo que Trump se ha declarado el protector de Israel. Durante su anterior mandato promovió la normalización de relaciones a través de los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. También trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una acción altamente simbólica ya que Israel asegura que esta ciudad es su “capital eterna e indivisible”.

Además, durante la campaña presidencial acusó repetidamente a Irán de estar detrás de los intentos de asesinatos contra él, y durante su mandato anterior abandonó las negociaciones nucleares e impuso nuevas a Teherán.

Esto no es un buen augurio para Oriente Medio, aunque por otro lado parte de su agenda oficial incluye conseguir “paz” en la región y es probable que intente marcar una diferencia entre su administración y la del actual presidente, Joe Biden. Lo que abre la puerta a un posible cambio en estas políticas, aunque podrían resultar incluso más devastadoras para la región que las actuales.

Ucrania y Rusia

Por otro lado, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia es otra de las propuestas de su agenda, y Trump ha llegado a decir durante la campaña que podría acabar con la guerra “en 24 horas” o que Ucrania tendría que haber negociado una salida mucho antes. Tampoco se puede dejar de lado su amenaza de abandonar la OTAN.

Esto es mucho más fácil de sostener ahora que Rusia ha obtenido una clara ventaja y Ucrania está mostrando signos de debilidad. Las relaciones amistosas entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump son conocidas, y la amenaza de Trump de dejar la OTAN probablemente suena bien a los oídos del presidente ruso. Además, está el factor de que el complejo industrial-militar y los intereses estadounidenses –léase BlackRock– en la reconstrucción de Ucrania no facilitarán la situación.

¿Qué implica para Latinoamérica?