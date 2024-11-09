El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia crucial de la cooperación entre Türkiye y Estados Unidos para abordar las crisis globales, incluyendo los conflictos en Gaza y Ucrania.

"Estamos enfrentando numerosos desafíos, como la cuestión de Palestina y la crisis entre Rusia y Ucrania. Superarlos es posible mediante la cooperación entre Türkiye y Estados Unidos", sostuvo Erdogan, hablando con periodistas durante su regreso de Budapest, donde participó en una cumbre europea.

El mandatario turco también se refirió a la evolución de las relaciones entre ambos países en esta nueva era, y expresó su esperanza de fortalecer los lazos con EE.UU. tras la elección de Donald Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca.

"Hemos invitado a Trump a nuestro país y espero que acepte nuestra invitación", señaló Erdogan.

Asimismo, destacó el potencial de una alianza renovada, recordando su relación de trabajo con Trump durante su presidencia entre 2017 y 2021. “Aunque existieron diferencias de opinión en ocasiones, la asociación modelo entre Türkiye y EE.UU. es innegable”, afirmó Erdogan.

El líder turco enfatizó que existe un interés común en alcanzar la paz en Oriente Medio, recordando el compromiso previo de Trump para abordar los conflictos regionales.

"Continuaremos nuestras conversaciones con Donald Trump y discutiremos cómo moldearemos los desarrollos en Oriente Medio, como lo hemos hecho en el pasado, a través de la diplomacia telefónica. Por ejemplo, evaluaremos la cuestión de la retirada de tropas estadounidenses de Siria", indicó Erdogan.

Luego, reiteró sus preocupaciones sobre el apoyo de EE.UU. a ciertas organizaciones terroristas, un tema de conflicto recurrente en las relaciones entre ambos países.

"¿Cómo pondrán fin a su apoyo a la organización terrorista PKK/PYD/YPG? Como saben, Trump ha hecho promesas para terminar con estos conflictos iniciados por Israel", señaló.

"Queremos que se cumpla esa promesa y que se le diga a Israel que ‘detenga’ estas acciones. Esperamos que se establezca un período de paz y tranquilidad permanente en la región durante el segundo mandato de Trump", añadió.