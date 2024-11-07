ORIENTE MEDIO
Palestinos de Gaza “mueren de hambre mientras el mundo observa”, alerta ONU
A 13 meses del inicio de la ofensiva de Israel, y cuando la atención del mundo se ha desplazado hacia EE.UU., la ONU advierte sobre las "condiciones mortales" que enfrentan los palestinos.
Niños palestinos, portando ollas, hacen fila para recibir comidas distribuidas por organizaciones benéficas en Deir al-Balah, Gaza, el 6 de noviembre de 2024. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
7 de noviembre de 2024

Mientras las elecciones de Estados Unidos acaparan la atención mundial, la devastadora ofensiva israelí en Gaza entra en su día 398, con al menos 43.391 muertos y más de 102.347 heridos durante este período. Los ataques de Tel Aviv siguen impactando refugios, residencias, escuelas e incluso hospitales, en un área donde las condiciones son “mortales”, según advirtió la ONU.

“Las operaciones militares terrestres israelíes (en el norte de Gaza) han dejado a los palestinos sin lo esencial para sobrevivir, los han obligado a huir en busca de seguridad en varias ocasiones y han cortado sus rutas de escape y suministro”, dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, citando a la subsecretaria general interina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Joyce Msuya.

Tras alertar sobre las "condiciones mortales" que afrontan los palestinos en esa zona del enclave, destacó que “los civiles están muriendo de hambre mientras el mundo observa. Estas atrocidades deben detenerse”.

Tel Aviv ha lanzado una ofensiva letal en el norte de Gaza desde el 5 de octubre, argumentando que su objetivo es evitar que Hamás “se reorganice”. Este miércoles, el ejército israelí confirmó que ha ampliado sus operaciones terrestres en la zona de Beit Lahiya, la cual había bombardeado constantemente en los últimos días.

Más de 1.800 personas han muerto desde que comenzó el asedio y los palestinos de la zona denuncian que Tel Aviv busca ocupar sus tierras y desplazarlos forzosamente.

Esta semana, todas las miradas se han centrado en el ganador de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump. Durante su campaña, dejó clara su postura sobre la situación de Gaza: a pesar de afirmar que su objetivo es “detener” las guerras y los conflictos del mundo, Trump se ha autoproclamado “protector” de Israel. Por ello, parece poco probable que el nuevo presidente ponga fin al genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza.

Otro día letal: bombardeos matan a decenas de palestinos

Israel lanzó un gran número de ataques aéreos este miércoles en toda Gaza, matando al menos a 23 palestinos, indicaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.

Los aviones de combate israelíes bombardearon una casa en la ciudad norteña de Yabalia, cobrando la vida de al menos cinco palestinos. Otras tres personas murieron y más fueron heridas en un ataque con un dron dirigido contra un popular mercado en la misma ciudad.

Tres personas también perdieron la vida cuando las fuerzas israelíes bombardearon una reunión de civiles en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según otra fuente médica. Otros ataques mataron a cuatro palestinos en la zona de Yabalia Al-Nazla.

Por otro lado, en Rafah, en el sur del enclave, un ataque israelí contra un grupo de civiles mató a cinco personas e hirió a cuatro más. Al menos tres niños murieron.

Poco antes, letales ataques aéreos mataron al menos a 14 personas en Jan Yunis, dijeron fuentes médicas.

Mientras sus ataques en Gaza matan a decenas de palestinos cada día, el ejército israelí también realiza incursiones en la Cisjordania ocupada. Este miércoles, una incursión en la ciudad de Jenín y su campo de refugiados provocó enfrentamientos y dejó al menos un muerto.

Al mismo tiempo, Te Aviv continúa su ofensiva contra el Líbano. Imágenes mostraban este miércoles ataques en el sur de Beirut, aproximadamente una hora después de que el ejército israelí pidiera a los residentes que se marcharan. Los ataques en el resto del país han matado al menos a 40 personas este miércoles en la ciudad de Baalbek y sus alrededores, con rescatistas todavía buscando sobrevivientes entre los escombros.

FUENTE:TRT Español y agencias
