Türkiye participa de Foro Parlamentario Antifascista en Venezuela
La delegación turca, encabezada por el diputado Hasan Turan, participó en el evento que reunió a líderes de todo el mundo, y mantuvo un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Hasan Turan durante su intervención en el Foro Mundial Parlamentario Antifascista en Caracas, donde abordó temas como el antiimperialismo, el antifascismo y el sionismo. Foto: Hasan Turan. / Others
Por Redacción
7 de noviembre de 2024

Representantes de Türkiye participaron en el Foro Mundial Parlamentario Antifascista en Caracas, Venezuela, una iniciativa organizada por la Asamblea Nacional de ese país con el objetivo de “combatir la opresión global y promover la solidaridad con las naciones oprimidas”.

En el evento, celebrado del 4 al 5 de noviembre, participó el diputado turco del Partido AK, Hasan Turan, quien también es presidente de la Plataforma Interparlamentaria de Jerusalén.

Turan formó parte de una mesa redonda titulada "Antiimperialismo, antifascismo y antisionismo", en la que estuvieron presentes unos 240 parlamentarios de 54 países. Durante su intervención, abordó problemas globales y la continua opresión por parte de las fuerzas sionistas.

"El sionismo, la plaga de la humanidad, es la punta de lanza del imperialismo occidental. Esta mentalidad neocolonial despiadada, responsable de matar a millones por un barril de petróleo, no tiene nada que ver con la humanidad ni con los valores humanos", señaló Turan.

Asimismo, se refirió a la tragedia que está ocurriendo en Gaza. "17.000 niños han sido asesinados, niños que no tenían nada con qué defenderse, ni siquiera piedras. Esta fuerza bárbara, capaz de asesinar brutalmente a 17.000 niños con bombas y misiles, finalmente será responsable de sus actos", señaló.

Encuentro con líderes venezolanos

Tras el foro, el diputado Turan y la delegación parlamentaria turca fueron recibidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En la reunión, donde también participó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dialogaron sobre la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales, unirse contra las “presiones imperialistas globales y exhortar a la comunidad internacional a imponer sanciones más fuertes para frenar las acciones del régimen sionista en Oriente Medio”.

Turan también agradeció a Maduro y a Rodríguez por su solidaridad con Gaza, destacando la postura de Venezuela en apoyo al pueblo palestino.

Asimismo, el representante turco también destacó que Venezuela “ha sido una voz líder en América Latina contra el imperialismo y su hijo consentido, el sionismo”. Y añadió: “Creo que la postura del presidente Maduro demuestra que hay mucho que lograr junto a otros países de América Latina, porque Israel debe ser aislado a nivel mundial".

¿Qué es el Foro Parlamentario Antifascista Mundial?

El foro es una iniciativa de la Asamblea Nacional venezolana para combatir "la intolerancia, el extremismo, el fascismo, sionismo, neofascismo y todas las corrientes similares" que amenazan la paz mundial.

El evento concluyó este martes con la creación de una Red Mundial Antifascista, “que será alimentada por los delegados y delegadas de este evento histórico”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, el presidente Maduro afirmó que el foro ha servido para que más de 300 representantes unieran sus voces en contra del fascismo.

“Ha sido muy oportuno para decir con una voz unida: ‘No al fascismo, no al sionismo, basta al neofascismo’”, aseguró el mandatario.

FUENTE:TRT Español
