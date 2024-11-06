La reforma judicial aprobada en septiembre en México tuvo un nuevo capítulo esta semana. La Suprema Corte rechazó invalidar esta enmienda constitucional que ha convertido al país en el primero en implementar la elección popular de todos sus jueces.
Tras su aprobación en el Congreso bajo un manto de críticas y protestas, un grupo de diputados había presentado un proyecto de fallo que buscaba invalidar parte de la reforma.
Sin embargo, este martes, después de varias horas de debate sobre la constitucionalidad de la reforma, sólo siete de los 11 magistrados del tribunal votaron a favor de la medida, un voto menos de los ocho que se requieren para declarar inválida una ley.
La presidenta Claudia Scheinbaum, que ha respaldado la reforma impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras conocerse la noticia que el fallo es una victoria de la ley y de la "la razón".
"Ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura, frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministros y magistrados va el 1 de junio de 2025", aseguró Sheinbaum este miércoles.
Qué decía el proyecto de fallo
El proyecto de fallo, debatido por más de cinco horas, planteaba la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027. Este es uno de los puntos clave de la reforma.
Es decir, la propuesta mantenía la elección de los ministros del alto tribunal y de los integrantes del Tribunal Disciplinario y la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, así como las medidas de austeridad, la extinción de los fideicomisos del poder judicial, y la creación de un órgano de administración. No ocurría lo mismo con la elección de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes.
Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar.
Las claves de la reforma
México es el primer país del mundo que elegirá por voto popular a los miembros del Poder Judicial tras la reforma constitucional aprobada en septiembre. Esta fue impulsada por el expresidente López Obrador y ha contado con el irrestricto apoyo de su sucesora, Scheinbaum.
En 2025, los votantes elegirán a todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reduciría a nueve; a los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial –que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal y que evaluará e investigará el desempeño de los jueces- , y a casi la mitad de los 7.000 jueces. El resto será elegido en 2027.
López Obrador presentó por primera vez su idea de reformar el poder judicial el año pasado. Poco antes de dejar la presidencia, le dio un nuevo impulso al proyecto, insistiendo en que la elección popular de los jueces es esencial para aumentar la transparencia y “limpiar” a la justicia de la corrupción. Por el contrario, la oposición ha denunciado que esta ley politiza los cargos y compromete la independencia del Poder Judicial.