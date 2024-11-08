TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Cooperación de Türkiye y Grecia es cada vez más fuerte, dice ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo de Grecia, Giorgos Gerapetritis, señalaron en una rueda de prensa que los vínculos entre ambos países se fortalecen.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo este viernes que el diálogo y la cooperación son el camino para fortalecer los lazos del país con Grecia. Foto: AA. / AA
Por Redacción
8 de noviembre de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo este viernes que el diálogo y la cooperación son el camino para fortalecer los lazos del país con Grecia.

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, Fidan afirmó que Türkiye y Grecia se encuentran en una "región desafiante" y que deben actuar con "confianza mutua" para lograr una mayor comprensión entre ambos.

"Nuestra cooperación bilateral es cada vez más fuerte, y nuestros líderes han mostrado voluntad política para que esto suceda", señaló.

En esa línea, Fidan subrayó la necesidad de "abordar nuestros problemas de manera realista", especialmente en lo que respecta a la situación de la isla de Chipre, ya que considera que "el modelo de federación no es viable". En cambio, planteó: "Necesitamos un nuevo enfoque que beneficie a ambas comunidades en la isla".

En la rueda de prensa, Fidan también hizo un llamado a la comunidad internacional para ejercer presión sobre Israel. En esa línea advirtió que "el fanatismo de Netanyahu solo traerá más derramamiento de sangre en la región".

Además expresó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Ucrania como una solución justa.

La mejora de relaciones entre Türkiye y Grecia

Elogiando la mejora de las relaciones entre Ankara y Atenas en los últimos dos años, Fidan dijo en una entrevista con el diario griego Ta Nea este jueves que la determinación del presidente de Türkiye Recep Tayyip Erdogan y de su homólogo griego Kyriakos Mitsotakis tuvo un papel importante en este desarrollo.

La misión del presidente Erdogan incluye dejar de lado las disputas históricas entre los dos países en este período difícil y actuar en unidad y solidaridad, añadió Fidan. También subrayó la visión de Türkiye de convertir el mar Egeo en un mar de paz.

Fidan sostuvo que es necesario explicar a quienes critican el acercamiento entre Ankara y Atenas que los intereses nacionales de ambos países sólo pueden garantizarse mediante la amistad y la cooperación. "Por supuesto, para lograrlo es necesario actuar de forma realista y hacer diagnósticos precisos de nuestros problemas", añadió.

Al hablar sobre su relación con el ministro griego Gerapetritis, Fidan mencionó que “ya hemos sido testigos de los beneficios de mantener los canales de comunicación abiertos", incluso cuando existen desacuerdos importantes.

Respecto a los planes de Grecia de crear un parque marino en el Egeo, reafirmó que Türkiye está abierta a la cooperación, siempre y cuando la protección ambiental no se use con fines políticos.

FUENTE:TRT Español
