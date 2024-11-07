MUNDO
8 MIN DE LECTURA
Las claves del discurso de Donald Trump tras su victoria en las elecciones
El presidente electo reiteró su postura sobre la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. Desde guiños a influencers a prometer la "sanación" de EE.UU., estas son las claves de su discurso.
Las claves del discurso de Donald Trump tras su victoria en las elecciones
Donald Trump proclamó su victoria como el 47.º presidente electo de Estados Unidos en las primeras horas del miércoles, pronunciando un discurso ante sus seguidores en Florida. / Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción

Donald Trump proclamó su victoria como el 47º presidente electo de Estados Unidos en las primeras horas del miércoles, pronunciando un discurso lleno de entusiasmo ante sus seguidores en Florida.

Sin esperar a que su rival demócrata, Kamala Harris, reconociera su derrota, Trump anunció su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato no consecutivo, poco después de que la agencia de noticias AP lo declarara ganador de la elección.

Acompañado de su familia y aliados políticos, incluido el vicepresidente electo J.D. Vance, Trump mezcló comentarios improvisados con un discurso preparado que leyó de una pantalla durante 25 minutos.

Estas son las cinco conclusiones clave de su discurso tras celebrar su victoria y anunciar su regreso a la Oficina Oval.

“Voy a detener las guerras”

Durante su campaña, Trump reiteró de manera tajante su postura sobre la ofensiva de Israel en Gaza, los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania. Desde el principio mostró una postura clara, algo que Harris no tuvo durante sus meses de campaña.

Trump aseguró en repetidas ocasiones que su prioridad será poner fin a las guerras en curso, en lugar de iniciar nuevas.

“Ustedes saben que no tuvimos guerras durante años. No tuvimos guerras, salvo cuando derrotamos al ISIS. Derrotamos al ISIS en tiempo récord. Pero no tuvimos guerras”, afirmó.

“Han dicho: 'Él va a iniciar una guerra'. No voy a iniciar una guerra, voy a detenerlas”, añadió.

En los días previos a las elecciones, Trump repitió que pondría fin “de inmediato” a la ofensiva de Israel contra Gaza. De manera similar, afirmó que podría convencer a Rusia y Ucrania para que terminen su guerra en un solo día.

Esta postura contrasta claramente con la de su rival demócrata, quien durante su campaña envió señales contradictorias sobre temas como Gaza.

Mientras defendía la postura pro-israelí de la administración del presidente Joe Biden, Harris hacía declaraciones de apoyo a la situación de Gaza, donde Tel Aviv ha matado a más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

El último comentario de Trump, en el que reiteró su compromiso de garantizar la paz inmediata en Oriente Medio, coincide con su postura antibélica expresada en una entrevista de abril: “Acabemos con esto de una vez, volvamos a la paz y dejemos de matar gente”.

Sin embargo, a pesar de esta aparente postura antibélica, a Trump le gusta identificarse como el "presidente más pro-Israel" de la historia de Estados Unidos. A diferencia de sus otras afirmaciones, ésta realmente es consistente con sus políticas.

Fue bajo la presidencia de Trump que comenzó el proceso de normalización árabe-israelí, como parte de los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos bilaterales que Tel Aviv firmó con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en el año 2020.

Asimismo, en una ruptura con la política que mantuvo EE.UU. durante décadas, la administración Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv, una medida altamente simbólica que provocó protestas a nivel mundial.

“Los inmigrantes legales son bienvenidos”

La campaña de Trump demonizó repetidamente a los migrantes, tanto regulares como irregulares, en la recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre.

Pero el discurso que brindó este miércoles para celebrar su regreso a la Casa Blanca mostró un giro respecto a su postura contra la inmigración.

“Vamos a tener que dejar que la gente entre a nuestro país. Queremos que la gente vuelva, pero… tienen que entrar legalmente”, sostuvo.

RECOMENDADOS

Trump planea reintroducir su política del primer mandato para frenar los cruces ilegales de fronteras. “Vamos a tener que sellar esas fronteras… Vamos a arreglar nuestras fronteras”, aseveró.

Según una estimación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., en enero de 2022 vivían en ese país hasta 11 millones de inmigrantes irregulares.

Asimismo, Trump ha prometido limitar el acceso al asilo mientras emprende la “mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos”.

RelacionadoInmigrantes impulsan economía de EE.UU., no “roban” empleos como dijo Trump

Que comience la “sanación”

En un tono y lenguaje poco habituales, Trump declaró su intención de ayudar a EE.UU. a “curar” las heridas causadas por la política divisiva.

“Vamos a ayudar a nuestro país a sanar… Hemos construido la coalición más grande, más amplia, más unida… Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, gente de áreas rurales y de la ciudad”, dijo en su discurso, a pesar de que durante meses mostró como villanos a un gran número de votantes, principalmente latinos y mujeres, entre otros.

Trump dijo que su campaña recibió apoyo desde “todos los rincones” de la sociedad, incluidos los trabajadores sindicalizados, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos, árabeamericanos y estadounidenses que profesan el islam.

“Todos estaban presentes y fue hermoso. Fue un reajuste histórico que unió a ciudadanos de todos los orígenes alrededor de un núcleo común de sentido común… Somos el partido del sentido común”, afirmó.

Un guiño a los influencers

Trump dedicó una gran parte de su discurso de 25 minutos a destacar el apoyo de Elon Musk, el multimillonario que donó unos 100 millones de dólares a la campaña del republicano.

“Él es un tipo especial. Es un supergenio. Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos tantos”, señaló, refiriéndose al fundador de Tesla y SpaceX, que también es dueño de la red social X, una plataforma que ha amplificado el mensaje de Trump en las últimas semanas antes de las elecciones.

El presidente electo también habló favorablemente sobre íconos de la cultura pop. Por ejemplo, nombró a Joe Rogan, un influencer de redes sociales con millones de seguidores que respaldó a Trump en las últimas horas de la campaña de 2024.

El podcaster Theo Von y el CEO de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, también recibieron trato VIP durante el discurso.

Relacionado¿Qué pasará con Oriente Medio si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca?

El petróleo “déjamelo a mí”

Trump declaró en términos inequívocos que su administración incrementará el uso de combustibles fósiles. Afirmó que EE.UU. tiene “más oro líquido, petróleo y gas” que cualquier otro país del mundo.

Uno de los posibles miembros del gabinete de la nueva administración, Robert F. Kennedy Jr., se opone firmemente a los combustibles fósiles. Trump lo elogió, diciendo que es un “gran hombre”, pero le pidió que “se mantuviera alejado del oro líquido”.

“Él quiere hacer algunas cosas, y le vamos a dejar. Yo solo digo Bobby, déjame a mí el petróleo… Aparte de eso, diviértete, Bobby’”, destacó.

FUENTE:TRT World
Explora
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre
Estados Unidos e Irán cierran conversaciones indirectas en Doha: qué dejó el diálogo
Aficionados en México despiden a selección de Irán tras eliminación en el Mundial: “Son ganadores”