Minutos después de que Donald Trump confirmara que ganó la elección y que será el 47° presidente de Estados Unidos, líderes mundiales comenzaron a reaccionar al resultado. Con algunos mensajes más efusivos que otros, la mayoría de los presidentes de Latinoamérica le hicieron llegar sus felicitaciones.
Lula da Silva
El mandatario de Brasil, Lula da Silva, escribió en la red social X que "la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada".
"El mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para que tengamos más paz, desarrollo y prosperidad", añadió el presidente, que días antes de la elección manifestó su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Javier Milei
Por su parte, el presidente argentino Javier Milei celebró la "formidable victoria electoral" del presidente electo en un mensaje en inglés en el que le deseó "éxitos y bendiciones".
“Ahora, a hacer América grande de nuevo (Make America Great Again). Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea", aseguró el mandatario, que se ha convertido en el mayor aliado de Trump en la región.
Claudia Sheinbaum
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prefirió no pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Trump el miércoles, alegando que esperaría a que algunos estados terminen de contar sus votos para dar un comunicado oficial.
Sin embargo, afirmó que "México siempre sale adelante [...] va a haber buena relación con Estados Unidos, estoy convencida de ello", dijo la mandataria.
Agregó que una de las claves será informar bien a Estados Unidos sobre todos los temas clave, como los comerciales y los esfuerzos de México para reducir los flujos migratorios. “Hay un plan”, afirmó en referencia a la cuestión migratoria pero sin entrar en detalles. “Va a haber diálogo”, enfatizó.
Gustavo Petro
El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta” y felicitó a Trump por su triunfo.
“El diálogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en EE.UU. no podía aplaudir el genocidio de Gaza".
Gobierno de Nicolás Maduro
El gobierno de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump, declaró este miércoles estar dispuesto a "entablar buenas relaciones" con Washington en el regreso del magnate inmobiliario al poder, en un comunicado divulgado por el canciller, Yván Gil.
"Venezuela siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez", indicó Gil.
Lacalle Pou
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, felicitó a través de un mensaje en su cuenta de X a Trump y agregó que “trabajaremos junto al nuevo gobierno para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países, para beneficio de nuestra gente”.
Nayib Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en X: "Que Dios lo bendiga y lo guíe".
Daniel Noboa
Por su parte, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que con el triunfo del republicano “el futuro parece prometedor para el continente”.
Santiago Peña
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó en una carta al presidente electo y alabó los “históricos lazos” que unen a ambas naciones. Señaló su “más alta y distinguida consideración” hacia Trump y deseó los “mayores éxitos en el cumplimiento de sus importantes funciones” como presidente de Estados Unidos.
Justin Trudeau
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien Trump descalificó en alguna ocasión como “débil” y “deshonesto”, felicitó al presidente electo en una publicación en X e incluyó una foto de los dos en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.
“La amistad entre Canadá y Estados Unidos es la envidia del mundo. Sé que el presidente Trump y yo trabajaremos juntos para crear más oportunidades, prosperidad y seguridad para nuestras dos naciones”, añadió.
El mensaje del presidente Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de que el segundo mandato de Trump en EE.UU. allane el camino para estrechar las relaciones bilaterales.
“Felicito a mi amigo Donald Trump por su reelección como presidente de los Estados Unidos después de una carrera presidencial muy reñida”, dijo Erdogan en X.
“Deseo que estas elecciones traigan prosperidad al pueblo estadounidense amigo y aliado y a toda la humanidad”, añadió Erdogan.
El presidente turco enfatizó que la elección del pueblo estadounidense marca el comienzo de un nuevo capítulo que tiene potencial para un progreso significativo en la solución de los conflictos regionales e internacionales.
Destacó específicamente que el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Türkiye sería esencial, ya que ambas naciones son aliadas de la OTAN con intereses compartidos en varios frentes geopolíticos.
Reacción de líderes europeos
Varios líderes europeos felicitaron de inmediato a Trump, algunos más efusivamente que otros, incluso antes de que se declarara oficialmente su victoria.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, escribió en X: "Felicitaciones Donald Trump por tu victoria y tu elección como 47º presidente de los Estados Unidos. Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica".
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que fue una “victoria electoral histórica” y señaló que “como los aliados más cercanos, Reino Unido y Estados Unidos continuarán trabajando juntos para proteger nuestros valores compartidos de libertad y democracia”.
Por su parte, Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, dijo que recibía con beneplácito el enfoque de Trump de “paz a través de la fuerza”.“Este es exactamente el principio que puede generar de forma práctica una paz justa en Ucrania”, escribió Zelenskyy en redes sociales. “Espero que lo pongamos juntos en acción. Esperamos una era de un Estados Unidos fuerte bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump”.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció a Trump felicitaciones, “respeto y ambición”.
Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, felicitó al republicado y dijo que quería mantener vínculos cercanos, incluso si “seguramente muchas cosas serán diferentes en una administración liderada por Donald Trump”.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo gobierno liderado por la extrema derecha es políticamente cercano a Trump en algunos aspectos, dijo que Italia y Estados Unidos tenían un “vínculo estratégico, que estoy segura, ahora fortaleceremos aún más”.
Netanyahu felicita a Trump por “histórico regreso”
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a la victoria electoral de Trump como “el mayor regreso de la historia”.
“Su histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos y una poderosa reafirmación de la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una enorme victoria!”, escribió en redes sociales.
Trump ha ratificado su apoyo a Israel e incluso se ha declarado su “protector”. Durante su anterior mandato trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una acción altamente simbólica ya que Israel asegura que esta ciudad es su “capital eterna e indivisible”.