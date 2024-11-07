Donald Trump proclamó su victoria como el 47º presidente electo de Estados Unidos en las primeras horas del miércoles, pronunciando un discurso lleno de entusiasmo ante sus seguidores en Florida.

Sin esperar a que su rival demócrata, Kamala Harris, reconociera su derrota, Trump anunció su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato no consecutivo, poco después de que la agencia de noticias AP lo declarara ganador de la elección.

Acompañado de su familia y aliados políticos, incluido el vicepresidente electo J.D. Vance, Trump mezcló comentarios improvisados con un discurso preparado que leyó de una pantalla durante 25 minutos.

Estas son las cinco conclusiones clave de su discurso tras celebrar su victoria y anunciar su regreso a la Oficina Oval.

“Voy a detener las guerras”

Durante su campaña, Trump reiteró de manera tajante su postura sobre la ofensiva de Israel en Gaza, los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania. Desde el principio mostró una postura clara, algo que Harris no tuvo durante sus meses de campaña.

Trump aseguró en repetidas ocasiones que su prioridad será poner fin a las guerras en curso, en lugar de iniciar nuevas.

“Ustedes saben que no tuvimos guerras durante años. No tuvimos guerras, salvo cuando derrotamos al ISIS. Derrotamos al ISIS en tiempo récord. Pero no tuvimos guerras”, afirmó.

“Han dicho: 'Él va a iniciar una guerra'. No voy a iniciar una guerra, voy a detenerlas”, añadió.

En los días previos a las elecciones, Trump repitió que pondría fin “de inmediato” a la ofensiva de Israel contra Gaza. De manera similar, afirmó que podría convencer a Rusia y Ucrania para que terminen su guerra en un solo día.

Esta postura contrasta claramente con la de su rival demócrata, quien durante su campaña envió señales contradictorias sobre temas como Gaza.

Mientras defendía la postura pro-israelí de la administración del presidente Joe Biden, Harris hacía declaraciones de apoyo a la situación de Gaza, donde Tel Aviv ha matado a más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

El último comentario de Trump, en el que reiteró su compromiso de garantizar la paz inmediata en Oriente Medio, coincide con su postura antibélica expresada en una entrevista de abril: “Acabemos con esto de una vez, volvamos a la paz y dejemos de matar gente”.

Sin embargo, a pesar de esta aparente postura antibélica, a Trump le gusta identificarse como el "presidente más pro-Israel" de la historia de Estados Unidos. A diferencia de sus otras afirmaciones, ésta realmente es consistente con sus políticas.

Fue bajo la presidencia de Trump que comenzó el proceso de normalización árabe-israelí, como parte de los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos bilaterales que Tel Aviv firmó con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en el año 2020.

Asimismo, en una ruptura con la política que mantuvo EE.UU. durante décadas, la administración Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv, una medida altamente simbólica que provocó protestas a nivel mundial.

“Los inmigrantes legales son bienvenidos”

La campaña de Trump demonizó repetidamente a los migrantes, tanto regulares como irregulares, en la recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre.

Pero el discurso que brindó este miércoles para celebrar su regreso a la Casa Blanca mostró un giro respecto a su postura contra la inmigración.

“Vamos a tener que dejar que la gente entre a nuestro país. Queremos que la gente vuelva, pero… tienen que entrar legalmente”, sostuvo.