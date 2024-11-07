Representantes de Türkiye participaron en el Foro Mundial Parlamentario Antifascista en Caracas, Venezuela, una iniciativa organizada por la Asamblea Nacional de ese país con el objetivo de “combatir la opresión global y promover la solidaridad con las naciones oprimidas”.

En el evento, celebrado del 4 al 5 de noviembre, participó el diputado turco del Partido AK, Hasan Turan, quien también es presidente de la Plataforma Interparlamentaria de Jerusalén.

Turan formó parte de una mesa redonda titulada "Antiimperialismo, antifascismo y antisionismo", en la que estuvieron presentes unos 240 parlamentarios de 54 países. Durante su intervención, abordó problemas globales y la continua opresión por parte de las fuerzas sionistas.

"El sionismo, la plaga de la humanidad, es la punta de lanza del imperialismo occidental. Esta mentalidad neocolonial despiadada, responsable de matar a millones por un barril de petróleo, no tiene nada que ver con la humanidad ni con los valores humanos", señaló Turan.

Asimismo, se refirió a la tragedia que está ocurriendo en Gaza. "17.000 niños han sido asesinados, niños que no tenían nada con qué defenderse, ni siquiera piedras. Esta fuerza bárbara, capaz de asesinar brutalmente a 17.000 niños con bombas y misiles, finalmente será responsable de sus actos", señaló.

Encuentro con líderes venezolanos

Tras el foro, el diputado Turan y la delegación parlamentaria turca fueron recibidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En la reunión, donde también participó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dialogaron sobre la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales, unirse contra las “presiones imperialistas globales y exhortar a la comunidad internacional a imponer sanciones más fuertes para frenar las acciones del régimen sionista en Oriente Medio”.