El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya hizo el primer nombramiento del equipo que lo acompañará durante su gobierno: escogió a la estratega Susie Wiles como la jefa de gabinete de la Casa Blanca. Se trata de un cargo de gran influencia que, además, nunca había ocupado una mujer en la historia del país.

"Es un honor bien merecido que Susie Wiles sea la primera mujer nombrada como jefa de gabinete de la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. No tengo ninguna duda de que hará que nuestro país se sienta orgulloso", señaló Trump en un comunicado emitido este jueves.

Elogiada por el presidente electo como "una mujer fuerte, inteligente, innovadora, admirada y respetada universalmente", a Susie Wiles se le reconoce –tanto dentro del círculo cercano de Trump como fuera de él– el haber liderado con éxito lo que ha sido, de lejos, la mejor campaña electoral del republicano. Un trabajo que la posicionó como la principal favorita para el cargo.

Wiles evitó en gran medida estar bajo el foco de atención. Incluso se negó a dar unas palabras en el escenario cuando Trump celebraba su victoria en la madrugada del miércoles.

La importancia del nombramiento de Wiles

El nombramiento de Wiles como jefa de gabinete representa la primera decisión significativa de Trump como presidente electo. Lo que, además, podría ser una prueba decisiva para su mandato, pues deberá formar rápidamente el equipo que liderará el gobierno federal.

Ahora bien, la experiencia de Wiles en cargos federales es muy reducida. Sin embargo, su relación cercana con Trump será clave para el trabajo que asumirá.

Con una trayectoria de décadas como estratega política, Wiles ya había desempeñado roles clave en las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020. Al punto que llegó a consolidarse como una de las directoras de estrategia más influyentes del Partido Republicano.

De hecho, entre sus logros más destacados está la victoria que ayudó a asegurar para el republicano Ron DeSantis como gobernador de Florida en 2018, quien actualmente sigue en el cargo.

El comienzo de su carrera

Wiles acumula más de 40 años de experiencia. Comenzó su carrera en la política en la década de 1970, trabajando en la oficina del congresista republicano Jack Kemp en Washington. Posteriormente, se unió a la campaña del expresidente Ronald Reagan, y desempeñó un puesto en la Casa Blanca como encargada de programación durante su mandato.