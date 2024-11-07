La extrema sequía en la Amazonía, atribuida por expertos al cambio climático, tiene graves repercusiones sociales, especialmente para la niñez. Más de 420.000 niños, en su mayoría de comunidades indígenas en Brasil, Perú y Colombia, tienen dificultad para acceder a comida, salud y educación, advirtió Unicef.

"Asistimos a la devastación de un ecosistema esencial del que dependen familias, dejando a muchos niños sin acceso adecuado a comida, agua, atención médica y escuelas", señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de la agencia de la ONU para la infancia.

Este fenómeno climático ha golpeado durante varios meses a la mayor selva tropical del mundo, que se extiende por nueve países, especialmente Brasil. En consecuencia, importantes afluentes del Amazonas, uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo, han quedado prácticamente secos, con efectos devastadores sobre todo para comunidades indígenas.

"En esa zona los ríos son como una carretera. La gente se mueve exclusivamente por esos pequeños afluentes", señaló Antonio Marro, gerente de emergencias de Unicef para América Latina, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Debido a la fuerte sequía, "no pueden moverse, no pueden ir al centro de salud, no pueden ir a la escuela". Además, sin agua para la pesca o la agricultura "se bloquea la economía" local, añadió.

En este contexto, recientemente se ha reportado un aumento de casos de dengue, malaria y desnutrición crónica entre niños pequeños.