El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya hizo el primer nombramiento del equipo que lo acompañará durante su gobierno: escogió a la estratega Susie Wiles como la jefa de gabinete de la Casa Blanca. Se trata de un cargo de gran influencia que, además, nunca había ocupado una mujer en la historia del país.
"Es un honor bien merecido que Susie Wiles sea la primera mujer nombrada como jefa de gabinete de la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. No tengo ninguna duda de que hará que nuestro país se sienta orgulloso", señaló Trump en un comunicado emitido este jueves.
Elogiada por el presidente electo como "una mujer fuerte, inteligente, innovadora, admirada y respetada universalmente", a Susie Wiles se le reconoce –tanto dentro del círculo cercano de Trump como fuera de él– el haber liderado con éxito lo que ha sido, de lejos, la mejor campaña electoral del republicano. Un trabajo que la posicionó como la principal favorita para el cargo.
Wiles evitó en gran medida estar bajo el foco de atención. Incluso se negó a dar unas palabras en el escenario cuando Trump celebraba su victoria en la madrugada del miércoles.
La importancia del nombramiento de Wiles
El nombramiento de Wiles como jefa de gabinete representa la primera decisión significativa de Trump como presidente electo. Lo que, además, podría ser una prueba decisiva para su mandato, pues deberá formar rápidamente el equipo que liderará el gobierno federal.
Ahora bien, la experiencia de Wiles en cargos federales es muy reducida. Sin embargo, su relación cercana con Trump será clave para el trabajo que asumirá.
Con una trayectoria de décadas como estratega política, Wiles ya había desempeñado roles clave en las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020. Al punto que llegó a consolidarse como una de las directoras de estrategia más influyentes del Partido Republicano.
De hecho, entre sus logros más destacados está la victoria que ayudó a asegurar para el republicano Ron DeSantis como gobernador de Florida en 2018, quien actualmente sigue en el cargo.
El comienzo de su carrera
Wiles acumula más de 40 años de experiencia. Comenzó su carrera en la política en la década de 1970, trabajando en la oficina del congresista republicano Jack Kemp en Washington. Posteriormente, se unió a la campaña del expresidente Ronald Reagan, y desempeñó un puesto en la Casa Blanca como encargada de programación durante su mandato.
Después, Wiles llegó a Florida, donde asesoró a dos alcaldes de Jacksonville y trabajó para la representante Tillie Fowler. Luego de eso vinieron las campañas estatales en la compleja política de Florida, y a la estratega se le atribuye también haber ayudado al empresario Rick Scott a ganar el cargo de gobernador.
Tras gestionar brevemente la campaña presidencial de 2012 del gobernador de Utah, Jon Huntsman, dirigió la campaña de 2016 de Trump en Florida, cuando su victoria en el estado lo ayudó a conseguir la Casa Blanca.
“Ha logrado trabajar con Trump”
Durante la más reciente campaña presidencial de Trump, Wiles logró algo que pocos han alcanzado: ayudar a controlar los impulsos del mandatario electo. Sin reprenderlo ni darle sermones, se ganó su respeto al demostrarle que resultaba más beneficioso para él seguir sus consejos que ignorarlos.
"Ha logrado trabajar con él y, en ocasiones, le ha dicho verdades incómodas, algo fundamental en este tipo de liderazgo", señaló Chris Whipple, autor del libro The Gatekeepers, que explora el rol del jefe de gabinete y su impacto en la presidencia.
Según Whipple, esa posición en la Casa Blanca es "absolutamente fundamental para el buen funcionamiento del Gobierno". La tarea más crucial de un jefe de gabinete, añadió, es "decirle al presidente lo que no quiere oír", subrayando la importancia de la honestidad y la firmeza en el ejercicio de este puesto.
Además, la capacidad de Wiles para forjar alianzas estratégicas –no solo con figuras republicanas, sino también con influyentes actores fuera del partido, como el expresidente Robert F. Kennedy Jr. y el multimillonario Elon Musk– la han consolidado como una de las principales intermediarias entre Trump y otros líderes políticos y empresariales.
"Susie es funcionalmente diferente. Tiene esa extraña capacidad de trabajar en múltiples temas complejos y relevantes al mismo tiempo", afirmó Chris LaCivita, consultor político estadounidense, quien colaboró estrechamente con Wiles durante la campaña de Trump, en una entrevista para AP.
Y añadió: "Ella puede manejar cualquier ego que se encuentre", dijo LaCivita. "Y no lo hace de otra manera que siendo muy directa y estando al tanto de los detalles".