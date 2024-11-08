El “gran regreso” del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca marca una sorprendente recuperación de la fortuna política del líder republicano, quien enfrenta múltiples casos penales.

Trump desafió las predicciones de las encuestas y de los medios de comunicación sobre una contienda reñida ante su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Con un amplio margen en su victoria, se convirtió en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos, desde Grover Cleveland en 1892, que gobierna por dos mandatos no consecutivos.

A medida que se calman las aguas de la elección y las tensiones bajan, una gran pregunta captará el foco de atención: ¿qué sigue ahora?

¿Cómo el sorprendente ascenso de Trump al cargo político más poderoso del mundo impactará la brutal ofensiva de Israel en Gaza y otros conflictos en el Oriente Medio?

Relacionado Las claves del discurso de Donald Trump tras su victoria en las elecciones

Desde el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos se ha involucrado cada vez más en los múltiples conflictos que asolan la región, especialmente en los enfrentamientos entre Israel e Irán.

Trump transmitió un mensaje de paz durante su discurso de victoria este miércoles: "No voy a empezar guerras, voy a detener guerras".

Sin embargo, los analistas afirman que estas palabras del presidente electo deben tomarse con cautela.

"Todavía es demasiado pronto para saber si Trump cumplirá sus promesas de ponerle fin a los conflictos en Oriente Medio y en el mundo", señala Yousef Alhelou, analista político palestino.

En esa línea, Alhelou llama la atención sobre la terrible posibilidad de que Trump pueda incluso "acelerar" la ofensiva contra Gaza, al permitir que Israel intensifique su represión hacia los palestinos.

Ahora bien, los palestinos no esperan que Trump sea un presidente a favor de su causa porque creen que "poner fin a la guerra" es simplemente un eslogan político destinado a servir a su campaña electoral, según Alhelou.

Los palestinos acusan a Washington de complicidad en los crímenes de guerra y genocidio que perpetra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Gaza, continúa Alhelou. Y agrega que las personas en los territorios ocupados por Tel Aviv querrían que la nueva administración de Trump obligara a Israel a poner fin a la ocupación y a cumplir con las leyes internacionales y reglas de derechos humanos.

¿Puede Trump ser diferente?