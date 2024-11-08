El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo este viernes que el diálogo y la cooperación son el camino para fortalecer los lazos del país con Grecia.

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, Fidan afirmó que Türkiye y Grecia se encuentran en una "región desafiante" y que deben actuar con "confianza mutua" para lograr una mayor comprensión entre ambos.

"Nuestra cooperación bilateral es cada vez más fuerte, y nuestros líderes han mostrado voluntad política para que esto suceda", señaló.

En esa línea, Fidan subrayó la necesidad de "abordar nuestros problemas de manera realista", especialmente en lo que respecta a la situación de la isla de Chipre, ya que considera que "el modelo de federación no es viable". En cambio, planteó: "Necesitamos un nuevo enfoque que beneficie a ambas comunidades en la isla".

En la rueda de prensa, Fidan también hizo un llamado a la comunidad internacional para ejercer presión sobre Israel. En esa línea advirtió que "el fanatismo de Netanyahu solo traerá más derramamiento de sangre en la región".

Además expresó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Ucrania como una solución justa.