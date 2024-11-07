En poco tiempo, el presidente de Argentina, Javier Milei, cumplirá un año de mandato. Si bien su gobierno logró un superávit de las cuentas públicas en tiempo récord, la contracara de ese éxito fue una severa contracción de la actividad económica con un elevado costo social. A la paralización de obras públicas, los despidos para reducir el Estado, la caída del consumo y la precarización del empleo, se suman el empobrecimiento de los jubilados y el recorte en ciencia y educación, que generó movilizaciones y tomas de universidades por estudiantes en vilo ante la disminución del financiamiento a la educación superior.

Milei es considerado por algunos una figura atípica en el escenario político argentino. Su ascenso político fue catapultado por la exposición mediática y las redes sociales, llevándolo en 2021 a lograr un escaño en el Congreso y en 2023 a la presidencia del país.

Licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, una institución privada, se autodefine como “libertario” o “anarcocapitalista”. Según la proclama de su espacio político, La Libertad Avanza, su misión es “impulsar políticas liberales para que Argentina vuelva a ser el país pujante que era a comienzos de 1900”. La paradoja es que, en la Argentina de aquella época, los anarquistas eran vistos como una amenaza a la estabilidad social y el orden establecido por la élite gobernante, es decir, la oligarquía capitalista que defendía los principios del liberalismo económico.

Su lema de campaña en contra de la “casta” apeló directamente a una sociedad agobiada por más de diez años de estanflación y un vacío de poder que caracterizó la última etapa del Gobierno de Alberto Fernández. Su propuesta ante esto fue “licuadora y motosierra”.

Fragilidades que socavan la confianza en el modelo

Milei asumió con el propósito de achicar el Estado, privatizar empresas públicas deficitarias, incentivar inversiones privadas, eliminar el Banco Central y liberar los controles de cambio.

Tras su asunción, realizó una devaluación del 54% del valor de la moneda (el tipo de cambio oficial respecto al dólar estadounidense pasó de $365,95 a $799,95). Sus primeras medidas fueron la firma de un Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023 y el Proyecto de Ley de Bases (convertido en Ley 27.742), para impulsar una reforma del Estado, al estilo de la que implementó el expresidente Carlos Menem en 1989.

Relacionado El asedio de Milei a la ciencia en Argentina

Desde los inicios de su gestión, la realidad se fue imponiendo a la retórica. Al igual que sucedió con su promesa de “dolarizar la economía”, que se desvaneció al poco tiempo, Milei no logró en estos diez meses desmantelar el control de cambios –denominado “cepo”-, una de sus banderas en la carrera a la presidencia. Tampoco consiguió la lluvia de inversiones que prometió en campaña, pese a los encuentros con reconocidos CEO, incluido el magnate Elon Musk, y la acogida favorable de Wall Street.

Su programa de estabilización apuntó a reducir el gasto público, controlar la emisión y estabilizar la moneda con devaluaciones pautadas por debajo de la inflación (crawling peg), sanear las cuentas del Banco Central y bajar las tasas de interés para combatir la inflación. Si bien consiguió desacelerar la subida de precios (desinflación), el crecimiento anual de la inflación hasta septiembre fue 101,6% (interanual llegó al 209%), mientras que la devaluación oficial de la moneda en ese período fue 16,46%. Aunque en el último mes el Gobierno aceleró el ritmo de devaluación, este desfase, junto a tasas de interés que superan la devaluación mensual, alimentó la especulación financiera (carry trade).

En su primer año de mandato, el desenvolvimiento de la economía fue asimétrico. La caída del PBI en el primer semestre de 2024 (-5,2% en el primer trimestre y -3,4% en el segundo respecto a igual período de 2023), provocó un aumento significativo en los indicadores de pobreza e indigencia (52,9% y 18,1%, respectivamente). Los sectores económicos más castigados, de acuerdo con los datos de variación interanual del segundo trimestre, fueron la construcción (-22,2%), la industria (-17,4%) y el comercio (-15,7%). Mientras evidenciaron dinamismo la agricultura y ganadería (81,2%), la pesca (41,3%) y, en menor medida, la minería (6,6%) y electricidad, gas y agua (2,8%).

El propio FMI se mostró escéptico sobre la eficacia de las políticas de Milei para generar crecimiento sostenible. Pese a ello, el Gobierno anunció el inicio de conversaciones con el organismo para obtener un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta que en diciembre vence el acuerdo vigente y que, además, el próximo año Argentina deberá afrontar vencimientos de la deuda externa. Asimismo, se vio favorecido por la reducción de los intereses por sobrecargo que beneficia a economías altamente endeudadas con el FMI, como Argentina.

La contrapartida de esa noticia fue un revés judicial que Argentina tuvo en el Reino Unido por la causa denominada “cupón PBI”, que se suma a la incertidumbre por otros juicios que el país tiene en el exterior. Aun así, el panorama del cumplimiento de la deuda en el año próximo parece despejarse, luego de que el Gobierno anunciara acuerdos que garantizarían parte de los desembolsos. Esto, más el extraordinario resultado del “blanqueo de capitales”, provocó una importante reducción del riesgo país, que en octubre cayó un 23%, alcanzando 984 puntos.

Sin embargo, el mayor éxito de Milei es haber obtenido un superávit en tiempo récord (primario de 1,5% y financiero de 0,3% del PBI, en los primeros 8 meses de 2024), en una economía que históricamente arrojó déficits. Sin embargo, el correlato fue una drástica caída del gasto público (30% en términos reales).

Según el informe de la Secretaría de Política Económica, entre 2009 y 2022 el Gasto Público Consolidado de Argentina representó en promedio un 43,3% del PBI, y de ese monto, el 65% estuvo destinado a Servicios Sociales. El Gobierno Nacional es responsable de más de la mitad de este gasto, y la previsión social ocupa el primer lugar entre los Servicios Sociales, seguida por salud, educación, cultura, ciencia y técnica.