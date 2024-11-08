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Erdogan: Incluir a Türkiye en la defensa de UE es vital para paz de Europa
El presidente Recep Tayyip Erdogan reiteró que “no existe ninguna explicación razonable para bloquear el proceso de adhesión a la Unión Europea de un país candidato como Türkiye”.
Erdogan: Incluir a Türkiye en la defensa de UE es vital para paz de Europa
Erdogan instó a la comunidad internacional a contribuir a la justicia y la paz mundiales apoyando la creación de un Estado palestino. / Foto: AA / AA
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia de incluir plenamente a su país en los esfuerzos de defensa de la Unión Europea (UE), al subrayar que es algo esencial para mantener la paz y la seguridad de Europa.

Durante su visita a Budapest para la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) este jueves, el mandatario turco habló ante la sesión general y criticó la demora prolongada del bloque en el proceso de adhesión de Türkiye.

"No existe ninguna explicación razonable para obstruir el proceso de adhesión a la UE de un país candidato como Türkiye, que contribuye significativamente a la prosperidad y seguridad de Europa desde hace mucho tiempo", declaró.

Erdogan también destacó la importancia de la acción conjunta contra el terrorismo, instando a sus socios europeos a demostrar una cooperación concreta, especialmente en la lucha contra el grupo terrorista PKK.

Además, sostuvo que es necesario que los países europeos proporcionen cooperación judicial y administrativa en aquellos lugares donde la organización terrorista FETO sigue activa.

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Esfuerzos para aumentar el espacio de la diplomacia

Al referirse al conflicto en Ucrania, Erdogan advirtió sobre el creciente impacto y la reducción de las oportunidades para lograr un esfuerzo diplomático a medida que las hostilidades se intensifican.

"Las consecuencias negativas del conflicto en Ucrania se profundizan cada día, dejando menos espacio para la diplomacia", comentó. Erdogan destacó sus recientes reuniones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, enfatizando en su pedido de aumentar las posibilidades de diplomacia.

El presidente también condenó el genocidio de Israel en Gaza, calificándolo de "una vergüenza compartida para la humanidad". Con respecto a la brutal ofensiva en curso que ha matado a casi 50.000 palestinos, subrayó la necesidad urgente de un alto el fuego y un aumento de la ayuda humanitaria.

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"Es esencial ejercer presión inmediata sobre Israel para asegurar un alto el fuego y la entrega de ayuda humanitaria suficiente a la región", añadió Erdogan.

"Aquellos que ofrecen apoyo incondicional a la agresión de Israel deben saber que son cómplices de estos crímenes", reiteró.

También instó a los países que aún no han reconocido a Palestina a hacerlo y exhortó a la comunidad internacional para contribuir a la justicia y paz global apoyando el reconocimiento del Estado palestino.

Los pasos que se esperan de los países miembros

Erdogan también se reunió con líderes mundiales en el marco de la cumbre en Budapest, incluidos su homólogo francés Emmanuel Macron, el primer ministro holandés Dick Schoof, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El mandatario subrayó que Türkiye espera que los países miembros tomen medidas para reactivar su proceso de adhesión a la Unión Europea y fortalecer la Unión Aduanera, lo cual empoderaría al bloque.

Los líderes también hablaron de temas regionales y globales.

La reunión en Budapest para la quinta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) abordó asuntos globales, incluidos Ucrania y el Medio Oriente.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, fue el anfitrión del encuentro, en el cual también se hablará de temas como la inmigración irregular y cuestiones relacionadas con la seguridad económica de Europa.

FUENTE:TRT World
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