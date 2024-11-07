AMÉRICA LATINA
La sequía extrema en la Amazonía afecta a más de 420.000 niños: UNICEF
Miles de niños de comunidades indígenas de Brasil, Perú y Colombia tienen dificultad para acceder a comida, salud y educación por la sequía extrema. Además, crece el riesgo de explotación infantil.
Por Redacción
7 de noviembre de 2024

La extrema sequía en la Amazonía, atribuida por expertos al cambio climático, tiene graves repercusiones sociales, especialmente para la niñez. Más de 420.000 niños, en su mayoría de comunidades indígenas en Brasil, Perú y Colombia, tienen dificultad para acceder a comida, salud y educación, advirtió Unicef.

"Asistimos a la devastación de un ecosistema esencial del que dependen familias, dejando a muchos niños sin acceso adecuado a comida, agua, atención médica y escuelas", señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de la agencia de la ONU para la infancia.

Este fenómeno climático ha golpeado durante varios meses a la mayor selva tropical del mundo, que se extiende por nueve países, especialmente Brasil. En consecuencia, importantes afluentes del Amazonas, uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo, han quedado prácticamente secos, con efectos devastadores sobre todo para comunidades indígenas.

"En esa zona los ríos son como una carretera. La gente se mueve exclusivamente por esos pequeños afluentes", señaló Antonio Marro, gerente de emergencias de Unicef para América Latina, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Debido a la fuerte sequía, "no pueden moverse, no pueden ir al centro de salud, no pueden ir a la escuela". Además, sin agua para la pesca o la agricultura "se bloquea la economía" local, añadió.

En este contexto, recientemente se ha reportado un aumento de casos de dengue, malaria y desnutrición crónica entre niños pequeños.

Planes de emergencia

Según explicó Marro, los gobiernos en la región activaron planes de emergencia, pero la vastedad del territorio y los centenares de comunidades remotas afectadas dificultan las tareas.

La agencia de la ONU para la infancia estima que se necesita 10 millones de dólares en donaciones en los próximos meses para atender la emergencia, según la nota, difundida antes de que se celebre la semana próxima la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP29.

Solo en la región amazónica de Brasil, más de 1.700 escuelas y más de 760 centros de salud debieron cerrar sus puertas o quedaron inaccesibles.

Mientras tanto, en Perú han quedado afectados más de 50 puestos de salud en el departamento de Loreto, el más perjudicado por la sequía, mientras que se suspendieron las aulas en 130 escuelas en la Amazonía colombiana.

Asimismo, en Colombia la emergencia tiene también consecuencias para la seguridad de los menores de edad en esas zonas aisladas. La sequía "ha aumentado los riesgos de reclutamiento, uso y explotación de niños por grupos armados no estatales" que operan en ese país, indicó según Unicef.

