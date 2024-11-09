Desde el inicio de la brutal ofensiva de Israel hace 400 días, los palestinos han intentado sobrevivir entre bombardeos constantes y condiciones catastróficas. Mientras la hambruna amenaza debido al bloqueo de ayuda humanitaria, Tel Aviv intensifica los ataques con aparente indiferencia ante la muerte de civiles.

El número de fallecidos continúa en aumento. Desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre del año pasado, se han reportado 43.508 fallecidos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que cerca de 102.765 personas han resultado heridas.

Asimismo, indicó este sábado por la mañana que “las fuerzas israelíes mataron a 44 personas y dejaron heridas a otras 81 en cuatro masacres de familias en las últimas 24 horas”. “Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los rescatistas no pueden llegar hasta ellas”, añadió.

Uno de los ataques impactó en una escuela que funciona como refugio en el barrio de Tufah, al este de la Ciudad de Gaza. Entre los fallecidos fueron identificados dos periodistas locales, una mujer embarazada y un niño.

Además, fuentes médicas en el Hospital Nasser en Jan Yunis informaron a la Agencia Anadolu que recibieron los cuerpos de nueve personas que murieron en un ataque a una tienda que servía de refugio para personas desplazadas.

En Beit Lahia, en el norte de Gaza, un ataque aéreo alcanzó la casa de la familia Abu Jarad en Al-Manshiyya, matando a un residente y dejando a varios más heridos, informaron fuentes médicas.

Por otra parte, el viernes por la mañana el Ministerio de Salud de Gaza señaló que Israel había cometido “tres masacres contra familias en Gaza en las últimas 24 horas”, en las que 39 palestinos perdieron la vida y otros 123 resultaron heridos.

La mayoría de muertos son mujeres y niños

Casi el 70% de los muertos en la ofensiva israelí que comenzó hace 400 días son mujeres y niños, confirmó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó este viernes. Describió esta situación como una “violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario”.