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Israelíes atacan símbolos palestinos y crece tensión en Ámsterdam
Seguidores del equipo de fútbol israelí Maccabi entonaron consignas ofensivas y arrancaron banderas palestinas en Ámsterdam, desencadenando una ola de violencia en la ciudad. Esto es lo que se sabe.
Israelíes atacan símbolos palestinos y crece tensión en Ámsterdam
Los hinchas israelíes provocan disturbios al atacar y provocar a los hinchas palestinos antes y durante el partido Ajax-Maccabi Tel Aviv de la UEFA Europa League en Ámsterdam, Países Bajos. / Foto AA / AA
Por Redacción

Una ola de violencia estalló en Ámsterdam, en los Países Bajos, tras un partido de la Liga Europa entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. Seguidores del club de fútbol israelí recorrieron la ciudad entonando consignas ofensivas, derribaron banderas palestinas en propiedades privadas y se enfrentaron con transeúntes, según reportes. Los incidentes han provocado indignación en todo el mundo.

Un video, citado por AP, mostró a una gran multitud de aficionados israelíes entonando consignas antiárabes mientras se dirigían al estadio a ver el encuentro futbolístico.

“No hay escuelas en Gaza porque ya no quedan niños”, decían los seguidores del Maccabi en otro video difundido en las redes sociales.

Asimismo, imágenes muestran a los fanáticos del Maccabi vandalizando propiedades privadas, atacando a un taxista local e incluso confrontando a policías.

"Hay muchos videos circulando de matones israelíes del fútbol destrozando propiedades en Ámsterdam, atacando a policías y transeúntes y arrancando banderas palestinas", dijo el viernes Max Blumenthal, editor del medio de noticias The Grayzone News. "Ahora esta infestación fascista se está haciendo la víctima y esperando puentes aéreos para regresar a las colonias", añadió.

El jefe de la policía de Ámsterdam, Peter Holla, confirmó que la tensión ya era alta desde 24 horas antes del partido. Los seguidores del Maccabi "destrozaron un taxi" y "una bandera palestina fue incendiada en el Dam", en referencia a la plaza central de la ciudad, explicó. Añadió que los agentes policiales realizaron 62 detenciones.

La gencia de noticias AFP confirmó que en las horas previas al partido el jueves, un centenar de aficionados israelíes se reunieron en la plaza de Dam, rodeados por un gran dispositivo policial, antes de dirigirse al estadio Johan Cruyff. Asimismo, junto al estadio había prevista una concentración propalestina, que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por motivos de seguridad.

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Leyla Hamed, periodista especializada en fútbol, ​​también corroboró el relato de Blumenthal. "Los seguidores del club israelí Maccabi Tel Aviv marcharon por las calles de Ámsterdam... Robaron banderas palestinas de las casas e incluso prendieron fuego una bandera palestina", relató, según informó la Agencia Anadolu.

En un comunicado, la asociación palestina de fútbol denunció el "racismo antipalestino y la islamofobia manifestados por los seguidores del Maccabi Tel Aviv, que también atacaron casas y tiendas que tenían la bandera palestina en solidaridad con las víctimas del actual genocidio".

Netanyahu asegura que fue violencia “contra ciudadanos israelíes”

El Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió a lo ocurrido como “ataques contra ciudadanos israelíes”, a pesar de que los enfrentamientos iniciales estaban relacionados con los seguidores del equipo de fútbol de Tel Aviv.

En una publicación en X, Netanyahu condenó lo que describió como un "incidente muy violento contra ciudadanos israelíes en Ámsterdam", anunciando el envío inmediato de aviones de rescate para asistir a los ciudadanos israelíes en la ciudad.

El gobierno holandés y el municipio de Ámsterdam describieron los acontecimientos como "antisemitas". En la misma línea, líderes de Europa condenaron la violencia contra los israelíes.

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Seguidores del Maccabi iniciaron enfrentamientos: concejal local

Por el contrario, uno de los concejales de la ciudad, Jazie Veldhuyzen, indicó que los seguidores del conjunto israelí fueron quienes instigaron la violencia y afirmó que se necesita una evaluación completa y objetiva de los acontecimientos.

"La noche del miércoles, los seguidores del Maccabi comenzaron a atacar casas con banderas palestinas y a residentes propalestinos de Ámsterdam. Fue entonces cuando empezó la violencia", señaló el concejal.

Además, enfatizó que entre ellos había exsoldados israelíes. "Estas son personas entrenadas y potenciales criminales de guerra. Recuerden que atacaron a civiles propalestinos en Atenas en marzo. No deberían haber permitido que entraran a Ámsterdam", añadió Veldhuyzen.

Condena a los cánticos racistas

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó los cánticos antiárabes de los fanáticos israelíes y la profanación de la bandera palestina en Ámsterdam.

El ministerio instó al gobierno holandés a investigar a los instigadores de los disturbios y a proteger a los palestinos y árabes. Aseguró que colonos israelíes y soldados del ejército de Tel Aviv estaban entre el grupo de seguidores que viajó a los Países Bajos para difundir ideas racistas por las capitales europeas.

El ministerio también advirtió sobre el aumento de sentimientos y actividades racistas promovidos por estos grupos, describiéndolos como un "ataque directo a la identidad y símbolos palestinos".

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Por su parte, el funcionario de Hamás Sami Abu Zuhri sostuvo que los disturbios en Ámsterdam reflejan las repercusiones espontáneas de las continuas masacres de Israel en Gaza.

Zuhri declaró a la Agencia Anadolu el viernes que "los eventos en Ámsterdam confirman que el genocidio continuo en Gaza, transmitido en vivo sin ninguna acción internacional para detenerlo y responsabilizar a los culpables, puede llevar a reacciones espontáneas de este tipo".

Israel fue expulsado de la Confederación Asiática de Fútbol en la década de 1970 después de que las naciones árabes se negaron a jugar contra sus equipos. Sin embargo, desde 1982 disputa las eliminatorias europeas del Mundial desde 1982 y ha sido miembro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, desde 1994.

Tras los incidentes, la presión ha aumentado para que la UEFA imponga medidas más drásticas tanto al Maccabi Tel Aviv como a aficionados que tengan actitudes racistas, en lugar de simples multas al equipo de fútbol.

La federación palestina de fútbol ha enviado múltiples solicitudes a la FIFA para que Israel sea suspendido de las competiciones internacionales. En su moción más reciente, la federación señaló “violaciones del derecho internacional cometidas por la ocupación israelí en Palestina, particularmente en Gaza” y ha citado compromisos estatutarios de la asociación internacional de fútbol sobre derechos humanos y contra la discriminación.

FUENTE:TRT Español y agencias
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