El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia de incluir plenamente a su país en los esfuerzos de defensa de la Unión Europea (UE), al subrayar que es algo esencial para mantener la paz y la seguridad de Europa.

Durante su visita a Budapest para la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) este jueves, el mandatario turco habló ante la sesión general y criticó la demora prolongada del bloque en el proceso de adhesión de Türkiye.

"No existe ninguna explicación razonable para obstruir el proceso de adhesión a la UE de un país candidato como Türkiye, que contribuye significativamente a la prosperidad y seguridad de Europa desde hace mucho tiempo", declaró.

Erdogan también destacó la importancia de la acción conjunta contra el terrorismo, instando a sus socios europeos a demostrar una cooperación concreta, especialmente en la lucha contra el grupo terrorista PKK.

Además, sostuvo que es necesario que los países europeos proporcionen cooperación judicial y administrativa en aquellos lugares donde la organización terrorista FETO sigue activa.

Esfuerzos para aumentar el espacio de la diplomacia

Al referirse al conflicto en Ucrania, Erdogan advirtió sobre el creciente impacto y la reducción de las oportunidades para lograr un esfuerzo diplomático a medida que las hostilidades se intensifican.

"Las consecuencias negativas del conflicto en Ucrania se profundizan cada día, dejando menos espacio para la diplomacia", comentó. Erdogan destacó sus recientes reuniones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, enfatizando en su pedido de aumentar las posibilidades de diplomacia.

El presidente también condenó el genocidio de Israel en Gaza, calificándolo de "una vergüenza compartida para la humanidad". Con respecto a la brutal ofensiva en curso que ha matado a casi 50.000 palestinos, subrayó la necesidad urgente de un alto el fuego y un aumento de la ayuda humanitaria.